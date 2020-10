900 bajas comprobadas con actas de defunción ha registrado al cierre de septiembre el Padrón Electoral del Estado y en muchas de ellas se señala el Covid-19 como causa del deceso, según comentó el Vocal Ejecutivo del INE, Ignacio Ruelas Olvera.

CON UNA APROBACIÓN ciudadana del 57.9% llega Tere Jiménez a su primer informe de gobierno, en reelección; la cifra la ubica como la tercera alcaldesa mejor evaluada del país, como mujer, de acuerdo a la encuesta realizada en septiembre y plasmada en el Ranking Mitofsky de los 100 Alcaldes de México. A la aguascalentense solamente la superan Eugenia Campos de Chihuahua con un 63.1% y por Claudia Flores, de Escobedo, Nuevo León con un 68%. En los resultados de toda la encuesta, la Presidenta Municipal de Aguascalientes se ubica en el sitio 18 de la lista de los 100 mejores alcaldes del país; a nivel nacional suman 2,458 presidentas y presidentes municipales… 900 BAJAS COMPROBADAS con actas de defunción ha registrado al cierre de septiembre el Padrón Electoral del Estado y en muchas de ellas se señala el Covid-19 como causa del deceso, según comentó el Vocal Ejecutivo del INE, Ignacio Ruelas Olvera. El dato salió a colación en el marco del trabajo de depuración que se lleva a cabo luego de haber reanudado su actividad tras la suspensión que se tuvo con motivo del arribo de la pandemia. Adelantó además que será en esta semana cuando se reanude el trabajo de los módulos que recorren domicilios de enfermos o adultos imposibilitados para trasladarse a las oficinas del INE a tramitar la actualización de su credencial para votar; lo que todavía no harán serán recorridos por hospitales para atender enfermos que pudieran necesitar su mica como identificación. Para solicitar el servicio a domicilio, deberá llamar al INE y tener su acta de nacimiento, una credencial distinta a la del INE si es para reposición por extravío o la mica solo para promover su cambio, en caso que se encuentren postrados por enfermedad, presentar un certificado médico con la cédula profesional de quien le atiende, en tanto que el personal que realizará el trámite, deberá portar todas las medidas protocolarias de protección para ellos y la gente a visitar… MUY ACTIVOS y con hartos temas a tratar en ruedas de prensa semanales están los dirigentes del Partido Libre; ayer convocaron a todos los partidos políticos a que realicen campañas virtuales, donde se inviertan los menos recursos posibles y se atiendan las recomendaciones de prevención de contagios por Covid-19, pues si todo se ha tratado de hacer a distancia, no hay motivo por qué no aprovechar las condiciones actuales y ahorrar miles o millones de pesos que podrían destinarse al sector de salud pública. ¿Será que le toman la palabra?, difícil de creer eso, pues los acelerados ya comenzaron a gastar desde ahorita, menos dejarán de hacerlo durante una campaña formal… HUBO DESFILE ante el exgobernador Felipe González González; al menos eso se percibe en redes sociales, donde los aspirantes a la alcaldía capitalina, Jaime Gallo Camacho y Leonardo Montañez, presumieron sus fotografías buscando la “bendición” para lograr la anhelada candidatura de quien fue el primer mandatario estatal panista y que, evidentemente, tendrá palabra de peso para el reparto de posiciones en el próximo proceso electoral local… SE ACABARON LAS PARTIDAS EXTRAORDINARIAS, ante el recorte de recursos presupuestales, las dependencias estatales y los ayuntamientos, ya no podrán manejar ese concepto. No están dadas las condiciones para ello, de ahí que deben ajustarse a los criterios de gasto que provoquen desarrollo económico y bienestar social. Los ayuntamientos tendrán que ser muy “creativos” para generar recursos propios, vía el cobro de derechos, lo que les permita hacer frente a un año 2021 muy retador; además deben mejorar sus sistemas de recaudación, es decir, perseguir a los morosos hasta que se pongan a mano. Sin son solidarios con la crisis sanitaria que se vive, deben valorar los ajustes que hagan al impuesto predial, tarifas de agua, licencias reglamentadas, tarifas para ingreso a parques, panteones, etcétera… COMO PARTE DE LOS TRABAJOS de la Alianza Federalista que se realizan en Aguascalientes, ayer el director general de “México SOS”, Orlando Camacho Nacenta, presentó las propuestas que tiene la Red Nacional de Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia para lograr una estandarización en indicadores de seguridad y bienestar. En una reunión estuvieron presentes el subsecretario de gobierno, Manuel Cortina Reynoso, el fiscal general de Estado, Jesús Figueroa Ortega, así como líderes empresariales. Camacho Nacenta insistió en la importancia de utilizar los mismos parámetros e indicadores para que las 10 entidades que conforman la AF midan sus resultados… CONVOCARÁ esta semana el Instituto de Educación de Aguascalientes para concursar por alguna de las 4 mil becas al 100% para acceder a la capacitación a través de 29 cursos, talleres y diplomados de formación en línea para profesores, directores, supervisores y personal docente, los cuales se impartirán a partir del 30 de octubre hasta el 15 de diciembre de 2020, en los cuales se abordarán una diversidad de temas como educación socioemocional, artes, neurociencia de la educación, estrategias para el trabajo a distancia y prevención del suicidio. En esta oferta participarán instituciones como el Tec de Monterrey, la Panamericana, la Cuauhtémoc, Fundación Teletón y Coparmex, entre otras. La inscripción cerrará el 27 de octubre y la invitación es apurarse una vez lanzada esta convocatoria entre hoy y mañana… AHORA QUE, persiste el propósito de “recuperar lo perdido”, desde hace 500 años, recuérdese que en el 2008, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Antropología e Historia firmaron un proyecto de cooperación con autoridades austriacas en torno al Penacho de Moctezuma, pieza que forma parte del acervo del Museo Etnológico de Viena…

Entonces, se hablaba de un acuerdo histórico para que esa pieza, temporalmente recorriera el territorio mexicano y la población pudiera verlo….Se trataba de un intercambio de buena voluntad, pero no hubo resultados y como consecuencia nos quedamos con las ganas de conocer el tocado atribuido al último tlatoani mexica…Y como diría el finado escritor Germán Dehesa, si cuando se supo que estaba en Viena, no se hizo lo necesario para recuperar la pieza, ahora ni caso tiene, el penacho ha de estar lleno de gorupos; eso dijo el peculiar periodista que falleció hace una década…