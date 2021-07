“El Municipio capital es millonario, el cómo administran es asunto de ellos”, respondió ayer, con una sonrisa, el gobernador Martín Orozco Sandoval, cuestionado sobre si el Ayuntamiento pidió apoyo financiero para el bacheo.

Que si quiere ser gobernadora se le preguntó de nuevo a la alcaldesa capitalina Teresa Jiménez, y dijo que a finales de año se estará determinando este tema conforme a las encuestas.

COLABORAR USANDO CUBREBOCAS, pidió el delegado de la Secretaría de Bienestar, Aldo Ruiz, a la sociedad, especialmente en los establecimientos como antros y bares, donde las autoridades sanitarias y de reglamentos no deberían ser permisivas y la ciudadanía comprender que la fiesta en los antros no es una actividad esencial en sus vidas, pues es más importante cuidar su salud y la de su familia. Planteó también investigar quiénes son los dueños de los establecimientos que no hacen cumplir el uso de cubrebocas para ponerlos en orden, porque esos lugares deberían estar en tercer o cuarto plano de asistencia, pues el primero es la salud… “EL MUNICIPIO CAPITAL ES MILLONARIO, el cómo administran es asunto de ellos”, respondió ayer, con una sonrisa, el gobernador Martín Orozco Sandoval, cuestionado sobre si acaso el Ayuntamiento hizo alguna petición de apoyo con recursos, tras el anuncio hecho ayer por la alcaldesa Tere Jiménez y el titular de Obras Públicas Municipales, en cuanto a la inversión para un programa intensivo de bacheo de semanas y el compromiso del Estado de hacer lo propio en el tramo del tercer anillo que le corresponde porque en su momento no se entregó la obra al Municipio… LA TERCERA OLA NO HA llegado a Aguascalientes, señaló ayer mismo en la conferencia de prensa que ofreció para dar a conocer algo del avance en el programa de vacunación anti-COVID en el estado, y destacó que Aguascalientes se ha librado de algún repunte por COVID-19; se jactó que es esta entidad una de las que más avance tiene en cuanto a vacunación, lo que de alguna manera permite la protección en caso de que se diera la famosa tercera ola, y si bien las cosas están tranquilas en este tema, no se dejará de estar al pendiente en cuanto al control de la pandemia, para que no haya descuido alguno… NO SE CANCELARÁ por lo pronto, ningún evento de los que estén siendo organizados en aras de invitar a la población a participar, tanto local como visitante, y si bien, en Zacatecas la autoridad estatal ya canceló la celebración de la Feria 2021, en Aguascalientes no se tiene planeado imitarlo, además de que para la Nacional de San Marcos todavía falta más tiempo, sin embargo, insistió que los distintos eventos turísticos aquí siguen en pie y eso lo dejó bien claro… LO QUE SÍ CANCELÓ y deja en ascuas, es la información que la semana pasada aseguró que transmitiría a periodistas locales, sobre la reunión que tuvo con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en la que presumiblemente le habría dado a conocer datos sobre personajes locales involucrados en temas delictivos, y al cuestionarle el avance en ese asunto, respondió que eso ya no es asunto de la autoridad estatal y si bien, le dieron a conocer el asunto, sólo fue con fines de conocimiento y que el estado trabaje conjuntamente en las acciones que se emprendan, entonces, persiste la duda de los nombres de esos personajes conocidos… LAS ÁREAS MÁS DAÑADAS del tercer anillo de circunvalación están identificadas en un estudio elaborado por la SHCP sobre las condiciones de la vialidad, informó la presidenta municipal, Tere Jiménez. Se sabe, pues, cuáles zonas corresponden a los municipios de Aguascalientes, Jesús María o al Estado y se tiene claro que se requiere concreto hidráulico para rehabilitarlo, pues no se hará con asfalto. Por cierto, el área de atención municipal del tercer anillo de circunvalación va de la avenida De los Maestros hasta la salida a Zacatecas… EN LEÓN, Guanajuato, estará el próximo lunes la alcaldesa, participando en una reunión de diputados federales electos y el tema será el regreso de los recursos federales hacia los municipios del país, en especial los relacionados con el Fortaseg que en Aguascalientes este 2021 se le quitaron casi 40 mdp, también en infraestructura pública… QUE SI QUIERE SER GOBERNADORA se le preguntó de nuevo a la alcaldesa capitalina y dijo que a finales de año se estará determinando este tema conforme a las encuestas, pero este 2021 tiene una encomienda que debe concluir y no se distraerá en otras cosas más que dejar bien las acciones realizadas, porque el compromiso es dejarle a Leo Montañez buenas cuentas para que a su vez pueda dar buenos resultados… DE MANTELES LARGOS se encuentra la Diócesis católica de Aguascalientes, luego de que el padre Juan Gabriel Rodríguez Campos, actual administrador diocesano, festejara su cumpleaños número 48. Por medio de redes sociales, un número importante de laicos, creyentes y el Seminario, se unieron a las felicitaciones de tan memorable celebración. A propósito de temas religiosos, desde esta semana y hasta el próximo 25 del presente mes, se está llevando a cabo el Pre Seminario 2021. A pesar de que las inscripciones ya cerraron, están participando una gran cantidad de jóvenes que por medio del mismo definirán si están listos para servir a Dios… ALTO AL SECUESTRO, dio datos en el sentido de que el delito de secuestro disminuyó en la entidad, durante el periodo abarcado de enero a junio, hasta en un 66.6% respecto al mismo periodo del año pasado. Datos de la asociación detallan que por cuarto mes consecutivo la estadística de privaciones ilegales de la libertad se mantiene en cero. Al corte del primer semestre del año, durante el 2020, se habían contabilizado once secuestros… JOSÉ ANTONIO Arámbula López participó en la capacitación sobre procesos de contrataciones públicas, la cual se llevó a cabo vía Zoom organizada por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, donde se impartió información acerca del uso de la Plataforma Digital Estatal denominada Sistema 2, en la cual cada ente público actualizará quincenalmente los nombres y adscripción de los servidores públicos que intervienen en procesos de contrataciones públicas. Dicha reunión estuvo encabezada por Aquiles Romero González, secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción… SE BUSCAN JUECES. Un total de 31 profesionales del derecho, hombres y mujeres, aspiran a impartir justicia laboral a partir de octubre próximo, cuando se ponga en marcha el nuevo modelo judicial para conocer y resolver las controversias entre patrones y trabajadores. A la convocatoria, emitida por el Consejo de la Judicatura Estatal para la designación de los jueces del ramo, han respondido quince varones y 16 mujeres; entre otros, el actual coordinador de Comunicación Social del Poder Judicial del Estado, abogados de profesión, Jacobo Orenday Franco. El llamado ha sido también para quienes deseen ejercer el cargo de secretarios de acuerdo y ahí se han inscrito 37 aspirantes. Todos ellos sustentaron ayer el examen teorico-práctico de conocimientos, cuyos resultados definirán quiénes siguen y quiénes no en la siguiente etapa del proceso de selección, consistente en capacitación especializada, si, y sólo si, alcanzan la calificación mínima aprobatoria de 8. Como hoy se publican los resultados, pues ya veremos si la evaluación fue “coladera” o no de los perfiles aspirantes a los puestos en juego… SE HA PASADO, de plano, el diputado de MORENA, Héder Guzmán Espejel, pues para nadie son secreto sus alianzas y acuerdos, por debajo y sobre la mesa, con grupos panistas dentro del Congreso e incluso en Palacio Municipal; resulta que ahora que volvió al Congreso del Estado para cobrar sus últimas dietas como legislador local, dijo que no descarta que la derrota de MORENA en las elecciones del 2021 haya sido porque personajes de su partido jugaron en contra, sobre todo para evitar su reelección en el Distrito XII. Hay quienes le llaman karma, si es que así lo hicieron, o bien, que se deba convencer que su papel no fue del todo destacado para con la ciudadanía y que, si triunfó la primera vez, fue por el arrastre que tuvo al participar el mismo año en que el presidente López Obrador ganó…