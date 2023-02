Infidelidad financiera es un fenómeno que ocurre en 3 de cada 10 parejas, a decir el asesor financiero, Gerardo Sánchez Herrera, con motivo de la celebración del Día de San Valentín.

LA BRIGADA DE RESCATE Internacional Aguascalientes que acudió en apoyo de las víctimas del terremoto en Turquía, está liderada por el comandante Miguel Murillo de la Rosa e integrada por los comandantes Juan Refugio Sánchez Moreno, Gerardo Medina Zepeda, Manuel Alejandro Colis Guerrero, el bombero-paramédico Jonathan Morales Rodríguez, paramédico Eliu Blanco López, paramédico Quetzally del Consuelo Valdivia Quezada, técnico en Gestión Integral de Riesgos Alejandro Jonathan Soto Rivera, y el binomio canino Ruger -un pastor alemán de 5 años de edad, hijo de Humo, reconocido por su gran desempeño en los sismos de la Ciudad de México el 19 de septiembre de 2017, especialista en la búsqueda de personas en estructuras colapsadas-. Este equipo de rescate multidisciplinario arribó el sábado 11 de febrero a Estambul y de ahí se trasladó a Malatya, ciudad que se estima sufrió colapso en al menos 4 mil edificios, por lo que de inmediato se incorporó a las labores de localización y rescate entre los escombros. De acuerdo con los primeros reportes, los rescatistas de Aguascalientes se integraron al trabajo iniciado por otras delegaciones mexicanas en medio de condiciones climatológicas adversas, realizando labores las 24 horas del día. Los brigadistas de Aguascalientes suspendieron momentáneamente los trabajos de búsqueda y rescate debido a réplicas del sismo en Turquía, por lo que fueron evacuados de la zona afectada, para horas más tarde reanudar las labores planeadas… NI CON DÍAZ ORDAZ estábamos tan mal como con el sistema político que mantiene el control del país en este momento, sería la lectura del momento por parte del empresario gasero y ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Pedro Gutiérrez Romo, quien advirtió que la política actual es la peor de por lo menos los últimos 40 años, en el caso de la conducción del presidente López Obrador… NI LISTAS NI ACARREADOS habrá en la marcha de la defensa del INE a realizarse el próximo 26 de febrero y se esperan sumar muchos más asistentes a los que se registraron en la edición del año pasado, donde destacó la entusiasta participación del dirigente de Coparmex Aguascalientes, Juan Manuel Ávila Hernández, quien repartía calcomanías rosas a quien se lo solicitara. Por manifestaciones no paramos y es que se ha rumorado que podrían tratar de equilibrar la balanza desde MORENA, ante el rumor de que se espera una gran movilización un día antes, a la fecha en que convoca el movimiento de unidos enarbolando la bandera de “El INE no se toca”. Además se espera que, el día 4 de marzo, MORENA concentre a nivel local a inconformes con el servicio de agua potable, mientras que para el día 8 de marzo, se tiene contemplado que se realice la movilización en el marco del Día Internacional de la Mujer, cuya organización enciende las alertas en la medida de la alta participación y los hechos de rebeldía y represión suscitados en años recientes, ante el conflicto entre los cuerpos de seguridad y el contingente feminista… INFIDELIDAD FINANCIERA, es un fenómeno que ocurre en 3 de cada 10 parejas, a decir el asesor financiero, Gerardo Sánchez Herrera, con motivo de la celebración del Día de San Valentín. Comentó que consiste en que una de las partes oculta alguna cuenta de ahorros, de inversión o incluso deudas, a fin de que su pareja no se entere, o también de repente le oculta algunas que no son del conocimiento hasta que llegan los estados de cuenta a los hogares. Asimismo, dijo que la infidelidad financiera se llega a dar cuando no se transparentan los ingresos que alguna de las partes tiene y no los comunica, ya sean los que se obtienen de forma semanal, quincenal o mensual. “Creo que debe de fluir la información de forma transparente y más en un tema tan importante como es lo financiero en una pareja, si se tiene un proyecto de estar con la persona por largo tiempo debe haber más honestidad y transparencia en un tema tan importante como son las cuentas financieras, tanto ingresos como deudas que se tienen”… UNA BOCANADA DE OXÍGENO PURO serán, adicionalmente, los 450 millones de pesos que con motivo del Día del Amor y la Amistad se espera como derrama económica para Aguascalientes. Indicó que los sectores que más se van a favorecer con esta festividad son los que venden ropa, calzado, perfumería, dulces, negocios de detalles, artículos de peluche y las florerías, que harán su agosto en pleno mes de febrero. “Como dice el clásico, regale afecto, no lo compre, trate de no gastar lo que no tenga y que tenga un excelente día del amor y la amistad, pero con moderación, no gaste lo que no tenga”… HABRÁ CAMBIO este viernes 17 de febrero en la Mesa Directiva de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), capítulo Aguascalientes, dado que concluye su gestión Beatriz Flores de la Torre, quien cederá la estafeta a Miroslava Velázquez, tras el registro de la única planilla dentro de dicha agrupación. La toma de protesta de la nueva presidenta de AMAV Aguascalientes tendrá lugar en las instalaciones de la Canaco en punto de las 13 horas, evento al que se prevé la presencia del presidente nacional de dicha asociación, Eduardo Paniagua… OCHO DENUNCIAS en contra de funcionarios municipales por haber cometido violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos fueron reportadas por la regidora Citlalli Rodríguez González durante la Sesión de la Comisión de Derechos Humanos celebrada el lunes por el Cabildo del Municipio de Aguascalientes, donde los regidores recibieron la información de violaciones y denuncias en esta materia sólo para el mes de enero… RECONOCIÓ el secretario de Servicios Públicos Municipales, Carlos España, que a la 6 etapa A del Relleno Sanitario de San Nicolás le quedan de 3 a 4 años de vida, añadió que según estimaciones del Municipio, la vida de esta etapa pudiera alargarse de 8 a 10 años si se hace uso del nuevo espacio con el que se cuenta dentro del polígono del relleno desde hace unos años, comentó que la Secretaría de Obras Públicas del Municipio hará estudios sobre la viabilidad del suelo y estudios de los lixiviados para determinar la pertinencia de una nueva etapa. Como Plan “B”, el secretario precisó que se cuenta con dos terrenos pegados a la carretera de 14.5 hectáreas que pudieran servir para almacenar residuos sólidos…