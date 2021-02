El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde envió un boletín de prensa, a través del cual informa que solicitó al diputado Sergio Augusto López Ramírez, ofrecer disculpas públicas por su lenguaje inapropiado.

GRUPOS DE ECOLOGISTAS siguen a la expectativa de lo que ocurre en el Relleno Sanitario San Nicolás y piden se informe cuál es su situación real y la atención que se está dando a los municipios con permiso para depositar la basura generada por su población en éste lugar… POR LO PRONTO, el gobernador Martín Orozco Sandoval, anunció la próxima construcción de un nuevo centro de acopio de residuos, que si bien no vendrá a cumplir con las funciones del relleno sanitario, sí permitirá la recuperación de aquel material que pueda ser reciclado… ESTE PROYECTO, de alguna manera, abrirá la opción para que el resto de los municipios, aparte de la Capital, tengan una segunda opción para depositar sus desechos. Recordemos que todo por servir se acaba y tarde o temprano, la vida útil de San Nicolás llegará a su fin… TARDE O TEMPRANO, todos metemos la pata. Eso es parte de la vida, regar el tepache es tan humano como reír o llorar. Cuando menos lo esperamos, nuestra imprudencia o ignorancia nos lleva de la mano a hacer el ridículo, sobre todo cuando las pasiones pesan más que el cerebro, o somos inexpertos al momento de empinar el codo… ANTE ESAS SITUACIONES, nada nos salva mejor que la humildad, el reconocer que la regamos, y pues ni modo: toca asumir la cruda o apechugar, como decían las abuelas… ESO SÍ, si vamos a disculparnos, el acto debe ser sincero. Cuando no es así, se nota a leguas… LO PEOR QUE PODEMOS hacer, es dejarnos cegar por la soberbia, negar los hechos o justificarnos construyendo una torre de palabras que nos dejan peor parados que en un inicio. Sin duda, la humildad es virtud de pocos… DESPUÉS DE SER EXHIBIDO en medios nacionales por hacer vulgar seña y dar visceral discurso en el Congreso Estatal ante la aprobación de la Ley que busca otorgar personalidad jurídica a los no nacidos, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde envió un boletín de prensa, a través del cual informa que solicitó al diputado Sergio Augusto López Ramírez, ofrecer disculpas públicas por su lenguaje inapropiado… EL ALUDIDO DIFUNDIÓ un video que, a nuestro parecer, deja un sabor de boca más desagradable que la pena ajena que nos provocó a los aguascalentenses el escándalo de su actuar, muy alejado del debate de altura que esperamos de quienes nos representan… EN EL COMUNICADO, el legislador verde asegura: “tuve a bien, de haber hecho una seña obscena, la cual, algunos medios de comunicación, algunas redes sociales, descontextualizaron esta seña, y pensaron, creyeron, que la había hecho en contra de la mujer, lo cual niego rotundamente”… LA PRIMERA PREGUNTA que nos surge: ¿de verdad, cree que “tuvo a bien” su proceder?… POR OTRO LADO, culpar a los medios por difundir su discurso, nos recuerda al niño que en su ingenuidad e inmadurez, culpa al mueble con el que tropezó en su precipitado descuido. Es como la persona que se molesta con las fotografías que le fueron tomadas y que revelan su fealdad… LUEGO, y siguiendo con el video, el legislador aseguró: “lo que sí me queda claro es que siempre he respetado a la mujer, siempre la respetaré, y si con esta seña, se cree que yo ofendí a algunas mujeres, o a las mujeres, ofrezco públicamente una disculpa a cada una de ellas… AQUÍ EL TEMA es que aquel arrebato, aquel tono de su voz y aquella seña en sí fueron ofensivas para todos los ciudadanos, mujeres u hombres, niños, adultos o ancianos… NO HACE FALTA SER un experto en lenguaje corporal para darnos cuenta cuán sincera o forzada es la “video-disculpa” del finísimo representante popular. Eso lo dejamos a su consideración… POR CIERTO, la molestia por el resbalón del diputado verde ha calado en diversos círculos. Entre quienes piden que este hecho no pase desapercibido y se sumen voces diciendo “basta”, se encuentran integrantes del grupo “XAguascalientes Plural”… CON INTENCIONES poco sanas, desde un correo desconocido se emitió información que señala a la diputada Natzielly Rodríguez Calzada de haber cometido abuso de autoridad en contra de algunos de sus colaboradores que la denunciaron, porque presuntamente, al igual que las ex regidoras Karla Cassio y Hazel Montejano, les pidió sus tarjetas de nómina para ella tomar el dinero y de allí pagarles su sueldo… LUEGO, se logró saber que algunos de los denunciantes fueron colaboradores de Karla Cassio, es decir, no aprendieron la lección y, de haber ocurrido así, volvieron a caer al entregar las tarjetas bancarias a su jefa… SI BIEN, el supuesto acto cometido por la diputada morenista no está nada bien -por lo cual presumiblemente fue obligada a pagar 155 mil pesos y 135 mil pesos respectivamente a sus ex empleados-, la cuestión, es ¿Por qué hay empleados que se prestan a esa situación y luego optan por denunciar los hechos? ¿Será que les es más rentable dejar que les quiten para después recuperar más de lo que pudieran haber cobrado originalmente?… POR LO PRONTO, ayer la diputada aspirante a candidata por una diputación federal, estaba analizando la posibilidad de interponer una denuncia, sin embargo, es un tema que está revisando con sus abogados…