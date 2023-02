Primer aniversario como VIII Obispo de la Diócesis de Aguascalientes cumple este miércoles 15 de febrero, Monseñor Juan Espinoza Jiménez.

Cisma en el PRI, generó la renuncia de una regidora llamada Edith Hornedo Romo a las filas del tricolor; de seguro de esta pérdida el Revolucionario Institucional no se repone.

DE MANERA CONJUNTA la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado organizan el Foro Internacional de Seguridad y Justicia que se celebrará los días 23, 24 y 25 de febrero en la sala de Conciertos de Ficotrece. Dentro de los tópicos a desarrollarse en diversas conferencias, se encuentran la Actualidad de los Sistemas Penitenciarios en México, El Lavado de Dinero, Delincuencia Organizada, Dos Continentes Dos Realidades, ¿Qué hace el FBI en México?, Investigación Criminal, entre otras ponencias… PRIMER ANIVERSARIO como VIII Obispo de la Diócesis de Aguascalientes cumple este miércoles 15 de febrero, Monseñor Juan Espinoza Jiménez. Tiempo en que se ha concentrado a conocer a sus sacerdotes, religiosos, fieles de todas las parroquias que abarcan los estados de Aguascalientes y las inmediaciones de Zacatecas y Jalisco… A ESCONDIDAS DE ALE PEÑA, para que no los corriera del Palacio Municipal, los exalcaldes Gabriel Arellano Espinoza, Alfredo Reyes, Fernando Gómez Esparza y Ricardo Magdaleno ya se reunieron con el presidente municipal Leo Montañez, según comentó el propio edil, quien relató que sin distracción el tema a tratar fue el agua, pero guardó para sí los pormenores del diálogo. Indicó que está aún pendiente la charla con Lorena Martínez, Juan Antonio Martín del Campo, y Luis Armando Reynoso Femat… LA “CORCHOLATA PRESIDENCIAL”, el senador Ricardo Monreal, estará de gira por Aguascalientes este viernes 17 de febrero y se reunirá con los representantes de los medios locales a las 11 de la mañana en las instalaciones de la Asociación de Catedráticos e Investigadores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. No se ha anunciado si viene a promover su polémico libro, el cual está envuelto en el escándalo luego de que el Senado realizara la compra de mil ejemplares con una gran diferencia de sobre precio en 2 mil pesos por unidad, respecto al costo ofrecido al público en general por menos de mil pesos de un ejemplar. Lo cierto es que las “corcholatas” aprietan el paso rumbo al 2024, en la oposición observan ¡y nadie hace nada! Incluso, se aumenta el morbo de que actores políticos locales podrían acompañarle abiertamente en su visita, dados los nexos que Monreal ha extendido entre la clase política de Aguascalientes… CISMA EN EL PRI, generó la renuncia de una regidora llamada Edith Hornedo Romo a las filas del tricolor; de seguro de esta pérdida el Revolucionario Institucional no se repone. Peor aún, la influyente expriista amenazó con que la seguirán cerca de 80 militantes en Pabellón porque no se sienten representados por el alcalde Ambriz, a quien acusó de “presuntos malos manejos”, despidos injustificados y otras irregularidades. La concejal señaló que renuncia al PRI que representa Humberto Ambríz por estar alejado de las causas justas, no representar los intereses de los pabellonenses y por reflejar lo más oscuro del tricolor: “Al PRI de Pabellón lo está enterrando el peor presidente municipal que ha tenido nuestro pueblo en los últimos 40 años”, declaró. Si alguien conoce a la señora, avísenle que la van a extrañar… EN SESION ORDINARIA del Cabildo capitalino, encabezada por Leo Montañez, se aprobó un dictamen que busca contar con un capítulo exclusivo para la aprobación de las cuentas públicas, en ese sentido, el regidor Alejandro Serrano Almanza, presidente de la Comisión de Hacienda, recalcó que esto abonará a una mayor transparencia y certeza para la ciudadanía sobre la aplicación de los recursos públicos, al respecto la regidora Citlalli Rodríguez González se manifestó a favor de dar posibilidad de manifestar puntos de vista en apartados o rubros específicos y no sólo de manera general, los cuales además serán enviados al Congreso; refirió que este ejercicio impulsado por el alcalde, Leo Montañez, aportará transparencia. El Cuerpo Edilicio aprobó el hermanamiento de Aguascalientes con Villa Hidalgo, Jalisco, el cual se concretará durante la Sesión Ordinaria de Cabildo en marzo del presente año. Durante la sesión se aprobó la adquisición de nueve lotes más perteneciente a la Antigua Línea de Fuego, para lo que se destinarán más de 680 mil pesos. Asimismo, el municipio donará tres predios al Instituto de Educación de Aguascalientes en las calles Loma Huasteca, Loma Ámbar y Loma de la Plata, en el fraccionamiento Lomas del Mirador II y III, para la construcción de un Conalep… NO PASÓ DESAPERCIBIDO, por cierto, que alguien no hizo su chamba y a la sesión ordinaria abierta no se registraron participantes; ante el aviso, todos, pero todos, voltearon a ver al secretario del Ayuntamiento, Jaime Beltrán, respiraron profundo y dieron cauce al orden del día… SE PINTÓ DE ROJO el IMSS en Aguascalientes y refrendó su compromiso con la detección, prevención y atención de las alteraciones cardíacas en recién nacidos… Cada año nacen en los hospitales del IMSS Aguascalientes alrededor de 6 mil 400 niños y niñas que reciben valoración médica pediátrica para la identificación oportuna de cardiopatías congénitas y otras enfermedades. El Instituto cuenta con especialistas, estudios y tratamientos disponibles para toda la población derechohabiente en el Hospital General de Zona (HGZ) No.3, en donde se brinda el servicio de Cardiología Pediátrica, para evitar el traslado de la familia a otra ciudad. De esta cifra, cerca de 450 presentan algún tipo de alteración cardíaca, detectada durante la valoración clínica que realizan los especialistas al menor que nace en los hospitales del IMSS… EL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA invita a los estudiantes de educación superior a aprender los principios de la inteligencia artificial con el proyecto AWS Deep Racer, que se llevará a cabo del 11 de marzo al 1 de julio de este año, de manera gratuita. Este programa es un taller intensivo enfocado en una rama de la inteligencia artificial denominada aprendizaje por refuerzo, en el que los participantes desarrollarán un auto a escala por medio de un simulador 3D, que deberán programar para una competencia presencial… Se impartirán cinco módulos diferentes durante los talleres: Introducción a AWS Deep Racer; Aprendizaje por refuerzo; Programación con software Python; Entrenamiento y calibración, y finalmente La competencia en el mundo real. Las capacitaciones se impartirán todos los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. en las instalaciones del Incytea, ubicadas dentro del Museo Descubre, y el registro lo podrán realizar en la página https://docs.google.com/forms/d/1jb4fIAwcVMObd- a2KugUClFdtS9EUecUS9l4BDo_dg8/edit …