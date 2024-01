En una década prácticamente se ha duplicado el número de cirujanos plásticos en Aguascalientes. Este fenómeno está directamente vinculado a un cambio generacional y al acceso cada vez mayor a procedimientos estéticos.

ASISTIÓ AL SEMINARIO Anual de Actualización Fiscal, el presidente del Colegio de Notarios Públicos, Xavier González Fisher, el cual tuvo lugar en la Ciudad de México y que por décimo séptimo año consecutivo se lleva a donde se analizan las actualidades en las reformas fiscales y legislativas que se dan en el país y que se van a aplicar durante todo este año 2024. Detalló que en materia fiscal y que atañe a la actuación de los notarios, hay cuestiones en materia de impuestos federales, en lavado de dinero, de beneficiario controlador, en la constitución de personas morales y de fideicomisos. “Una conferencia interesante fue con el ministro Alberto Pérez Dayán, presidente de la Segunda Sala de la Corte, donde expuso una serie de criterios relevantes de cuál es la función que ha estado teniendo la Corte en estos últimos años y qué es lo que está pasando en la SCJN, para lograr el respeto a la Constitución y el apuntalamiento del sistema democrático aquí en el país”… EN UNA DÉCADA prácticamente se ha duplicado el número de cirujanos plásticos en Aguascalientes, reveló el subsecretario de la Federación de Colegios de Cirugía Plástica en México, Luis Rodrigo Reynoso Rivera Río. Este fenómeno, según Reynoso, está directamente vinculado a un cambio generacional y al acceso cada vez mayor a procedimientos estéticos, destacando la creciente aceptación de la cirugía plástica en diferentes grupos de edad. Además, subrayó que en la última década se ha observado un aumento significativo en el interés y la demanda de estos servicios en la entidad. El incremento de especialistas en el ramo no sólo se debe a la migración de cirujanos plásticos de otras regiones, sino también al surgimiento de talento local que encuentra en Aguascalientes oportunidad en un estado con crecimiento económico y un entorno seguro para el ejercicio de la profesión. De esta forma el estado está emergiendo como un destino atractivo para aquellos que buscan no sólo un entorno profesional estable, sino también una comunidad en constante desarrollo. El auge de la cirugía plástica no sólo refleja una tendencia estética, sino también una transformación económica y social en la región. Con la llegada de nuevos profesionales, se espera que la oferta de servicios estéticos en Aguascalientes se diversifique, brindando a la población local una gama más amplia de opciones para mejorar su apariencia y bienestar… NOTABLE MIGRACIÓN sigue experimentando Aguascalientes, señaló el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, Ignacio Flores Lugo, y destacó que obedece a los problemas de seguridad en la región circundante, con cinco de las ciudades vecinas registrando altos niveles de violencia… SE PONDRÁN A MANO con 7 millones de pesos repartidos entre varios trabajadores el próximo martes 23 de enero, señaló el dirigente del Sindicato Único del Hospital Miguel Hidalgo, Francisco Javier Araiza Méndez. Dijo que la gobernadora Tere Jiménez encabezará un evento en el nosocomio donde va a repartir los recursos por “una deuda que teníamos pendiente, pero las cosas van bien ya firmamos el contrato correctivo, también el desistimiento, entonces las cosas van avanzando bien”… HA CONVOCADO la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través de su Incubadora de Empresas, a la comunidad universitaria y público en general a que postulen su proyecto y participen en el proceso de Incubación de Empresas 2024. El objetivo es impulsar proyectos que puedan convertirse en empresas de alto valor que contribuyan al desarrollo económico del estado y del país. Por tal razón, se buscan personas con potencial y con una idea emprendedora que pueda crecer en el corto plazo. Podrán postular un proyecto de negocio los alumnos, maestros, egresados, personal administrativo y público en general que tenga el deseo de impulsar su propio negocio. La idea debe dar respuesta a una problemática reconocida en el mercado, tener identificado un mercado potencial, que sea viable técnica y financieramente y susceptible de registro de marca o patente… A CUIDARSE DEL FRÍO… El Instituto de Servicios de Salud del Estado emitió recomendaciones para proteger la salud durante la temporada invernal, destacando la importancia de la prevención de enfermedades respiratorias. Entre las medidas preventivas más destacadas se encuentran evitar cambios bruscos de temperatura, el lavado regular de manos y mantenerse adecuadamente abrigado, ya que son fundamentales para prevenir problemas de salud relacionados con el frío. El ISSEA señala que las bajas temperaturas pueden debilitar el sistema inmunológico, haciendo esencial mantener una dieta equilibrada. Se enfatiza el aumento en el consumo de frutas y verduras de temporada, especialmente aquellas de colores verdes y amarillos, así como una hidratación adecuada.