A LA EXPECTATIVA se encuentran los dirigentes empresariales en relación a la determinación que asuman los diputados este jueves referente a la petición de la iniciativa privada de no elevar más el Impuesto Sobre la Nómina, aunque sin muchas esperanzas porque se anticipó que en la sesión no habrá modificación alguna sobre la inconformidad del sector productivo. Por el silencio de las grandes compañías generadoras de empleo, se previno que hay una autorización tácita al incremento, mientras que los empresarios agremiados que suelen ser pequeños y medianos empresarios estarían esperando un milagro al estilo de la selección mexicana, y ya sabemos cómo acabó su participación en el último mundial… NO ES GRAVE, es gravísimo lo que el martes pasado El Heraldo dio a conocer mediante sus redes sociales, siendo que ese día no se publicó nuestro diario impreso por el feriado del 12 de diciembre. Nos referimos a los dos casos de robo de vehículos por parte de sujetos armados en carreteras del territorio estatal. Los hechos que dejaron temblando y en medio del camino a quienes transitaban por la carretera estatal 36, podrían ser los primeros flamazos de un incendio que posiblemente nos ubicaría el día de mañana en infiernos similares a los que se padecen en estados vecinos como Zacatecas y Guanajuato. Se veía venir, y ya nos alcanzó. Algunos suponían que Aguascalientes era harina de otro costal, que nuestra entidad no sería escenario de tales pesadillas y que aquí todo seguiría siendo flores de colores y pájaros cantores. Sin embargo, por mucho que duela o que se quieran minimizar estos hechos, ese fuego ya arde en nuestros pastizales y estos sucesos deben de tomarse muy, pero muy en serio. Si las autoridades estatales consideran estos acontecimientos como excepcionales y no le dan el valor suficiente como para reforzar lo que se tenga que reforzar, o de plano, replantear la estrategia de seguridad en nuestra zona, no serán suficientes los discursos, las bonitas fotos, los templetes, los aplausos y las buenas intenciones. Hace algunas semanas advertimos que si un reto primordial tiene la nueva administración, es evitar que nuestra tierra se contagie del cáncer que azota a los alteños, a los guanajuatenses y a quienes viven bajo el terror de los grupos delincuenciales asentados en municipios zacatecanos que prácticamente están “a tiro de piedra”. Las consecuencias sociales y económicas de no lograrlo, darían al traste con cualquier proyecto gubernamental, en cualquier ámbito de acción, independientemente de su gigantesco propósito e históricas aspiraciones. Sólo manteniendo la tranquilidad en carreteras, zonas rurales y urbanas de Aguascalientes, y cuando pase el tiempo necesario, quien encabeza la máxima responsabilidad pública en la entidad podrá vestir un auténtico traje de heroína, más allá de la fantasía de las imágenes que generan en “la tendencia de los magic avatars”… PARA ESTAR EN ALERTA sobran razones y una más para esta temporada decembrina es la oportunidad que encuentra la delincuencia para colocar billetes falsos entre el flujo del circulante, y es que en la información policiaca se ha dado por enterada a la ciudadanía que empieza la detección de traficantes de billetes falsos, como sucedió en el municipio de Calvillo, donde se descubrió a uno de estos estafadores con la posesión de tres billetes de 500 pesos, de los azules, cuya impresión es fácil de detectar, siempre que se tome el tiempo de revisar con atención que se trate de papel moneda y no una falsificación. Sin embargo, en el centro de la ciudad de Aguascalientes ya se han presentado casos en los que estos delincuentes tratan de cambiar billetes falsos haciendo pequeñas compras en comercios del sector… CONCENTRADA EN LAS FOTOS y los abrazos, Nat Rodríguez, la otrora candidata a gobernadora por el partido rosa, cuya muerte no pudo evitar, y ahora encaramada en el gabinete estatal como titular del recién nacido Instituto del Migrante, no tiene ojos ni oídos para los venezolanos, haitianos, hondureños ni ningún otro extranjero migrante que en condición de calle sobrevive en el estado a base de dádivas sociales, porque desde los escritorios oficiales no hay acción que los compare con las visas, las risas, las lágrimas de emoción y las buenas intenciones que tan buenas fotos generan en las redes sociales. Ya señaló el diputado Juan Luis Jasso, que el incipiente instituto ni siquiera está cumpliendo el protocolo de atención a quienes van de paso; ya lo dijeron antes los activistas que la nueva funcionaria no tiene tiempo para escucharlos, mucho menos para colaborar con ellos en las casas donde les dan abrigo y un café caliente a los que no tienen dónde pasar la noche. Así va Aguascalientes, con los baches abiertos y los brazos, oídos, ojos y puertas cerradas… SIN DUDA MERECE reconocimiento por su participación en el Mundial de Futbol Qatar 2022, la árbitra oriunda de Aguascalientes, Karen Díaz Medina, quien ya hizo historia al formar parte del cuerpo arbitral de la justa que organiza la FIFA; ahora la oportunidad de colgarse de su fama la está aprovechando la legisladora Ana Gómez, integrante de la Comisión de Recreación y Deporte, al plantear que el Congreso de Aguascalientes la distinga por su actividad… UN LUGARCITO hará la Fiscalía General del Estado en sus oficinas para darle cabida a las áreas de Locatel y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, dependientes del Gobierno Estatal, y que dejarían su actual ubicación en las antiguas instalaciones del Hospital Hidalgo de la Calle Galeana. Se entiende que la vinculación entre las tres instancias es necesaria y obligada, y caería muy bien que estuvieran en contacto permanente, pero siempre hay un pero… y en esta ocasión no se puede dejar de lado que la Fiscalía es autónoma y en su autonomía decidió acoger a ambas instancias estatales, con todo y que apenas caben sus trabajadores en el edificio principal… AMBICIOSO, dijo el coordinador nacional de Afiliación y Registro Partidario del PRI, José Luis Villalobos García, durante la conferencia de prensa programada para las 10:15 del miércoles, reprogramada de última hora para las 10:30, e iniciada finalmente al filo de las 11:00 de la mañana, que se estará trabajando para que en Aguascalientes se llegue a los 27 mil registros de militantes, y que la meta nacional será llegar a los 2 millones de afiliados. Con esos plantones, a ver si no pierden militantes… CLIMA. 