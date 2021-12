Nadie sabe, nadie supo en cuál rubro o cuál es el motivo por el que el Paquete Económico del Gobierno Estatal y las leyes de ingresos de los 11 municipios estén detenidos, pues hasta donde se sabe los dictámenes ya están firmados por los miembros de la Comisión de Vigilancia.

EL JUEZ PRIMERO de distrito en la entidad, Jaime Páez Díaz decretó el sobreseimiento de la causa penal contra el ex gobernador del estado, Luis Armando Reynoso acusado de defraudación fiscal equiparada. El Juez, determinó dictar sentencia absolutoria a favor del ex gobernante y ex candidato a la alcaldía de esta ciudad. Como se recordará en julio del 2015 se le notificó al agente del Ministerio Público Federal con el toca penal 201/2015-VII donde el Magistrado del Tribunal Unitario del Vigésimo Tercer Circuito revocó el auto de formal prisión y otorgó auto de libertad con las reservas de ley. En ese entonces Reynoso Femat fue aprehendido cuando se encontraba en un hotel de León, Guanajuato y trasladado al Cereso de esta capital sin embargo, a los 8 días salió libre. Con esta determinación de prescripción de la causa, el también ex alcalde capitalino libra un proceso más en su contra, por lo que en breve tendrá que ser notificado a las autoridades federales… NADIE SABE, NADIE SUPO en cuál rubro o cuál es el motivo por el que el Paquete Económico del Gobierno Estatal y las leyes de ingresos de los 11 municipios estén detenidos, pues hasta donde se tiene conocimiento, los dictámenes respectivos ya están debidamente firmados por los miembros de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, que han dado largas al asunto, primero por el análisis, discusión y observaciones, en la que por cierto, surgieron diferencias entre “representantes” de los grupos panistas, saliendo a relucir diferencias entre los diputados Nancy Gutiérrez y Juan Pablo Diosdado, simpatizantes de grupos opositores en las filas del PAN, que hasta donde se tiene conocimiento, porque ambos tienen su verdad, tuvieron diferencias acaloradas la semana pasada, a grado tal que una no permitía que el otro hablara cuando trataban el tema del Paquete Económico, y el diputado molesto pidió que se callara la diputada para continuar con su exposición, sólo que dice ella que al dar un manotazo sobre la mesa se asustó, aunado a la voz elevada, lo que presuntamente la llevó a denunciar violencia política de género. Una muestra más, dicen quienes saben del tema, que pareciera se está abusando de esa posibilidad de denunciar, a grado tal que ahora tampoco se valdrá una discusión o que los ánimos se caldeen. Pero también hay quienes se preguntan si la violencia ocurre sólo del diputado a la diputada al alzar la voz y dar manotazo, o también de la diputada hacia el diputado al no permitirle explayarse con libertad al defender sus ideas e interrumpirlo también al alzar la voz…así es la nueva forma de hacer política, sentimental… EN FIN, EL CASO ES QUE no se dijo por qué la Comisión de Vigilancia dio por concluido el análisis y discusión de las propuestas e inclusive ordenó el boletín de prensa en el que se indicaba que ayer mismo, serían presentados los dictámenes a la Junta de Coordinación Política para que se subieran al Pleno mañana jueves; pero en cuestión de minutos recularon y se dijo que las iniciativas seguían bajo análisis y serían llevadas al pleno hasta el jueves 23. Los diputados de la Comisión callaron, nadie contestó mensajes o llamadas para explicar el motivo por el cual retrasarían la votación, pues hasta donde se tiene conocimiento, ya están firmados y listos para ser puestos a consideración del resto de los congresistas. Hay quien asegura que los pleitos políticos hacen que la liga se estire hasta el final, aunque sea la parte minoritaria en cuanto a simpatías de política partidista al interior del azul, a estas alturas sólo se oponen porque si a quienes no están de su lado y sólo por el hecho de ganar tiempos o mejor dicho, perder tiempo. Por lo pronto, se sabe que siguen en acuerdos y negociaciones… con tintes electorales… FUE PRESENTADA LA QUINTETA para designar a los vocales que integrarán el Consejo Permanente de Seguridad Ciudadana y Prevención de las Violencias y Delincuencias en el municipio de Aguascalientes, en el marco de la sesión de Cabildo que se efectuó ayer. Los ciudadanos favorecidos son: 3 mujeres y 2 hombres. Los nombres son: Ana Margarita Romo, Greta Papadimitriou, Andrea González Delgado, Ramiro Zúñiga Segovia y Mauricio González López, aunque se inscribieron 17 personas interesadas en formar parte de este organismo… UN DECÁLOGO CIUDADANO fue anunciado también, en la asamblea municipal, por el alcalde Leonardo Montañez Castro quien refirió que en breve se estará publicando a fin de que la población lo conozca y colabore manteniendo limpio al frente de su casa, de sus negocios, de sus empresas o de sus comercios. También busca promover mayor responsabilidad en el manejo y consumo del agua potable, porque todos somos garantes de la ciudad en que se vive, de igual modo hay que cuidar el respeto por la buena urbanidad, dijo el presidente municipal… EL PROPIO CABILDO aprobó mas tarde la propuesta que presentó el alcalde sobre el dictamen que contiene el nombramiento del Secretario del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, que quedó en manos de la regidora Ivonne Jacqueline Azcona Jiménez… EN ESE CONTEXTO, el regidor Gustavo Granados Corzo, se refirió a contar con una programación o una ruta establecida basada en la eficacia, eficiencia y transparencia, para el tema del modelo bajo el cual se habrá de prestar el servicio del agua potable en los próximos años, con estudios, diagnósticos e incluso un presupuesto propuesto para el ejercicio 2023… POR SU PARTE, el regidor presidente de la Comisión de Agua Potable, Luis Salazar invitó a todos los regidores del cabildo de Aguascalientes para que se sumen a la visita que se hará el próximo 16 de diciembre a la ciudad de León, Guanajuato, para conocer el modelo del organismo operador del recurso agua potable, y de esta manera darse cuenta de las oportunidades vigentes ahora que termine el título de concesión con Veolia… SE ENTREGARON RECONOCIMIENTOS en las instalaciones del Comité Directivos Estatal del PRI a la militancia del Distrito 11 con 10, 30 y hasta 50 años en el Revolucionario Institucional, en un evento que fue encabezado por la secretaria general, Leslie Atilano Tapia…

