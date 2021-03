Lanzarse al ring de la política significa “ponerse de pechito” ante el escudriño público y en casa del jabonero, el que no cae resbala…

NADA CAUSA tanta indigestión como las discusiones acaloradas en la mesa, esas que rompen con la armonía del domingo familiar. Por eso en algunos hogares es regla evitar debates políticos, religiosos o de futbol cuando se comparte el pan. Pero también la incongruencia y el oportunismo suele generar acidez y malestar estomacal cuando quedan al descubierto… HAY VIVILLOS QUE SE PASAN cuando pretenden incursionar en la política. Ahora resulta que, hay quien se está aprovechando de la coyuntura que obliga a las fuerzas políticas a postular a personas vulnerables… COMO SE SABE, ahora deben abrirse los espacios para aquellos que son parte de la comunidad LBGTI+ y que tienen aspiraciones políticas… MISMA CONSIDERACIÓN deberá tenerse para los ciudadanos que tengan alguna discapacidad y quieran representar las causas de sus similares… PUES BUENO, la cosa es que ante esta idea que busca integrar voces y abrir espacios democráticos, no falta quien encontró en ella la posibilidad de exigir “su” espacio; pero no contaba con que se trata de un mercado muy peleado y criticado… LANZARSE AL RING de la política significa “ponerse de pechito” ante el escudriño público y en casa del jabonero, el que no cae resbala. Además, no faltan aquellos que en todo están y que prestos señalarán cualquier tropezón… MÁS PRONTO QUE PRECISO, alguien se dio a la tarea de difundir un video-escándalo en el que se exhibe a una persona de nombre Néstor Armando Camacho Mauricio, que siempre se ha dejado ver como persona con discapacidad y ha andado en busca de la oportunidad de ocupar algún cargo público en varios partidos… EL ANTES MENCIONADO peregrinó por el PRI, en MORENA y ahora hasta en Movimiento Ciudadano, a donde se han ido muchos priistas que ya no estuvieron de acuerdo con las formas del tricolor… EN EL VIDEO difundido en redes sociales y otros medios, Camacho se dejó ver bailando muy entusiasmado en un bar local, a grado tal que se le olvidó la discapacidad que tanto presumía… QUIZÁ MILAGROSAMENTE, al escuchar la música, como Lázaro, se levantó y anduvo. Atrás quedaron las muletas… EN UN CORREO que circuló ayer relacionado con este micro escándalo, aseguran que Camacho se ha dedicado a presionar a partidos políticos y autoridades electorales para que lo hagan, a fuerzas, candidato, apelando a su discapacidad… EN FEBRERO PASADO, acudió él, con muletas al IEEA a presionar que fuera designado como representante de las personas con discapacidad como candidato, pero ahora, al parecer, al menos esa condición no le valdrá. Sin duda las almas inquietas que buscan un lugar en la élite política andan muy inquietas y dispuestas a todo para salirse con la suya… SERÁ MAÑANA lunes cuando la coalición integrada por el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática llevará a cabo a las 9 de la mañana el registro de sus candidatos a presidentes municipales, las fórmulas de regidores y a diputados locales ante el Instituto Estatal Electoral… LA CEREMONIA SE REALIZARÁ de manera virtual en cumplimiento a los protocolos establecidos por el organismo electoral, a fin de evitar aglomeraciones y actos multitudinarios que puedan poner en riesgo a la población y propagar más los contagios por COVID-19… EL DIRIGENTE DEL BLANQUIAZUL, Gustavo Báez Leos explicó que dadas las circunstancias “no va a haber porra en vivo, todo va a ser con likes y corazoncitos, todo virtual”… TAMBIÉN ASEGURÓ que estarán a primera hora conectados con el Instituto para luego arrancar una nueva etapa en la que dijo, van a ofertar “lo mejor de nuestras fuerzas para que la gente lo compare, lo analice y tome la mejor decisión…”