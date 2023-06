ES HARINA DE OTRO COSTAL, dijo a propósito de la empresa Inisa 2000, el líder de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes, Alfredo González González.

SIN CUIDADO le tiene al fiscal Jesús Figueroa Ortega que en los registros de incidencia delictiva aparezca la acumulación de secuestros, pues afirmó que la Fiscalía General busca condenas ejemplares para aquellos ladrones que privan de la libertad a las personas para cometer el ilícito, con la finalidad de que estos pasen muchos más años en la cárcel. Advirtió que este criterio le valió que varias veces le pidieran no tratar de encuadrar el delito de secuestro, porque se consideraba que se trataba de un factor negativo para la confianza de los inversionistas sobre su llegada la entidad… pero pues las cosas como son… CON INISA EMPROBLEMADA en Aguascalientes, el encargado de Comunicación del Frente Auténtico del Trabajo, Jaime Aguilar Marroquín, dijo que actualmente la producción al interior de la misma se mantiene en curso, a pesar de interferencias y violaciones denunciadas. “Los trabajadores desempeñan sus labores de manera normal y se destaca la productividad y dedicación de los empleados, quienes se mantienen comprometidos con su trabajo”. Asimismo, dijo que este estira y afloja entre la empresa y el Sindicato ha generado despidos injustificados de trabajadores en el contexto de las violaciones denunciadas y la falta de respeto a la libertad sindical. “Estos despidos han afectado a trabajadores que de alguna manera apoyaban la actividad sindical. Actualmente, se incluyen estos despidos dentro de la queja presentada”. Aclaró que si bien cada caso de despido tiene un proceso diferente, hasta el momento se han reportado 5 compañeros. Aguilar Marroquín enfatizó que el interés del sindicato y la organización sindical es alcanzar un acuerdo justo que respete la libertad sindical y la negociación colectiva, exponer un marco de entendimiento entre la representación sindical y la empresa. Lamentó haber tenido que llegar a instancias legales internacionales para buscar una solución a este problema, pero espera que este proceso contribuya a construir una mejor relación bilateral que beneficie tanto al sindicato como a la empresa… ES HARINA DE OTRO COSTAL, dijo a propósito de la empresa Inisa 2000, el líder de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes, Alfredo González González, y aclaró que esa firma no está con la CTM, sino que pertenece al Frente Auténtico del Trabajo, sin embargo, dijo que las empresas exportadoras lo que deben cuidar es cumplir con las reglas del T-MEC. Dijo desconocer si en realidad hay una violación a los derechos de los trabajadores para la libertad sindical, que es lo que el FAT está argumentando, pero sin duda, si la situación de que se le acusa a la empresa es real, pues es obviamente una grave violación a los derechos de los trabajadores de la libre sindicalización… UNA ALIANZA ESTRATÉGICA anunció el Consejo Coordinador Empresarial con la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Guanajuato y la Concamin, para proyectar una mayor vinculación regional en el marco del 5° Encuentro Nacional MiPyMEs que se llevará a cabo los días 27 y 28 de junio en la Ciudad de León, Guanajuato, el cual es organizado por la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), donde se espera la asistencia de empresarios aguascalentenses dentro de los más 5 mil visitantes… ANTE UN HECHO DE RAPIÑA, reciente, a un camión de bebidas que sufrió un accidente vial en el segundo anillo en su cruce con Agostaderito, el dirigente del sector transportista, Roberto Díaz Ruíz, advirtió que no hay mucho que hacer, cuando la conciencia y valores no se poseen entre la totalidad de la sociedad… QUE NADIE SE QUEDE SIN PENSIÓN es el objetivo del Día Nacional “Más Territorio, Menos Escritorio”, en donde todo el personal de Bienestar del país salió a campo con la finalidad de localizar a los beneficiarios de los Programas de Adultos Mayores y Personas con Discapacidad Permanente que no han recogido su Tarjeta del Banco del Bienestar. El personal de Bienestar en la entidad recorrió las calles de todo el estado a fin de notificar a beneficiarios de los programas del Gobierno de México, y/o auxiliares, que su tarjeta se encuentra en resguardo, y en caso de cumplir los requisitos, en fechas próximas podrán recogerla. Cabe hacer mención que para el caso de Aguascalientes, se tienen 12 mil 968 tarjetas en resguardo, estas correspondientes de los Programas para el Bienestar de los Adultos Mayores, y Personas con Discapacidad Permanente… ESTABLECIDAS LAS REGLAS, las “corcholatas” abrieron el proceso de sucesión, lo cual se manifiesta en un símil de campaña local, con espectaculares, bardas rotuladas y lonas por toda la ciudad capital con el objetivo de promover la preferencia sobre los aspirantes presidenciales de MORENA. Naturalmente esto ha generado que los suspirantes a un cargo de elección local busquen hacer lo propio, por lo cual, el dirigente del partido Gilberto Gutiérrez, afirmó que no es tiempo de moverse, y en todo caso replicó el mandato de unidad, donde la máxima señala que los trapitos sucios se lavan en casa y no se vale andar peleando entre hermanitos de la 4T… DESDE SU INAUGURACIÓN en septiembre del año pasado, el Instituto Municipal de Salud Mental ha brindado más de 12 mil 800 terapias y alrededor de 6 mil atenciones. A través de los Centros de Infancia Feliz, se ha proporcionado terapia psicológica gratuita y atención especializada a más de 1,360 pacientes a partir de los 4 años de edad. El Imasam cuenta con 4 Centros de Infancia Feliz, donde se han realizado más de 8 mil 200 consultas individuales y grupales. En el centro Árbol de Vida, se ha atendido a más de 1,500 pacientes mayores de 15 años, con más de 4 mil 600 consultas individuales, grupales y de pareja. Además, se ofrece atención telefónica a través de telepsicoterapia, brindando apoyo a 3 mil 90 ciudadanos. Los Centros de Infancia Feliz y el Departamento de Capacitación también ofrecen charlas de prevención en preescolar, primaria y secundaria. La salud mental de la población es una prioridad en la agenda de la Administración Municipal, y se busca sensibilizar y concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de buscar ayuda…