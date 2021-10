En el papel quedaron las buenas intenciones de mantener la sana distancia en prevención del COVID-19 en la Sesión Solemne de Cabildo, en el Teatro Aguascalientes, en que rindió protesta Leonardo Montañez Castro como nuevo Presidente Municipal de Aguascalientes.

CON UN POQUITO DE SUERTE Y OTRO TANTO DE MESURA hoy será un día tranquilo en el municipio de Aguascalientes; ojalá así sea pues no tenemos alcalde en funciones y lo mejor es que no se ofrezca algo emergente pues no habría quién tomara la decisión pues Leo hoy puede seguir celebrando ya que su trabajo inicia mañana y Cecilia, buenos ella ya entregó la silla. Así que todos a portarnos bien… EN EL PAPEL quedaron las buenas intenciones de mantener la sana distancia en prevención del COVID-19 en la Sesión Solemne de Cabildo, en el Teatro Aguascalientes, en que rindió protesta Leonardo Montañez Castro como nuevo Presidente Municipal de Aguascalientes, porque inicialmente se había proyectado un asiento ocupado y dos no, pero eso fue imposible porque la cantidad de personas e invitados que llegaron simplemente abarrotaron el lugar, todos los lugares ocupados, con sus cubrebocas, aunque más de alguno se lo quitó… Entre los invitados en esta ceremonia de Toma de Protesta de Leonardo Montañez Castro como Presidente Municipal de Aguascalientes para el periodo 2021-2024, se observó al presidente nacional del PAN, Marko Antonio Cortés Mendoza y aunque fue invitado y finalmente no llegó fue el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano… Los nuevos integrantes del Cabildo de Aguascalientes son los regidores y síndicos: Patricia García García, Alfredo Martín Cervantes García, Ivonne Jaqueline Azcona Ramírez, Edgar Dueñas Macías, Mirna Rubiela Medina Ruvalcaba, Juan Guillermo Alaniz de León, Marisol Barrón Betancourt, Alejandra Peña Curiel, Edith Citlalli Rodríguez González, Gustavo Adolfo Granados Corzo, Luis Armando Salazar Mora, María Dolores Verdín Almanza, Carlos Fernando Ortega Tiscareño, Nora Eugenia Izaguirre Prieto, Martha Elisa González Estrada y Héctor Hugo Aguilera Cordero… Todos ellos, junto con los cientos de invitados que atestaron las butacas del recinto, se “derretían” durante la sesión pues a alguien se le olvidó encender el aire acondicionado, así que además de lleno, el teatro careció de ventilación básica y, peor aún, de la necesaria para los tiempos que vivimos… PUES NADA, que el gobernador Martín Orozco Sandoval no ha querido soltar prenda sobre los resultados logrados en su viaje por Europa para promover al estado y atraer más inversiones, pues si bien a través de comunicados de prensa se hizo algo de difusión sobre ello, se quisieran conocer detalles, para lo cual se ha buscado la manera de tener una entrevista, aunque sea “de banqueta” con el gobernador, pero no ha sido posible, aunque ha dicho que tal vez hoy, en el municipio de Calvillo, luego de la toma de protesta del nuevo alcalde, Daniel Romo Urrutia será posible que amplíe pormenores de lo alcanzado. La primera oferta de entrevista había sido para ayer por la mañana, luego del abanderamiento de selecciones deportivas, pero no fue posible y adelantó que sería hasta este jueves en Calvillo, habrá que esperar… LUEGO DE QUE EL FRENTE NACIONAL por la Familia señalara en días pasados en voz de su coordinador, Carlos García Villanueva de que la Iglesia Católica se manifiesta en contra de algo contra el Gobierno en casi 100 años tras el movimiento cristero, en alusión a la postura a favor del aborto por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hazel Montejano, integrante de la Red Nacional de Mujeres defensoras de la Paridad en toda la República Mexicana señaló que debe respetarse el principio de laicismo. “Al César lo que es del César, sabemos la masividad que representa la iglesia Católica en el país y de ninguna manera se va a permitir que trasgreda la vida política del país”. En tal sentido dijo que los distintos grupos feministas deben seguir trabajando por el progreso de la sociedad, por la inclusión, el respeto a la decisión y a seguir trabajando en lo legislativo, por lo que la Comisión de Equidad de Género del Congreso del Estado incluso ya tiene mucho trabajo y mucho respaldo de compañeras de todos los partidos políticos. Desafortunadamente Aguascalientes siempre ha ido un paso atrás del resto de la República mexicana en estos temas, sin embargo hay una Suprema Corte de Justicia que está por encima de cualquier interés ideológico de derecha o conservador que pueda existir en Aguascalientes. Entonces cualquier situación que quiera afrontar el Frente por la Familia o cualquier grupo conservador antes que nada tendrá que preguntarse cómo está funcionando la Constitución, los derechos, las libertades, tanto de hombres como mujeres para decidir y también qué futuro queremos para esos niños deseados o no deseados”… EMPRESARIOS DEL SECTOR GASERO en Aguascalientes, aseguran que los conflictos que se han registrado en algunas entidades del país, donde incluso se ha advertido sobre realizar un paro de labores, derivado de las inconformidades por el control de sus precios, así como la competencia que consideran desleal de parte del Gobierno Federal, no tendrá impacto en la entidad, por lo que recomendaron evitar caer en pánico y realizar compras impulsivas. De acuerdo a las fuentes consultadas, el servicio a nivel local está garantizado, siendo Aguascalientes una de las entidades del país con los precios más competitivos… HAY CONFIANZA entre los socios de la Coparmex, en que los próximos secretarios de Seguridad Pública de los municipios del interior, cuenten con los perfiles idóneos para asumir dicha responsabilidad, donde detallan que se requiere experiencia y mano dura, para enfrentarse con el combate a la delincuencia y evitar que la incidencia delictiva vaya en aumento… DE CHILE, MOLE Y POZOLE resultó la conferencia de prensa, convocada por la diputada Sanjuana Martínez en la que se trataría el tema de la equidad en el nombramiento de funcionarios del gabinete en las presidencias municipales, por los diversos temas que terminan siendo tocados siempre que hay rueda de prensa donde predominan las mujeres, como son el aborto, la violencia de género, entre otros. Por lo pronto, es de reconocer el esfuerzo de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo, que están haciendo alianza con quienes toman decisiones y hacen leyes, en este caso, con las y los legisladores…