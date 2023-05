De la FEUAA siempre han despuntado perfiles que, a la postre, se enrolan en partidos políticos y terminan sumándose a la burocracia, lo que muchos ven como algo natural entre quienes destacan por su liderazgo…

YA DE SALIDA, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (FEUAA), Ricardo Alberto Gómez González, acompañado de un grupo compacto de integrantes de la mesa directiva, fueron recibidos en el despacho de la gobernadora Teresa Jiménez Esquivel… DEL ENCUENTRO se destacó la intención de impulsar un programa de apoyo a la salud entre la comunidad universitaria. Se espera que el equipo de la actual gestión de la FEUAA termine su periodo el próximo mes, lo cual habrá de desencadenar las consabidas grillas en torno al proceso electoral de este organismo estudiantil… COMO BIEN SE SABE, durante muchos años el club estudiantil ha sido pretendido por distintos grupos políticos para inmiscuirse en la vida interna de la comunidad universitaria… DE LA FEUAA siempre han despuntado perfiles que, a la postre, se enrolan en partidos políticos y terminan sumándose a la burocracia, lo que muchos ven como algo natural entre quienes destacan por su liderazgo… o al menos por su protagonismo, que es cosa aparte… DICHO LO ANTERIOR, vale la pena señalar que, en esencia, los estudiantes de la máxima casa de estudios difícilmente pueden encontrar acciones de beneficio por parte del organismo. Tampoco reconocen que haya dinamismo en la atención a sus necesidades… CON LA MÍSTICA de que el consejo directivo del Organismo Público Descentralizado de Manejo Integral de Aguas de Aguascalientes se mantenga como un ente de representación ciudadana, el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, Raúl González Alonso, se pronunció por que los diez espacios de representación de asociaciones civiles y organismos empresariales no reciban pago por su función, y es que el gasto en nómina de burocracia ya es mucho… ESTO IMPLICA que se debería tratar de personas que posean un alto nivel ejecutivo, pero también la solvencia suficiente para no sentirse comprometidos con el pago de un salario… DE SER ASÍ, el pago podría comprometer la independencia de sus decisiones como parte de un órgano directivo tan importante. Sería una forma de evitar que se repita la mala fama en la que acabó CCAPAMA y que desató un océano de descontentos… LUEGO DEL DESCONTENTO manifestado por los distintos grupos ambientalistas de Aguascalientes en torno a la realización del “Nacam Rally Championship” en la Sierra Fría, el director de Conciencia Ecológica de Aguascalientes, Humberto Tenorio Izazaga, comentó que recientemente se enteró que hay el antecedente de la realización de un evento similar durante la administración del entonces gobernador Carlos Lozano de la Torre, y que esta carrera se realizó sin mayor trámite. Pues bueno, el asunto quedó en el pasado… POR AHORA, quienes protegen esta zona serrana se fueron contra las autoridades federales y estatales por haber permitido la realización de dicho evento. Entre las implicaciones por el paso de una gran cantidad de vehículos en la sierra, además del ruido, preocupa a los ambientalistas el derrame de aceites y el costo ambiental que traerá la presencia de los espectadores y organizadores en un paraje que debería representar, al menos en el papel, un santuario de paz y respeto a la naturaleza… EN NOTAS MENOS amargas y polémicas, es Gonzalo González Hernández, integrante del Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes, quien será galardonado en el marco de la cuadragésima reunión regional de la Federación Mexicana de Ingenieros Civiles de la República Mexicana… EL ENCUENTRO de los “inges” tendrá lugar del 25 al 27 de mayo en Guanajuato. La buena nueva nos llega por parte del presidente de dicho colegio, Jaime Soto Martínez… EL DIRIGENTE nos comentó que los galardones se entregan por la trayectoria de ingenieros civiles en varias disciplinas tales como lo académico o su participación en el ámbito político… LAMENTÓ EL PARTIDO VERDE en la entidad el asesinato de perros que se registró en el municipio de Asientos. Su dirigente, Misael Girón Montoya, pidió a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente poner mano dura y aplicar la ley para sancionar a las personas que estuvieron involucrados en el envenenamiento de más de 30 animales. Indicó que estos hechos ya no son casos aislados, sino que ya son prácticas constantes que se están incrementando en todos los municipios del estado… “EXISTEN CASOS MUY GRAVES de agresión y muerte de animales como en Rincón de Romos, Aguascalientes, San Francisco de los Romo, y ahora Asientos se une a esta práctica”, expresó Girón.