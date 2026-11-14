Otra exigencia ciudadana que sigue sin encontrar una solución de fondo es el suministro de agua potable, un problema que vuelve a convertirse en bandera política cada vez que se acercan las elecciones…

LO QUE ERA UN SECRETO a voces terminó por confirmarse este viernes: Edson Rubén Camarillo Rodríguez, suplente del alcalde Leo Montañez, recibió la Notaría 67. El asunto llevaba meses rondando los corrillos políticos, aunque nadie quería soltar prenda. Incluso, cuando la prensa preguntó al secretario general de Gobierno, Antonio Arámbula, si Camarillo figuraba entre los candidatos, respondió que no. Pero al cuestionarle si estaba descartado, salió con aquello de que “ni descarto ni encarto a nadie”. Vaya manera de dejar la puerta entreabierta. Finalmente, el nombramiento llegó. La notaría perteneció a Gustavo Martínez Romero, abogado y maestro egresado del CRENA, distinguido por su trayectoria académica y en el servicio público, quien falleció lamentablemente en julio pasado… MIENTRAS SE FORMALIZAN nombramientos en el ámbito notarial, en el Palacio de Justicia también soplan vientos de cambio, y parece que algunos ya buscan dónde sujetarse. Ana Gabriela Sandoval Cortez llegó desde la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción para asumir la presidencia del Órgano de Administración Judicial, en sustitución de Claudia Eloísa Díaz de León. Con la reforma judicial, este organismo y el Supremo Tribunal de Justicia quedaron formalmente separados, aunque en el esquema anterior los magistrados también metían mano en las decisiones administrativas. Ahora toca demostrar que la independencia no significa dejarse de hablar y que cada quien puede atender sus asuntos sin romper la comunicación. Hasta el consejero jurídico, Eduardo Ismael Aguilar Sierra, está pendiente de que prevalezca el buen entendimiento… MÁS ALLÁ DE LOS RELEVOS institucionales, hay asuntos que requieren respuestas urgentes de las autoridades, particularmente cuando está en juego la seguridad de las personas. Tal es el caso de Mariana Ávila Montejano, presidenta del Observatorio de Violencia Social y de Género, quien ha sido objeto de amenazas y hostigamiento a través de redes sociales. Parece que algunos confunden el mundo digital con territorio sin ley y creen que detrás de una pantalla pueden amenazar impunemente. Ante esta situación, organizaciones civiles encabezadas por REDSER alzaron la voz en respaldo de la activista, quien ha acompañado a víctimas de violencia sexual y feminicida, madres buscadoras y familias de personas desaparecidas. Los ataques incluyen insultos, difusión de datos personales e incluso llamados a agredirla físicamente. Las agrupaciones exigieron al Mecanismo de Protección reevaluar urgentemente su nivel de riesgo y reforzar su seguridad con perspectiva de género, además de solicitar a la Fiscalía que investigue los hechos. Porque una cosa es discrepar y otra, muy distinta, amenazar… PRECISAMENTE EN MATERIA de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, el Congreso del Estado tiene una tarea pendiente. Y es que, mientras unos esperan protección, otros siguen esperando nombramiento. Será la próxima semana cuando los diputados voten el dictamen para designar a los representantes del gremio periodístico y de la sociedad civil que faltan para completar la integración del Comité del Mecanismo de Protección. Ojalá que los legisladores no se entretengan demasiado entre negociaciones y acuerdos, porque las amenazas no piden cita ni esperan a que sus señorías se pongan de acuerdo… OTRA EXIGENCIA CIUDADANA que sigue sin encontrar una solución de fondo es el suministro de agua potable en Aguascalientes, un problema que vuelve a convertirse en bandera política cada vez que se acercan las elecciones. Sobran discursos, promesas y culpas heredadas, pero en el oriente de la ciudad muchas familias siguen abriendo la llave sin encontrar una gota. Cambian los gobiernos, los modelos de operación y los proyectos de infraestructura, mientras el desabasto permanece. Los recientes bloqueos viales exhiben una inconformidad que no se apaga con declaraciones ni con pipas enviadas cuando los vecinos ya tomaron las calles. MIAA y las autoridades municipales deben ofrecer soluciones medibles, transparentar la distribución y atender las zonas afectadas. Porque el agua podrá dar votos cada tres años, pero la sed no espera elecciones… SI DE SERVICIOS PÚBLICOS hablamos, el suministro de agua no es el único que requiere atención, pues la infraestructura eléctrica también tiene sus pendientes en Aguascalientes. Por eso, el senador panista Juan Antonio Martín del Campo fue a tocar puertas y, de paso, a buscar que no falte la luz. Se reunió con la secretaria federal de Energía, Luz Elena González Escobar, para plantearle el rezago de las líneas eléctricas y la necesidad de modernizar la infraestructura estatal. También hablaron de energías limpias, transición energética y los compromisos del Acuerdo de París. Toño insistió en que mejorar el suministro es indispensable para atraer inversiones y fortalecer la economía local. Ahora falta que las buenas intenciones se traduzcan en obras…