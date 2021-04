A falta de bono COVID, una manifestación llevarán a cabo mañana viernes, desde las 7 horas, trabajadores del Hospital Hidalgo. Así se acordó en la asamblea que se llevó a cabo ayer por parte de los trabajadores quienes expresaron su molestia a su líder sindical, Francisco Javier Araiza Méndez.

ALBOROTÓ EL GALLINERO la alcaldesa de San José de Gracia, metida en aspirante a diputada federal, María Cristina López. Y es que hasta ayer, tenía vueltos locos a muchos en la presidencia municipal y a los dirigentes de sus partidos, el PAN, el que la llevó a la Presidencia Municipal y Fuerza por México, que la postuló como candidata a diputada federal, y que se supone debería seguir en campaña que inició hace más de una semana con mucho ímpetu, pero algo ocurrió que presumiblemente renunció a la candidatura y ahora quiere volver a ser Presidenta Municipal. Así de clara es su ideología política, pero más su conocimiento en la materia… UNO DE LOS SALPICADOS con el tema fue el subsecretario general de Gobierno, Manuel Cortina Reynoso quien a primera hora llegó al palacio municipal de SJG pues las instalaciones permanecieron tomadas toda la noche del martes, para impedir el ingreso de Cristina López, que a como diera lugar pretendía volver a trabajar, pero no se lo habían permitido. A Manuel sí le abrieron la puerta y una vez adentro dio el manotazo en la mesa que se requería para reordenar lo que estaba de cabeza y pues bueno, ya hay alcaldesa y ya no hay candidata, por el momento… ASÍ DE INESTABLE ha sido el inicio de las campañas por las diputaciones federales y hasta ahora, ninguna se ha posicionado, nada nuevo, sólo algunos nombres pero no conocidos por los electores. Y el lunes entrante, arrancan las correspondientes a las diputaciones locales que, dicho sea de paso, algunas ni siquiera están en firme y si bien, se tienen postulados a personajes con nombres conocidos, eso no es suficiente para convocar a la participación en las urnas. De ahí el esfuerzo que a diario hace el INE de llamar a la conciencia ciudadana sobre la importancia de su participación mediante el voto, y si bien, hay varios delitos electorales que recurrentemente se cometen en la ansiedad de acaparar la simpatía ciudadana, la petición es que en caso de detectar hechos de esa naturaleza, sean denunciados pues de comprobarse hay sanciones y por otra parte, también se ha dicho, que si hay ofrecimientos de bienes por parte de candidatos o partidos, los ciudadanos los tomen, pero no comprometan el voto, al final de cuentas, las campañas se realizan con dinero del erario público, dinero del pueblo… A FALTA DE BONO COVID, una manifestación llevarán a cabo mañana viernes, desde las 7 horas, trabajadores del Hospital Hidalgo. Así se acordó en la asamblea que se llevó a cabo ayer miércoles por parte de los trabajadores quienes expresaron su molestia a su líder del Sindicato, Francisco Javier Araiza Méndez ante el incumplimiento del pago del Bono COVID, a pesar de que hace algunos días ya se les había informado de que ya había el recurso e iba a ser pagado, pero por alguna circunstancia, las propias autoridades estatales dijeron que siempre no, según lo expresado por el propio Araiza Méndez. “Los compañeros trabajadores se molestaron con el Gobierno del Estado y con el propio sindicato, pues hay hartazgo de si va a haber o no dicho bono. Quieren una respuesta concreta”… UNA TERCERA OLA de contagios puede presentarse en cualquier momento, reiteró el especialista Francisco Márquez Díaz, ante el aumento en la actividad que se ha estado registrando a últimas fechas y que pudiera incrementar con la temporada vacacional que está por comenzar. “Las epidemias tienen ese comportamiento, entonces hay que estar preparados para la tercera ola, no hay que cantar victoria, no hay que bajar la guardia, el semáforo que nos están mostrando es sólo un indicador de la actividad, no es un indicador para que hagamos fiestas o reuniones, esto tarde o temprano si no lo tomamos en cuenta, va a afectar a nuestras familias”. Afirmó que en la actualidad muchos aguascalentenses ya conocen a algún familiar o conocido que ha enfermado por COVID y que ha estado grave en el hospital. “Si queremos evitar este tipo de sucesos en las familias, no abramos la puerta al COVID y sigamos respetando todas las recomendaciones”… DISMINUYERON. El presidente de Canacar, Roberto Díaz Ruiz, detalló que en el combate de delitos carreteros en el país, se han tenido buenos resultados, sin que quiera decir que estén exentos de dichos comportamientos. Si bien, en este año, los robos contra transportistas han sido menores a los años pasados, también se tienen identificadas algunas zonas de la República, donde el transitar a altas horas de la noche resulta complejo. Afortunadamente, presumió para el caso de Aguascalientes, el paso de unidades de carga es seguro, sin que por el momento la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, tenga conocimientos de hecho delictivo alguno… CALENTANDO MOTORES están al interior del Partido Acción Nacional los candidatos a diputados locales y alcaldes para el arranque de la campaña que comenzará a partir del primer minuto del próximo lunes 19 de abril, señaló su dirigente, Gustavo Báez Leos. Detalló que iniciarán campaña los 18 candidatos a diputados locales de la Coalición por Aguascalientes conformada por el PAN y el PRD, así como 7 candidatos a alcaldes de Aguascalientes, Calvillo, Jesús María, San Francisco de los Romo, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos y Asientos. “Para el caso de éstos la campaña será del 19 de abril al 2 de junio. Mientras que para los candidatos a alcaldes de Cosío, San José de Gracia, El Llano y Tepezalá que tienen menos de 40 mil habitantes, según lo estipulado por las autoridades del IEE, ellos arrancarán campaña hasta el 4 de mayo”. Indicó que como inicio en la sede del Comité Directivo Estatal se hará la presentación de los candidatos de dicha coalición y de ahí, con todo… SIN AGUA han estado en la comunidad Tira del Progreso en el municipio de Tepezalá, que durante dos años han carecido del vital líquido suficiente para satisfacer sus necesidades, pero en los meses con mayor pico de la pandemia por Covid, han tenido que pagar pipas de agua cada semana para poder tener agua. Son 24 familias las que viven en esa comunidad y que no han tenido agua en sus casas, por lo que ahora piden la atención urgente de las autoridades…