EL QUE ASPIRA, RESPIRA, es lo que expresó ayer el exgobernador Otto Granados Roldán, al ser entrevistado por representantes de los medios de comunicación local, con quienes habló principalmente del tema educativo, y al ser cuestionado sobre el panorama político, alcanzó a expresar que es un ámbito del que está alejado, pero si las preguntas son en materia educativa, de innovación y tecnología, con gusto respondería. Con la sonrisa de esbozo que le caracteriza cuando se divierte con los temas a los que bien le sabe, pero que prefiere no tratar en público para no generar más escozor, insistió en que sus tópicos ahora son otros. Cuestionado sobre si será tiempo de que una mujer llegue a ser gobernadora del estado, se dio la media vuelta, y siguió con la sonrisa, deseando por anticipado la feliz Navidad a quienes se encontraban con él, se limitó a responder “el que respira, aspira y ya, adiós”… UN DÍA ESPECIAL prometió anoche el gobernador Martín Orozco Sandoval a la población aguascalentense; en redes sociales anticipó la presentación de uno de los proyectos que marcarán el rumbo para el resto de la administración que encabeza y que sin duda permitirá estar aún más cerca de las familias aguascalentenses. ¿Qué será?, ¡ay, qué nervios!… SE QUEDARON CON LAS GANAS quienes esperaban ayer la presencia, al fin, de la titular de la Comisión Nacional del Deporte y Cultura Física, Ana Gabriela Guevara, pues una vez más decidió no hacerse presente en esta entidad, en donde se le ha esperado desde hace tiempo, sobre todo porque deportistas quisieran saber la política que se sigue en el tema del deporte, pues quienes lo practican a nivel profesional y de alto rendimiento, han buscado apoyos por todos lados, ante lo poco que alcanzan a recibir de parte de la Conade, por lo pronto, ayer, que Aguascalientes comenzó con una serie de justas deportivas como parte del evento nacional Conade 2021, envió a una representante, Adriana Martínez Campuzano, con quien fue suficiente pues a los deportistas les interesa estar en lo suyo, pero nunca está de más la presencia de un líder nacional… MUY PREOCUPADO resulta que está el diputado Sergio Augusto Lopez Ramírez porque la Proespa puede quedar descabezada el 27 de julio que concluye el periodo de Ofelia Castillo Diaz como titular. Su inusitada prisa por cumplir el proceso de designacion de un sucesor en la silla huele mas bien a llamarada de petate que a una real inquietud por la titularidad en la dependencia, pues el señor del Verde no ha demostrado mover un dedo a favor del medio ambiente y ahora lanza llamados públicos para que una dependencia como Proespa no quede acéfala, como si el mundo se fuera a acabar; que se lo compre quien no lo conozca… FASCINADO CON LOS MICRÓFONOS al frente, de nuevo, el exdirector del IEA y por el momento diputado electo, Raúl Silva Perezchica, se esforzó ayer por conjugar sus actividades de ex, con la del futuro, pero eso sí, no negó entrevistas en un acto público en cuyo marco descubrió el hilo negro y dijo que uno de los retos a los que se enfrentará el sector educativo es en lograr que los niños, niñas y jóvenes que, por diversas causas, se alejaron de la escuela, se reincorporen a las clases en el próximo ciclo escolar, para lo cual se deberá buscar la forma de llevar conectividad a aquellos lugares en donde no la hay, y que fue una de las causas que provocó la deserción escolar. Resaltó también que el reto más importante para la legislatura a la que pertenecerá será dar resultados, tal como es la exigencia de la ciudadanía… UN LLAMADO a todo el personal médico directo e indirecto que no acudió el pasado 8 de julio a la aplicación de su segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19, hizo ayer el Colegio de Médicos Cirujanos de Aguascalientes e indicó que deberán comunicarse al número de WhatsApp (449-111-2277) para ofrecer sus datos de nombre, especialidad y teléfono, para sumarlo a la lista pendiente y de esta manera poder hacer los trámites ante la autoridad competente… PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL reiteró su exhorto a la población en general a tomar en cuenta medidas preventivas para evitar contingencias, como conducir despacio, pues el pavimento mojado es factor de riesgo, evitar transitar cerca de bardas en riesgo de derrumbe, no dejar el automóvil cerca de árboles con peligro de caer, evitar pisar cables caídos, barrer diariamente el frente de las casas y azoteas, no resguardarse debajo de los árboles, no intentar pasar en el vehículo por calles y avenidas con acumulación y mantenerse informado de los boletines que emite Protección Civil. Los teléfonos a disposición son: 449-918-2811, 449-970-4053 y 072 para realizar reportes o solicitar apoyo… BENÉFICAS PARA EL CAMPO han sido las lluvias recientes registradas en la entidad, pues el agro se recupera después de meses de escasez de agua, pero además de presas y bordos comienzan a reportar buena captación de agua pluvial. La calidad del aire también se ha visto beneficiado, luego de que por tercer día consecutivo autoridades de la Secretaría de Sustentabilidad Medio Ambiente y Agua, han reportado baja concentración de partículas contaminantes, lo cual ha implicado que se mantenga activada la fase verde, al tener niveles óptimos de aire sin riesgo a la salud para aquellas personas que a pesar de las lluvias puedan realizar actividades al aire libre… TENDRÁ QUE PONERSE LAS PILAS el Servicio Nacional del Empleo contra empresas que, trascendió, han sido beneficiadas con la entrega de apoyo para trabajadores, los cuales no siempre son entregados para los beneficiarios, sino que existen empresas que obligan a sus empleados a firmar para recibir el recurso y posteriormente desentenderse de los mismos trabajadores que se suponen debido a su desempeño reciben del SNE un distintivo económico. Una serie de trabajadores afectados, contratados para desempeñar labores desde el hogar, están analizando acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje para que intervengan las autoridades y se eviten ese tipo de malas prácticas laborales, de acuerdo a lo consultado…