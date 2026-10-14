Según las cuentas alegres de la inflación, los precios apenas subieron 3.5% anual en septiembre. Una maravilla, salvo por el pequeño detalle de que comer sigue siendo una necesidad bastante difícil de cancelar.

Cuatro robos, según denuncian los padres de familia, lleva acumulados la primaria Eloísa Barbosa Chávez, en Morelos II. A este paso, los delincuentes van a terminar conociendo mejor las instalaciones que el propio personal docente.

DESFILE DE FUNCIONARIOS habrá este miércoles 14 de octubre en el Congreso del Estado ya que dedicará su quinta sesión ordinaria a las comparecencias de los titulares de la Secretaría de Salud, la de Seguridad Pública, el Instituto de Educación y la Agencia de Movilidad en seguimiento al Cuarto Informe de Gobierno, a fin de que amplíen información sobre el estado general que guarda la administración de las dependencias que conducen. El guión está listo para que todo inicie a partir de las 9 de la mañana, con exposiciones, preguntas, respuestas y replicas ya programadas… AHÍ, EL NUEVO MODELO de credencial para votar fue presentado por Brenda Castrejón Hernández, vocal ejecutiva de la Junta Local del INE en Aguascalientes, el cual integra 44 elementos de seguridad e información, incluida una muesca superior para personas con discapacidad visual. Informó que el 25 de enero de 2027 es el límite para actualización y registro de jóvenes que cumplan 18 años antes del 6 de junio, y el 25 de marzo para recogerla en módulos. Además, indicó que operarán 770 secciones electorales —42 más que en el proceso previo— y sigue abierta la convocatoria para integrar vacantes en los Consejos Distritales… SEGÚN LAS CUENTAS ALEGRES de la inflación, los precios apenas subieron 3.5% anual en septiembre. Una maravilla, salvo por el pequeño detalle de que comer sigue siendo una necesidad bastante difícil de cancelar. Resulta que la canasta alimentaria se encareció 4.9% en el medio rural y 5.5% en las ciudades, bastante más que el promedio nacional. Y si agregamos los demás gastos indispensables para vivir, el aumento fue de 4.4% en ambos casos. Así que las estadísticas podrán presumir una inflación moderada, pero el bolsillo tiene otros datos. Al parecer, el secreto para que alcance el dinero consiste en dejar de comer tres veces al día… QUE SÍ HAY FECHAS y que sí hay reglas salió a decir ayer el Instituto Estatal Electoral, como queriendo quedar bien con las instituciones que también intervendrán en las elecciones del próximo año y luego de haberse hecho de la vista gorda ante múltiples expresiones de promoción de aspirantes que por meses han estado ahí, en espectaculares, paraderos de urbanos, bardas y pintas inofensivas al parecer. En fin, ayer el llamado árbitro electoral estableció el calendario con las fechas que regirán el proceso. El 8 de noviembre los partidos podrá notificar el método de selección de candidaturas, del 30 de noviembre al 9 de diciembre será el pre-registro de independientes y las precampañas del 4 de enero al 12 de febrero de 2027. Las campañas se realizarán entre abril y junio. En organización, el reclutamiento para consejos será de noviembre a diciembre, el registro de candidaturas del 1 al 15 de marzo de 2027, la Jornada Electoral el 6 de junio y los cómputos distritales del 9 al 13 de junio. Finalmente, el 25 de febrero de 2027 concluirá el plazo para el voto en el extranjero y el 30 de abril para observadores… CÓMO SE ANTICIPÓ EN ESCALPELO, ante los reportes de estudiantes, docentes y personal administrativo por problemas de acceso a plataformas de la UAA, como E-ssima, Aula Virtual, y hasta el correo institucional, la casa de estudios reveló que fue el objetivo de un ciber ataque a sus servidores, sin que se confirmara daño a la infraestructura digital, ni a su información. Por esta ocasión la UAA ganó la batalla, pero la guerra contra la ciberdelincuencia continua todos los días, ante una realidad compleja en la que empresas como instituciones deben estar en alerta permanente para evitar intrusiones, que buscan causar daño y afectaciones económicas. Y si no, que le pregunten a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que estuvo bajo ciber ataque, resultando afectadas sus principales páginas, por lo que hoy en día sus trabajadores siguen trabajando improvisadamente en blogs, en lo que se deciden a pagar por un buen cortafuego… SEGUNDO ROUND hubo este martes en la oficina de Isidoro Armendáriz, titular de SEDRAE quien reunió a productores ganaderos del estado inconformes con la presentación de la iniciativa de Ley Ganadera que busca crear un registro estatal de ganado, promovida por el diputado local Heriberto Gallegos Serna. Ya no valieron las buenas intenciones, ni justificaciones. Ahí se acordó que ahora sí habrá una nueva revisión del texto, para ver si llena el ojo del sector, sin complicar las problemáticas y atender sus necesidades… CUATRO ROBOS, según denuncian los padres de familia, lleva acumulados la primaria Eloísa Barbosa Chávez, en Morelos II. A este paso, los delincuentes van a terminar conociendo mejor las instalaciones que el propio personal docente. Entre protecciones dañadas, vandalismo y saqueos a la cooperativa, los ladrones hasta se llevaron los alimentos destinados a los alumnos. Por supuesto, el IEA ya hizo lo que corresponde en estos casos: canalizar el asunto a Seguridad Pública Municipal y mantener comunicación con el plantel. Faltaba más. Ahora solo queda esperar que entre oficio y oficio aparezca alguna patrulla, porque los padres piden vigilancia, no correspondencia institucional. Y sería conveniente que las autoridades se dieran prisa, no vaya a ser que los amantes de lo ajeno completen la quinta visita antes de que termine la ronda de reuniones para ponerse de acuerdo… REACTIVÓ UNA VÍA DE ATENCIÓN la Fiscalía General del Estado para quienes quieran saber qué ocurre con sus carpetas de investigación. Ahora basta enviar un WhatsApp al 449 284 7839 para solicitar una audiencia con el fiscal, presentar una queja o pedir información sobre el avance de algún asunto. La dependencia promete una atención más cercana, justa y humana. Y menos mal que no estableció una cuota mínima de firmas para poner a caminar las investigaciones, como las 13 mil que aceptó hace poco en respaldo a la exigencia de investigar y castigar al responsable de las amenazas de muerte contra el obispo Juan Espinoza. Habrá que ver si para mover una carpeta basta con un mensaje o todavía hace falta organizar una colecta de autógrafos…