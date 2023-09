Un curso de recursos humanos tendrán que tomar los diputados locales, pues dedican mucho tiempo a la selección de perfiles para llenar sillas oficiales.

EN BUSCA DE LA REELECCIÓN se ha lanzado ya el diputado del distrito local 17 quien volvió a ser Max, así para los cuates, el cual regresó a su distrito y hasta volvió a interesarse en fomentar actividades ambientales para todas las edades. El legislador panista se ha dado tiempo para lanzar un programa para combatir el cambio climático y promover el cuidado ambiental. También, para crear conciencia ciudadana respecto a los árboles, los espacios verdes, la reforestación y la limpieza justo de quienes podrían votar a su favor el próximo año, el parque del fraccionamiento Boulevares a donde acudió a sembrar 100 árboles y a convencer a la comunidad de votar por él, no, más bien de adoptar árboles, nombre pues qué detallazo. Y es que dicen que al que madruga, dios lo ayuda… UN CURSO DE RECURSOS HUMANOS tendrán que tomar los diputados locales, pues dedican mucho tiempo a la selección de perfiles para llenar sillas oficiales. Estaban esperando que les llegaran una treintena de nombres para decidir quiénes serían los buenos para las magistraturas, pero como Farías, seguido por AMLO ya metieron su cuchara en ese proceso, pues mientras se entrenarán eligiendo integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, ese organismo que suena tan bien y del que nadie sabe a qué se dedica ni mucho con qué resultados, en fin… EL FERVOR PATRIO está a punto de desbordarse y los preparativos para los festejos del 15 de septiembre están en pleno apogeo. Israel Díaz García destacó que la Dirección de Mercados tiene un rol fundamental en garantizar que el evento transcurra sin problemas y que los comerciantes operen dentro de los límites legales. Explicó que, aunque no otorgan los permisos, su equipo desempeña un papel vital en la verificación y el apoyo a los comerciantes. Los organizadores del evento solicitan un permiso al secretario del Ayuntamiento, que generalmente es aprobado, siempre y cuando cumpla con el Código Municipal. Esto permite que entre 100 y 150 puestos sean autorizados para operar exclusivamente el 15 de septiembre. Subrayó que la convocatoria de los comerciantes que participarán en el evento se encuentra en manos de los organizadores y éstos deben operar dentro de los giros autorizados. La Dirección de Mercados está ahí para ayudar a quienes no tengan permiso o para sancionar a aquellos que operen fuera de los límites legales. El día 15 de septiembre es el único día permitido para la celebración, y los comerciantes deben retirarse el día 16, de manera que la ciudad pueda amanecer limpia y sin obstáculos. En cuanto al personal encargado de verificar y garantizar el cumplimiento de las regulaciones, Díaz García detalló que se han organizado dos turnos. Cada turno consta de 8 verificadores y un coordinador, lo que suma un total de 16 personas, que estarán en el lugar para supervisar el evento y garantizar que todo se desarrolle según lo establecido… Francisco Márquez Díaz, infectólogo, dio a conocer que mientras Estados Unidos aprobó las vacunas de los laboratorios Pfizer y Moderna contra el COVID-19 actualizadas para combatir la variante XBB 1.5 de Ómicron para ser usada como refuerzo, resulta que en México la vacuna Patria, nacional, contra el COVID-19 está lista y comenzará a producirse en diciembre de este año, la cual fue desarrollada por el laboratorio Avimex con fondos gubernamentales y un costo de producción cercano a los 973 millones de pesos. Sin embargo, la vacuna mexicana apenas es efectiva para combatir la variante original de Wuhan, China, por lo que cuestionó la real efectividad que pudiera tener entre la población en general… ARRASTRANDO EL LÁPIZ, ya preparan en Jesús María el proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el 2024. José Antonio Arámbula afirmó que van a fortalecer las finanzas internas y no se van a crear impuestos nuevos, ajustarán con la inflación los existentes pero eso sí, el predial lo van a actualizar. Reconoció que con esta actualización se prevé que el predial puede incrementar en las zonas que se han quedado rezagadas. Y es que hay colonias que hace años no actualizan su valor catastral y sus cuentas no corresponden al mercado, de tal forma que “realmente queremos aventajar el valor y es posible que suba un poco, pero es lo que debería estar pagando, no que suba el precio y así acabarán con el rezago. En materia de participaciones del Gobierno Federal, dijo que viendo cómo viene el Paquete Económico para el 2024, no tienen muchas esperanzas. “No hay mucha expectativa de crecimiento. Las noticias que dieron es que viene igual que el año pasado, inclusive ya hemos sufrido algunos recortes de lo que nos dijeron a lo que está llegando, ha habido inclusive recortes, pero estamos trabajando en eso”… EN EL SEGUNDO DÍA del Foro Agroalimentario Internacional Aguascalientes 2023, se realizó el panel “Tecnología y Cultura del Agua para la Productividad y Competitividad del Sector Agropecuario”, en donde expertos en la materia destacaron el proyecto integral del Distrito de Riego 001, que será el primero en el país totalmente tecnificado, promesa que por cierto lleva años, muchos años… EL CONSEJO DE LA CIUDAD lanzó la convocatoria al Premio Enriqueta Medellín a las Asociaciones Civiles 2023, con el objetivo de reconocer el trabajo significativo que las organizaciones realizan en beneficio de la ciudadanía. El plazo para postularse al premio arrancó ayer 13 y terminará el 29 de septiembre de 2023. Los interesados pueden presentar la documentación correspondiente en el Secretariado de Enlace Ciudadano, o enviarla digitalmente a enlaceciudadano@gmail.com. Las categorías son: Medio Ambiente, Artes, Mujeres, Desarrollo Económico, Salud, Inclusión, Juventud y una Categoría especial por Trayectoria de Vida. Es indispensable que las asociaciones postulantes estén basadas en Aguascalientes y hayan operado durante al menos dos años previos a esta convocatoria. La ceremonia de premiación tendrá lugar el 19 de octubre de 2023, a las 19:00 horas, como parte de las celebraciones del Aniversario de la Fundación de la Ciudad…