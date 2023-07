Y es que las palabras del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Raúl González Alonso, dejan entrever que hay algunos funcionarios municipales que están haciendo como que trabajan, pero sólo están estorbando…

COMIENZA A NOTARSE la ausencia de representantes del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes en ceremonias oficiales, considerando que el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Juan Rojas García, no estuvo presente en la clausura del periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado, justamente en el día en que se aprobó sin discusiones la reforma judicial… AÚN FUE MÁS NOTORIO el hecho que en el marco del Día del Abogado no se haya contado con la presencia del magistrado presidente, y no hubiese una silla ocupada por algún representante… EL TIEMPO APREMIA para la entrada en operaciones del nuevo Organismo Público Descentralizado operador de agua potable en la capital, con lo que se cristalizaría la remunicipalización de este servicio. Lamentablemente, pareciera que la inercia de los “gobiernícolas” -como el polémico empresario Ricardo Salinas Pliego bautizó a la burocracia-, es el principal freno que se antepone a los esfuerzos del propio alcalde Leo Montañez por mejorar la gestión del recurso vital, lo cual es una deuda tan pendiente como urgente con la ciudadanía… Y ES QUE LAS PALABRAS del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Raúl González Alonso, dejan entrever que hay algunos funcionarios municipales que están haciendo como que trabajan, pero sólo están estorbando, en un momento en el que se requieren resultados… PARA LOS AFICIONADOS al estilo más folklórico, visceral y reaccionario de la política, la buena noticia es que, según lo que se comenta, Gerardo Fernández Noroña prepara su visita a la entidad, en su calidad de “corcholata” presidencial por el Partido del Trabajo… EL POLÉMICO PERSONAJE amenaza con arribar a la entidad a bordo del “Noroñabús”, que no es otra cosa que una “combi”, que ha impulsado como muestra de la “austeridad republicana” que promueve entre sus adeptos el presidente Andrés Manuel López Obrador… QUIEN NO HA DICHO “esta boca es mía” es el senador Ricardo Monreal, quien en el marco del proceso de elección para quien coordine los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación no ha visitado Aguascalientes, no obstante la cercanía y vinculación del zacatecano con las huestes morenitas de la entidad… MENOS MAL QUE sus seguidores aún no lo extrañan demasiado, pues no hace mucho tiempo estuvo aquí haciendo activismo político, aprovechando el informe del senador Daniel Gutiérrez Castorena… EN OTRO ORDEN DE IDEAS, la senadora Martha Márquez Alvarado expresó su preocupación por el creciente problema de inseguridad que aqueja al estado de Aguascalientes. Durante una transmisión en línea, la senadora destacó la importancia de abordar este tema y llamó a las autoridades responsables a tomar medidas efectivas para garantizar la seguridad de las familias… EN SU INTERVENCIÓN, la legisladora hizo hincapié en varias notas periodísticas publicadas por El Heraldo de Aguascalientes que informan sobre casos de violencia y delitos de alto impacto en la región… PARA LA SENADORA, la situación ha empeorado en los últimos meses, y lamentó la preocupación y el temor que esto provoca en la población. También instó a los ciudadanos “a no normalizar esta situación alarmante y a tomar medidas concretas para exigir a las autoridades una respuesta efectiva”… FINALMENTE, Márquez hizo un llamado directo al secretario de Seguridad Pública estatal, pidiendo que se priorice la paz en el estado y se brinde protección a las familias de Aguascalientes; y resaltó que es urgente poner mayor atención en municipios de Aguascalientes como Rincón y Asientos, donde los delitos han aumentado significativamente… EL TIEMPO SE VIENE encima y faltan tres quincenas para el próximo inicio del ciclo escolar 2023-2024. Para que el regreso a las aulas no los agarre en curva, es importante que los padres de familia vayan haciendo su guardadito porque se acercan los gastos escolares propios de la temporada… SOBRE ESTE ASUNTO que resulta amargo para más de uno, el asesor financiero Gerardo Sánchez Herrera recomendó a la gente revisar los útiles y tratar de usar aquellos que puedan ser todavía funcionales para el próximo ciclo escolar, tales como cuadernos, puntillas, juegos de geometría, lápices y gomas… Asimismo, puso sobre la mesa, o mejor dicho, sobre el pupitre, una estrategia que bien pudiera servir para este inevitable golpe a las finanzas familiares… “EN UNA PRIMERA quincena surtir la lista de útiles escolares o lo más que pueda de ésta. En la segunda quincena, comprar el zapato escolar y en la última comprar los uniformes escolares. Es hacer un programa de pagos para que pueda satisfacer la lista de los niños y jóvenes ya que el regreso a clases está a la vuelta de la esquina”…