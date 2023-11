Ya por la tarde, el Gobierno del Estado expresó sus condolencias sobre el deceso de Baena Saucedo a través de sus redes sociales, reconoció su labor en la defensa de los derechos humanos, la promoción de la justicia, la igualdad y la diversidad.

DiMo, un servicio que busca simplificar y agilizar el proceso de transferencias de fondos. La principal característica distintiva de DiMo es la eliminación de la necesidad de conocer todos los datos del beneficiario.

LUNES NEGRO podría llamarse al arranque de la semana, al conocerse el hallazgo sin vida de Jesús Ociel Baena Saucedo, titular de una de las tres magistraturas que integran el Tribunal Electoral Local, casi al mismo momento que se reportaba el hallazgo de un ejecutado en el fraccionamiento Lomas del Gachupin al suroriente de la ciudad. Coincidentemente, estaba programada al mediodía la rueda de prensa semanal del secretario Manuel Alonso, la cual fue cancelada una hora antes, pero 17 minutos después se informó que siempre no y la agenda seguía en pie, ya que también estaría el Fiscal del Estado, Jesús Figueroa Ortega. Poco antes de las 12:00 se reunieron ambos en la Dirección General de la Universidad de la Policía, con el consejero jurídico de Gobierno del Estado, Eduardo Ismael Aguilar Sierra, y el secretario de Comunicación y Vocería, Enrique de la Torre. En el encuentro con la prensa se informó que no habría espacio para preguntas y respuestas, por lo que se priorizó descartar que existiera un atacante externo al domicilio y que las heridas que presumiblemente les quitaron la vida a ambas personas se habrían generado en un hecho del cual sólo ellos participaron. La noticia fue retomada por medios nacionales y el hecho se convirtió en trending topic a lo largo del día en la plataforma X. Ya por la tarde, el Gobierno del Estado expresó sus condolencias sobre el deceso de Baena Saucedo a través de sus redes sociales, reconociendo su labor en la defensa de los derechos humanos, la promoción de la justicia, la igualdad, y la diversidad. Asimismo se manifestó la confianza en el Estado de Derecho y que las autoridades correspondientes investigarán hasta esclarecer su fallecimiento, subrayando que en este proceso se evitará en todo momento su revictimización… UN LLAMADO hizo la presidenta del Observatorio de Violencia Social y de Género, Mariana Ávila Montejano, al exigir a las autoridades de Aguascalientes acceso a la verdad y la justicia, además de recordarles que se deben llevar las investigaciones conforme a los protocolos de actuación vigentes que involucren la Perspectiva de Orientación Sexual e Identidad de Género, es decir, una investigación especializada y diferenciada… RECORDARON EN REDES sociales que en su momento el hoy finado informó del asesinato del activista LGBT+, Ulises Salvador Nava Juárez, originario de Guerrero, el sábado 16 de julio al término del I Congreso Nacional de Litigio Estratégico para la Defensa de la Cuota Arcoiris en México, que tuvo lugar en esta ciudad. Al respecto, el activista y coordinador de la Fundación VIHDHA, Marco García Robles, manifestó su preocupación porque ya son dos casos en menos de un año que ocurren en Aguascalientes en contra de integrantes de la comunidad LGBT. Asimismo, dijo que hay constantes dudas acerca del trabajo de la Fiscalía y la filtración de fotos que hacen pensar en una escena fabricada… CIMBRÓ EL HECHO a los distintos colectivos y organizaciones LGBT en el país, a grado tal que se organizaron manifestaciones en distintos puntos de la República Mexicana a las 7:00 de la noche para honrar y exigir justicia, tal es el caso de Mérida en Yucatán, en Tijuana, Baja California, donde hubo una vigilia, en Campeche, en Saltillo, Coahuila, en Cancún, Quintana Roo, en Veracruz, en Puebla, así como en la Estela de Luz en la Ciudad de México, entre otras… LA COMUNIDAD PARA LA DIVERSIDAD, los Derechos y la Ciudadanía llamó a la Fiscalía General del Estado a realizar una investigación apegada al protocolo de investigación de delitos cometidos contra personas LGBTI+. Asimismo, la red Nacional de Apoyo a Personas Migrantes y Refugiadas LGBT México pidió que la Fiscalía General de la República atraiga las investigaciones sobre este caso; que el peritaje sea realizado por instancias internacionales; a los grupos y partidos conservadores, a frenar su discurso de odio; a los legisladores de los 32 congresos estatales, les urgieron a legislar los códigos penales para poder sancionar de manera adecuada estos y los más de 300 crímenes que se tienen registro en todo el país; y a las instancias de seguridad pública a destinar recursos económicos, humanos y materiales para desarrollar estrategias de prevención y cuidado ante la violencia que se ejercer contra personas disidentes sexuales… SANCIONARÁ EL SAT a partir del 1 de enero de 2024 a contribuyentes que no cumplan con la obligación de activar su Buzón Tributario o de registrar y mantener actualizados sus medios de contacto, según lo advirtió la entidad recaudadora. La medida, contemplada en el artículo transitorio Sexto de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) 2023, establece multas que oscilan entre 3 mil 420 y 10 mil 260 pesos para aquellos contribuyentes que incumplan con esta disposición. Estas sanciones se encuentran contempladas en los artículos 86-C y 86-D del Código Fiscal de la Federación (CFF)… EL BANCO DE MÉXICO presentó DiMo, un servicio que busca simplificar y agilizar el proceso de transferencias de fondos. La principal característica distintiva de DiMo es la eliminación de la necesidad de conocer todos los datos del beneficiario, ya que sólo se requiere el número de teléfono del destinatario. Este enfoque innovador tiene como objetivo hacer que las transferencias sean más accesibles y eficientes para los usuarios…