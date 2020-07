Un jalón de orejas se ganó el personal de la Central de Autobuses de esta ciudad luego del reporte de un usuario en el sentido de que ahí no se aplican las medidas sanitarias, no al menos, cuando estuvo ahí; al respecto, el administrador Carlos Cruz Reyes se dio a la tarea de investigar en qué momento sucedió esa situación, porque según reportó a El Heraldo de manera presencial es que en la entrada de Andenes se toma la temperatura y se ofrece el gel antibacterial a cuanta persona pase.

UN JALÓN DE OREJAS se ganó el personal de la Central de Autobuses de esta ciudad luego del reporte de un usuario en el sentido de que ahí no se aplican las medidas sanitarias, no al menos, cuando estuvo ahí; al respecto, el administrador Carlos Cruz Reyes se dio a la tarea de investigar en qué momento sucedió esa situación, porque según reportó a El Heraldo de manera presencial es que en la entrada de Andenes se toma la temperatura y se ofrece el gel antibacterial a cuanta persona pase para asegurarse que ningún pasajero que aborda una unidad presenta fiebre igual o más alta de los 37.5 grados centígrados y forzosamente deben portar el cubrebocas puesto. Cruz Reyes informó que se le llamó la atención a su personal para que no deje de estar atento en esta supervisión sanitaria que debe hacer en la Central, una vez que la Guardia Sanitaria retiró a su personal de este lugar de flujo permanente de personas que llegan y salen de Aguascalientes… CUIDEN SU SALUD es el reiterado llamado de la autoridad a la ciudadanía para que no contraigan el Covid-19, mediante el lavado de manos, uso de gel antibacterial, de tapa bocas, y evitar sitios con aglomeración de gente, bueno pues ahora se suma que no caigan en la tentación de buscar la prueba del Covid-19 si no la necesitan, y en caso de querer saber algún diagnóstico por decisión personal, no caer en manos estafadoras que les ofrezcan la prueba cara o barata, pues al menos en la entidad, se tienen identificados aquellos lugares que tienen licencia para la realización de pruebas, y de todos ellos ninguno se anuncia a través de redes sociales. Por ello es que se recurre a la responsabilidad de la ciudadanía a caer con estafadores y mejor tomen las medidas preventivas de sobra conocidas… Y EN MÁS del tema del Coronavirus y dependencias estatales, recientemente personal del ISSEA se ha dado a la tarea de realizar supervisiones físicas en algunas de ellas, con la intención de detectar cualquier eventualidad y, en su caso, que sea subsanada cuanto antes para evitar mayores riesgos. Tal fue el caso del IESPA organismo encabezado por Luis Fernando Díaz, en donde por fortuna en esa ocasión personal del sector salud certificó que han cumplido con los protocolos correspondientes contra el Covid-19, eso sí, después de haber sido una de las dependencias con mayor número de contactos entre su personal… EN EL TOP 10 DE 4 encuestadoras se ubicó la alcaldesa Tere Jiménez en materia de aprobación ciudadana, desempeño y respuesta en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19. Los resultados y las encuestas son: segundo lugar en la IV Encuesta de Alcaldes ante COVID, de CAUDAE Estrategias. Tercer lugar nacional entre las alcaldesas mejor evaluadas de Consulta Mitofsky. Sexto lugar nacional de alcaldes con mayor aprobación de Massive Caller y noveno lugar en desempeño en el V Ranking de Alcaldes de Campaigns and Elections México… POR SEGUNDA SEMANA CONSECUTIVA la Secretaría de Gobernación federal hace una nueva observación para Aguascalientes, pues lo ha incluido entre los 6 estados en donde se tiene un rezago de información que permita la búsqueda de personas desaparecidas, ya que falta la actualización de los datos que se necesitan para emprender la búsqueda. Así pues, urgen a quien corresponda en esta entidad, que suban a la plataforma del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que desde 1964 a la fecha contabiliza a 73 mil 242 en todo el país. Para el caso de Aguascalientes el registro es de 254, pero al parecer falta información precisa de los ya existentes y otros que pudieran no estar registrados. Lo cierto es que mientras las asociaciones de familiares de personas desaparecidas hacen su trabajo, lento avanza el que correspondería a la Comisión Local de Búsqueda, misma que fue creada en diciembre pasado… SIGUE PENDIENTE, de acuerdo al Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, que la Fiscalía Especializada en la Atención e Investigación del Delito de Feminicidio sea creada y eso significa que se ha incumplido el deber de hacerlo desde el año 2009 al no haberse creado ya, por lo que la homologación de las leyes locales con la legislación federal e internacional es una omisión violatoria del derecho de todas las mujeres a una vida libre de todas las violencias. Mariana Ávila Montejano, integrante del OVSGA recordó que el pasado 28 de mayo la diputada Natzielly T. Rodríguez Calzada presentó a la LXIV legislatura del Estado el Proyecto de Decreto para la creación de la Fiscalía Especializada en la Atención e Investigación del Delito de Feminicidio para su posible discusión y aprobación, sin embargo, hasta el día de hoy no ha habido convocatoria para que las Organizaciones de la Sociedad Civil, familiares de mujeres víctimas de feminicidio y mujeres del Estado, participen en mesas de trabajo conjuntas para la conformación de la Fiscalía Especializada. QUE LE DEVUELVAN 64 MILLONES de pesos, esperará a partir de octubre próximo la Comisión Ciudadana de Agua Potable del Municipio de Aguascalientes. El recurso es bianual y no se tiene claridad de cuándo llegarán, pero en su momento podrán ser ejercidos en infraestructura hidráulica de acuerdo a las incidencias de fallas de agua. El peor escenario es que lleguen hasta principios del año 2021, pero como dijo aquel: de que llegan, llegan… DEPENDENCIA GENERALIZADA; ayer poco después de las 3 de la tarde WhatsApp sufrió una “caída” que al parecer no tuvo daños colaterales, si bien se prestó para la broma en el sentido de que nos hemos hecho dependientes de las distintas formas de comunicarnos a través de los sistemas de internet, lo cual agiliza precisamente el contacto a través de letras o voz, pero en cuanto se presenta algún desperfecto, no falta quienes lo sufren en demasía…

