ANUNCIÓ EL GOBIERNO Estatal la apertura de los módulos CAM y SEFI para el canje de placas 2024 y el control vehicular 2024 los sábados 15, 22 y 29 de junio, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. con la finalidad de facilitar estos trámites a los ciudadanos, promoviendo la actualización vehicular. La campaña, encabezada por la Secretaría de Finanzas, busca asegurar que los propietarios de vehículos cumplan con las normativas establecidas, garantizando así un adecuado registro y control de las unidades en circulación. Hay que recordar que el 30 de junio vence el plazo para realizar estos trámites sin penalizaciones económicas… PREPARA MALETAS el alcalde interino de Aguascalientes, José Juan Sánchez Barba, tras casi dos meses de haber estado al frente del Municipio, luego de que el presidente titular, Leo Montañez se fue de campaña en búsqueda de su reelección y la logró. Cuestionado sobre sus próximos pasos tras dejar la presidencia municipal, Sánchez Barba dejó claro que su retiro de la función pública no es definitivo. «La función pública es una forma de vida», afirmó, subrayando su compromiso de continuar trabajando por el bienestar de Aguascalientes desde cualquier trinchera en la que se encuentre. Recordó que desde su ingreso al PAN en 1998, ha forjado una carrera dentro del partido, ocupando diversos puestos en el gobierno de la ciudad, en el Estado y a nivel federal, lo que le ha permitido acumular experiencia en la administración pública. Su paso por estos cargos ha sido marcado por una constante búsqueda de mejorar la calidad de vida de los habitantes, algo que considera una prioridad independientemente del puesto que ocupe en el futuro. Destacó las relaciones que ha construido a lo largo de los años con figuras como Leo Montañez y Tere Jiménez. «Afortunadamente, ambos son amigos míos, compañeros de hace años», comentó. Esta red de amistades y alianzas dentro del partido le proporciona un respaldo sólido para futuras oportunidades de colaboración y participación política. Sánchez Barba informó que el actual presidente municipal regresará a sus funciones el lunes 17 de junio. «Prácticamente ya este viernes será mi último día de trabajo», señaló, indicando que Montañez asumirá sus responsabilidades de manera inmediata… TOCÓ AHORA a la diputada Yolitzín Rodríguez presentar una iniciativa para reformar la Ley de Movilidad, proponiendo la obligatoriedad de un Seguro de Responsabilidad Civil para todos los automotores ya que actualmente, sólo el transporte público tiene esta obligación. Argumentó que esta medida es necesaria debido a los frecuentes accidentes, destacando que en 2 de cada 3 atropellamientos fatales, el responsable huye, dejando a las familias desprotegidas. La legisladora señaló que 19 estados ya cuentan con esta obligatoriedad… el tema tiene años de ser llevado y traído en el Congreso… LA CONFERENCIA NACIONAL de Tribunales Superiores de Justicia se encuentra reunida en la Ciudad de México, cuyo organismo aglutina a los poderes judiciales de las 32 entidades federativas, en reunión ordinaria que en esta ocasión tiene un ingrediente especial, en medio de la controversia sobre la reforma judicial que impulsa el presidente López Obrador ante el Congreso de la Unión. Se está a la expectativa de la postura que asuma este organismo que reúne a los presidentes del Poder Judicial en la esfera estatal, para la defensa de la Suprema Corte, o bien aguarden en prudencia. Quien ya ha expresado su postura de manera previa a las elecciones del pasado 2 de junio, es el presidente del Poder Judicial, Juan Rojas García, quien consideró que el principal riesgo de la elección de jueces mediante voto popular podría radicar en el hecho que adquieran compromisos con aquellos partidos que los postulen, aunque al menos en el caso de los puestos más relevantes en la Suprema Corte, se advierte que estas posiciones serían postuladas de manera inicial por los tres poderes, y posteriormente, estos perfiles serían elegidos entre la ciudadanía… UNA MARCA PROPIA pretende impulsar el sector ganadero que produce leche según informó el dirigente de la Asociación de Productores de Leche Granjas Fátima, Saúl Muñoz Hermosillo. Y es que en el mercado de la leche sólo se identifica una marca producida directamente por locales, tomando en consideración que Leche San Marcos, es propiedad del Grupo Lala, originario de Coahuila, argumentó. Resaltó que la cadena productiva de la leche debe estrecharse para generar más beneficios a los productores lecheros en el estado, a fin de que participen desde la elaboración hasta la comercialización en los establecimientos. Indicó que en la actualidad sólo se tiene un caso de marca local con leche que se produce aquí y envasa el producto en la entidad, tratándose de capital aguascalentense… APROBÓ la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal el primer fraccionamiento que cumple con las recientes modificaciones al Código Urbano del Estado, que ordenan donar el 15% del terreno del nuevo asentamiento, informó su titular, Óscar Rodríguez. La modificación, resultado de un amparo dictado por un tribunal colegiado, afecta específicamente a los artículos 302 y 304 del Código Urbano: Artículo 302: requiere que los desarrolladores entreguen el 15% de la superficie vendible al Municipio, en lugar del 12%, para proyectos comunitarios. Artículo 304: reduce el porcentaje de área donada que puede ser sustituida por equipamiento urbano e infraestructura, del 70% al 25%. Rodríguez explicó que antes se podía sustituir hasta el 70% de las áreas donadas por obras de impacto urbano o social, lo que resultaba en un inventario excesivo de terrenos no utilizados por el Municipio. Ahora, sólo se podrá sustituir hasta el 25%, lo que asegura una mayor proporción de terrenos para uso municipal.