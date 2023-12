Respetarán cualquier manifestación en contra de la despenalización del aborto en el estado, afirmó el diputado, Jaime González de León, quien negó haber recibido amenazas por el tema.

EN SU TERCER aniversario luctuoso, la Diócesis de Aguascalientes recordó a Monseñor José María de la Torre Martín, quien trascendió el 14 de diciembre de 2020… RESPETARÁN cualquier manifestación en contra de la despenalización del aborto en el estado, afirmó el diputado Jaime González de León. Indicó que las modificaciones al Código Penal, incluyendo los artículos 101, 102 y 103, cumplen las directrices de la Suprema Corte de Justicia. Mencionó que se consultó con diversos grupos, incluyendo abogados, para el consenso. Aseguró que las sesiones se realizaron a puerta cerrada por seguridad y conforme a la ley orgánica. González de León negó haber recibido amenazas y destacó que la reforma puede impactar la ley de salud, para lo cual la Secretaría de Salud se prepara. Aclaró que la decisión de reunirse en privado en el salón Aquiles Elorduy García del Poder Legislativo, no fue por miedo o amenazas, sino por seguridad debido a la delicadeza del tema… LA MESA DIRECTIVA de la Diputación Permanente, para el periodo de receso, quedó integrada de la siguiente manera: Presidente.- Juan Carlos Regalado Ugarte; Vicepresidenta.- Alma Hilda Medina Macías; Primera secretaria.- Laura Ponce Luna; Segundo secretario.- Emanuelle Sánchez Nájera; Prosecretario.- Jesús Altamira Acosta; suplentes: Maximiliano Ramírez Hernández; Ana Gómez Calzada; Sanjuana Martínez Meléndez… UN PUNTO DE ACUERDO con carácter de Urgente y Obvia Resolución, aprobó el Pleno Legislativo con 26 votos a favor, para declarar el 2024: el “Año del Bicentenario de la Constitución de 1824”… LA 4ª TRANSFORMACIÓN no irá en alianza electoral en las candidaturas a nivel estatal para el caso de ayuntamientos y diputaciones, oficializó el dirigente de MORENA en Aguascalientes, Gilberto Gutiérrez, este jueves, quien explicó que no hubo acuerdos sobre las posiciones solicitadas por el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Luego de confirmarse la alianza en sólo una parte de las candidaturas de senadurías y diputaciones federales y la confirmación de que los tres partidos impulsarán la candidatura de Claudia Sheinbaum por la Presidencia de la República, el dirigente morenista señaló que el Verde y el Partido del Trabajo contarán con candidaturas en algunos distritos locales que son de su interés con la idea de buscar el refrendo de sus registros, con la idea de que se concentren en zonas específicas, lo que implicaría acuerdos de facto para respaldar a candidaturas de ambos partidos, mientras que MORENA se concentrará en otras posiciones… FUE DISPERSADO este jueves 14 de diciembre el pago de la segunda parte del aguinaldo y los Vales de Despensa que corresponden al Bono de Medidas de Fin de Año que se les paga a los burócratas federales en Aguascalientes, así lo dio a conocer el líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, Normando López Meixueiro. Detalló el líder de la FSTSE que la derrama económica por ambos conceptos asciende a poco más de 500 millones de pesos para los 18 mil servidores públicos federales en Aguascalientes. “Es una derrama importantísima para Aguascalientes y pues lo que siempre les hemos dicho, llamamos a los trabajadores para que traten de que se queden en Aguascalientes tales recursos para que haya circulante de efectivo”… DE PLACEMES Y MANTELES LARGOS estuvieron los burócratas del Gobierno Estatal y de los municipios que están adheridos al Sindicato Único de Trabajadores Estatales y Municipales de Aguascalientes. La líder del SUTEMA, Marisol Pareja Sena, comentó que el festejo tuvo lugar en el Museo Descubre y contó con la asistencia de alrededor 1,800 trabajadores. “Es la primera vez donde llega tanta gente, porque anteriormente llegaban entre 600, 800 y ahora pues alrededor de 1,800. Algunos que no alcanzaron a llegar porque estaban de guardia o en otras actividades donde no se les facilitó llegar”. Detalló que hubo alrededor de 70 y 80 regalos grandes para todos los agremiados y la mayoría tuvo buena aceptación, además de que se le hizo un regalo individual a cada uno de ellos al momento en que iban ingresando al evento… PRESIONARÁ EL SALARIO MÍNIMO 2024 a la inflación hacia el alza, comentó el asesor financiero Gerardo Sánchez Herrera, ya que el pasar de un salario mínimo de 206 pesos a 249 a partir del primer día del año próximo afectará porque hay trabajadores que ganan entre 260 a 300 pesos, o sea, cuando el salario mínimo era de 206. “Este segmento de trabajadores presionará para tener un aumento similar del 20%, o sea que el de 300 pase a 360 pesos diarios. No pasará así en los deciles más altos donde un trabajador gana 4 o 5 salarios al mínimo. Ahí su alza salarial será similar a la inflación, 4.50% será el aumento para estos trabajadores. Creo que el péndulo pasó de un extremo al otro”. Indicó que al inicio del sexenio el salario mínimo era de 88 pesos y terminará en 249, por lo que el aumento fue del 169% en el actual Gobierno Federal. “Muy olvidados, muy rezagados, pero creo que ahorita está en el otro polo del péndulo. Creo que el salario va a mantenerse por algunos meses y años tal vez, ya sin aumentos tan espectaculares porque va a impactar muy fuerte a la inflación”… MÁS DE MIL trabajadores del Poder Judicial del Estado cerraron la jornada laboral 2023 con un convivio navideño encabezado por el magistrado presidente, Juan Rojas García. De ahí que no hubo representación de la jurisdicción estatal en la clausura del periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado a la que tampoco asistió la titular del Ejecutivo, aunque sí hubo representante en la persona del secretario general de Gobierno, Florentino Reyes Berlié…