¡VAYA!, UNA DE CAL… ayer el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, lanzó una felicitación a Aguascalientes, que supo a bombos, platillos y fanfarrias, luego de los reiterados jalones de orejas que obsequió a la entidad en semanas pasadas. El funcionario que pasó de celebrity a antihéroe de la salud pública en lapso de cien días, expresó su reconocimiento al gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, y al titular del ISSEA, Miguel Ángel Piza, porque sus estrategias lograron reducir la tasa de contagios a -1 persona en la última semana, en promedio, según datos enviados por la Secretaría de Salud del Estado… bueno, esto estuvo casi que para la foto, bravo!!!… quizá con ello se le pase el entripado al gobernador MOS pues no le gustaron nada las declaraciones que en días pasado hiciera López-Gatell en el sentido de que la entidad esconde cifras referentes al manejo del COVID-19. Por lo anterior, le vendrá como anillo al dedo la videoconferencia que sostendrá el mandatario esta mañana con el funcionario federal, a quien está dispuesto a despejar cualquier duda sobre el particular, al indicar que no existen cifras ocultas en este y cualquier tema. A propósito de la prevención y de la pandemia, el mandatario estatal giró instrucciones para que el doctor Piza, titular del ISSEA, en conjunto con Octavio Jiménez Macías, titular de Regulación Sanitaria, implementen a la brevedad posible nuevas acciones que permitan entre la ciudadanía no bajar la guardia en materia de prevención y que al contrario, el uso de cubrebocas, el lavado de manos constante y la distancia segura sean acatadas en el mayor tiempo posible, los nuevos lineamientos serán presentados posteriormente a los alcaldes, quienes deberán de encargarse de hacerlos valer… Ahora esperaremos que el doctor Piza se gane otra felicitación pero por emitir, a ver si ya, el mapa que indica los puntos rojos de contagio en el Estado y lo haga sin molestarse y tomando en cuenta lo importante que es definir cuáles son los sectores de la mancha urbana donde los contagios están a peso y cuáles son los de menos riesgo. Y no es morbo ni ganas de quemar a nadie, sino simplemente para saber dónde y a quiénes hay que regañar más… si lo cumple, hasta flores le mandamos… A LOS QUE YA EXHIBIERON son a trabajadores de la Central de Autobuses; y es que usuarios de la terminal se comunicaron a esta redacción para reportar que el personal de las líneas de autobuses no miden la temperatura ni tampoco ofrecen gel antibacterial antes de subir o bajar de los autobuses como sí sucede en otras centrales del país. Ante esta situación solicitaron la intervención de la Guardia Sanitaria para que se apliquen los protocolos en ese lugar de flujo constante de personas… PREOCUPA a las autoridades eclesiásticas que a pesar de que en esta ocasión las tradicionales peregrinaciones no se realizarán para evitar riesgos por la pandemia de COVID-19, agrupaciones de taxistas y camioneros no están del todo convencidos de omitir su desfile la tarde-noche del 14 de agosto, por lo que en breve solicitarán a las autoridades intercedan y a través del dialogo se convenza a los transportistas de no realizar el recorrido, solo por este año… ANTE LOS PLEITOS INTERNOS que se viven entre militantes del Partido Acción Nacional en Aguascalientes, embriagados ya del futurismo 2021 y 2022, el dirigente del Comité Directivo Estatal del PAN, Gustavo Báez Leos reconoció que en Acción Nacional siempre se vive con mucho calor y auge sus procesos internos, los cuales dijo, todavía no arrancan. “Sin duda estamos en un proceso de preparación. Hay una gran ventaja que tiene el PAN y es que tiene buenas cartas para todos los espacios que estaremos buscando el siguiente año, es natural empezar a calentar motores a esta temporada, hay muchos militantes y muchas personas que quieren formar parte de este gran proyecto para servirle a Aguascalientes, pero lo más importante de todo esto, es que tendrán las bases”. En el marco de una video conferencia de prensa, el líder de los panistas en el Estado estuvo acompañado de Manuel Cortina Reynoso, señalado hace unos días como prospecto del partido México Libre del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, a lo cual “le hizo las cruces”, y negó que haya desbandada de panistas hacia otros partidos; afirmó que ha sido al contrario ya que cada vez más gente se sigue sumando al PAN, además de subrayar que no es momento de candidaturas, ni de estar sacando proyectos individuales, sino construir en conjunto a los mejores perfiles de cara al próximo año… LO QUE SE LE “PASÓ” comentar al dirigente blanquiazul fue la peculiar visita que hizo acompañado de Rubén Camarillo, Fernando Herrera y Arturo González, con el gobernador Martín Orozco para ir definiendo las diputaciones plurinominales que cada uno de estos personajes pretende tener en la renovación del Poder Legislativo y eso que no es momento de candidaturas, ni de estar sacando proyecto individuales… digo… QUERIENDO HACER ACTO DE PRESENCIA para ver si alguien lo recuerda y lo tienen presente en el proceso electoral que se aproxima, el Partido Verde y sus dirigentes en turno se han activado y en el posicionamiento de esta semana hicieron la oportuna denuncia de nuevos tiraderos a cielo abierto, ahora enfrente del panteón municipal de la comunidad de Pabellón de Hidalgo, perteneciente al municipio de Rincón de Romos, con una diversidad de desechos que van desde cubrebocas, cascajo, floreros, plantas, coronas y hasta un ataúd… EN PENUMBRAS una ciudadana de nombre Martha Vega Solís reportó que no hay alumbrado público en las calles Chiapas, Coahuila y Chihuahua en el tramo de segundo anillo a Pirámides, en el fraccionamiento México…

