Dos en uno llevará a cabo la Presidencia Municipal de Jesús María, ya que el tercer informe del alcalde Toño Arámbula será el 15 de octubre y al término del mismo se llevará a cabo la toma de protesta para su segundo periodo al frente de la alcaldía.

De última hora, el obispo auxiliar de Guadalajara, Manuel González Villaseñor, confirmó su asistencia a la entidad, con motivo del Día de la Virgen de la Asunción.

EL TELETÓN 2021 YA TIENE FECHA y será el sábado 4 de diciembre, así lo dio a conocer en conferencia de prensa el director del CRIT Aguascalientes, Eduardo Gama Abuasale. El representante del Teletón en la entidad afirmó que son cerca de 400 millones de pesos los que se recaudan cada año y sirven para distribuirlos en la operación de los 22 centros Teletón que hay en el país, así como en el Hospital de Oncología y el Centro de Autismo, sin embargo, el recurso es insuficiente ya que para la operación de todo este sistema se erogan cerca de mil millones de pesos. Estableció que en el caso del CRIT Aguascalientes, se erogan poco más de 35 millones de pesos al año y los recursos son aportados en gran parte por el Gobierno del Estado, seguido por el Ayuntamiento de Aguascalientes y el Consejo de Benefactores que integran los empresarios locales, los cuales aportan para las terapias de los niños con discapacidad de 760 familias que son atendidas en el Centro de Rehabilitación Infantil local. Por lo que respecta al evento Teletón de este año, Gama Abuasale dejó en claro que aún no saben cómo vaya a ser el evento, ya que ello dependerá de la pandemia y cómo vaya evolucionando, “pero seguramente se hará con respeto y responsabilidad, hasta donde se pueda”… DOS EN UNO llevará a cabo la Presidencia Municipal de Jesús María, ya que el tercer informe del alcalde José Antonio Arámbula López tendrá lugar el 15 de octubre y al término del mismo se llevará a cabo la toma de protesta para su segundo periodo al frente de la alcaldía, por lo que será él mismo quien tome la protesta a los integrantes del nuevo Cabildo. Dicha ceremonia tendrá lugar en la Plaza del Mueble bajo todas las medidas sanitarias con cupo limitado y muy pocos invitados, de acuerdo a lo que establezca el Semáforo Epidemiológico, por lo que además se prevé una transmisión por medio de las redes sociales… A LO LARGO DE LOS ÚLTIMOS DÍAS al interior del Hospital Miguel Hidalgo, han comenzado a registrarse los primeros ingresos de médicos particulares infectados por COVID-19, que por decisión propia no han sido vacunados. De acuerdo a especialistas del mencionado nosocomio, la salud de los galenos se encuentra fuera de peligro, sin embargo, se mantienen en observación médica. En contraste, personal de salud ya vacunado contra el mencionado virus, ya no ha sido ingresado al no tenerse registrados nuevos casos. Aún así, en el Hospital siguen siendo estrictos en los protocolos de sanidad, evitando comprometer más la salud de las personas y trabajadores del lugar…. PIDEN AUXILIO pequeños ganaderos y transportistas de forraje, a las autoridades estatales o la atención del alcalde de Rincón de Romos, Jesús Prieto, pues los policías de aquella demarcación “están haciendo su agosto” con quienes transitan por carreteras y caminos de esa zona, pues con cualquier pretexto los detienen e infraccionan, en tanto algunos “piden mordida” a discreción. Reportaron a este medio que es una situación que han estado viviendo hace tiempo, pero se ha agudizado cuando iniciaron las cosechas de forrajes, de ahí que hay cruceros elegidos por los policías para sorprender a los que llevan camiones con alguna carga, ya sea de ganado o de silo, con cualquier pretexto los interceptan y justifican la infracción. Algunos choferes que se encargan de transportar la producción agropecuaria, por no perder tiempo, permiten la extorsión indirecta, pues para evitar la infracción no cometida les dicen “¿cómo podemos hacerle?”, considerado como un mensaje implícito, por lo que algunos, para no perder tiempo de permanecer parados a ver si se arreglan o si no les aplican la multa, prefieren darles dinero a cambio de que se les permita seguir el paso… DE ÚLTIMA HORA, el obispo auxiliar de Guadalajara, Manuel González Villaseñor, confirmó su asistencia a la entidad con motivo del Día de la Virgen de la Asunción. De esa manera, y a pesar de que estaba contemplada la Misa Pontifical por parte del administrador diocesano, el padre Juan Gabriel Rodríguez Campos, será finalmente el monseñor quien encabece la misa principal de este 15 de agosto. A propósito de la Romería, se contempla que la quema de pólvora sea discreta a diferentes horas el transcurso del día, y no de manera tradicional al cierre de la Romería, lo anterior para evitar aglomeración de creyentes… SIN NOTICIAS AÚN respecto del posible relevo en la presidencia estatal del PRI, la regidora Citlalli Rodríguez considera que la renovación del Comité Estatal, presidencia y secretaría general del PRI, debería abrirse a la participación de la militancia, no que sea un dedazo del nivel central, y es que, cuando el dirigente tiene el aval de la militancia, hay más posibilidad de dar rumbo al proceso electoral. Por su parte, Norma Guel que está a punto de terminar su gestión como diputada federal, de no ser presidenta del CDE, al que también aspira o aspiró, podría ser colocada, como secretaria general, y es que una posición como esta se la merece luego de la derrota, dicen los que están cerca del PRI… TRAS CINCO AÑOS de haber sido aprobada la Ley que Regula las Actividades de los Agentes Inmobiliarios en el Estado de Aguascalientes, finalmente fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el reglamento con el que se formaliza esa tarea que dará seguridad y certeza a las familias y empresas que dejan en manos de este tipo de profesionistas su patrimonio. De esta manera, es como se pretende regularizar el trabajo de los profesionales inmobiliarios, que serán obligados a estar capacitados para dar certeza a quienes compran, venden o rentan casas, locales o terrenos, con lo que, además, se buscará su certificación. Una vez publicado el Reglamento de la Ley de referencia, lo que se pretende es que se establezcan las bases para que agentes inmobiliarios desarrollen su actividad con profesionalismo y estricto cumplimiento a las obligaciones contractuales, lo cual será supervisado por la Sedec, al tener, esta dependencia, la función de registrar a los agentes inmobiliarios y dejar de manifiesto que deberán cumplir con ciertos requisitos y expedir acreditaciones para el ejercicio legal y profesional de sus actividades. Esas tareas estarán a cargo de la Dirección de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria, a través de la Ventanilla Única de Trámites y Servicios, una vez aprobado el reglamento por el propio Consejo de Agentes Inmobiliarios…