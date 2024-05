Por intrascendente… es que trascendió, 10 días después, la celebración del Desayuno de la Fraternidad que hace casi 20 años se implementó desde el Consejo Consultivo de la Construcción para festejar el 3 de mayo,

Una pérdida de 220 MILLONES de dólares representa cada hora de falta de suministro eléctrico en la industria maquiladora.

REFLEXIONES DE PROCURACION de Justicia Penal Electoral, Jurisdicciones y Organización de Elecciones, es el título del libro que presentó ayer en la UAA el fiscal especial en Delitos Electorales de la FGR, Gerardo García Marroquín ante la presencia de la gobernadora Tere Jiménez y la rectora Sandra Pinzón, además de algunos alumnos de la carrera de Derecho, informados de última hora de la obligatoria asistencia al auditorio en Ciudad Universitaria. No fue en vano, el autor hizo una amplia e interesante exposición de tema especializado en tanto la gobernadora reiteró la importancia de intercambiar ideas sobre la democracia por ser uno de los temas fundamentales para el país, así como de reflexionar sobre el México que se busca construir para las siguientes décadas… POR INTRASCENDENTE… es que trascendió, 10 días después, la ramplona celebración del Desayuno de la Fraternidad que hace casi 20 años se implementó desde el Consejo Consultivo de la Construcción para festejar el 3 de mayo, conocido como el Día del Albañil, y que reunía a los lideres en turno de las cámaras y colegios afines al sector de la construcción en un intercambio con las bases trabajadoras y las autoridades municipales, estatales y federales del ramo con la finalidad de reconocer, sí, al personal de la industria constructora, pero también para mostrar públicamente la fortaleza del gremio, expresar sus propuestas y hasta criticar de manera propositiva los proyectos y decisiones oficiales relacionados con el desarrollo de la ciudad y el Estado en materia de infraestructura. Parece que a los titulares en turno de esos organismos ya no les interesa esa postura y, dicen, que la reunión se efectuó solo para cumplir. Que fue en petit comité, entre cuates, ni siquiera con quienes presiden los organismos porque tenían otras cosas por hacer, mucho menos la clase trabajadora y ni hablar de las autoridades del ramo… eso ya no sucede. Que no hubo planteamientos, demandas para el sector y ni por equivocación crítica constructiva alguna. Así, paso de noche el Día de la Santa Cruz… APENAS UNA PROBADITA de propuestas resultó ser el encuentro denominado Diálogos por la Democracia, convocado por organismos de la sociedad y que en su primera jornada tuvo la participación de candidatos del Movimiento Ciudadano, que llegaron con sus respectivos fosfo-fosfo. Y es que el modelo permitió apenas una intervención de dos minutos por participante y bueno pues eso no da mucho margen, quizá el suficiente para el auditorio para saber el sentido de su decisión electoral… UNA PÉRDIDA DE 220 MILLONES de dólares representa cada hora de falta de suministro eléctricos en la industria maquiladora, reveló el asesor financiero Gerardo Sánchez Herrera, lo cual ilustra la magnitud de los desafíos que enfrentan las empresas, así como la urgencia de encontrar soluciones efectivas para garantizar la continuidad de las operaciones. Dijo que un ejemplo claro de estas pérdidas millonarias se encuentra en el sector lácteo, donde el proceso de pasteurización se ve gravemente afectado por los apagones. En tales circunstancias, la pérdida económica es considerable, ya que todo el producto debe ser desechado y el proceso debe reiniciarse desde cero. Esta realidad se replica en otros sectores, como el de alimentos y perecederos, donde la vulnerabilidad ante los apagones se traduce en la descomposición rápida de productos lácteos y cárnicos. Destacó que el sector comercial tampoco escapa de estas pérdidas millonarias, por lo que la interrupción de las transacciones comerciales, tanto de compra como de venta, tiene un impacto significativo en la economía, generando pérdidas adicionales para las empresas afectadas. Asimismo, las plantas de energía se ven obligadas a asumir costos considerables, que oscilan entre los 50 mil y un millón de pesos, para garantizar un suministro eléctrico estable… CONTRA LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL y sistemática que aqueja a las estudiantes de la Sede Oriente del Bachillerato General Militarizado “José María Chávez” en Aguascalientes, alzó la voz el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes. Mediante un comunicado detalló que el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, decenas de estudiantes, algunas docentes y parte del personal del bachillerato, decidieron manifestarse a través de la creación de un tendedero en las instalaciones de la escuela. Sin embargo, lejos de encontrar respaldo y comprensión, fueron testigos de un incremento en la violencia misógina por parte del director del plantel, identificado como Daniel ‘N’, hacia una docente que acompañaba la denuncia de las estudiantes. Este comportamiento, según testimonios recabados, se suma a meses de asedio laboral y hostigamiento sexual por parte del director hacia la mencionada docente. La situación se agrava aún más por el clima de temor y represalias que impera en la institución. Estudiantes relatan su miedo a denunciar penal o institucionalmente por temor a represalias. La solidaridad hacia las afectadas también ha tenido consecuencias adversas, con despidos injustificados bajo el argumento de que no deberían haber protestado ni apoyado a las estudiantes, una muestra más de la impunidad que rodea a los agresores.