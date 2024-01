El secretario de Seguridad Pública Estatal, Manuel Alonso García, dio a conocer el reforzamiento de la vigilancia de la frontera norte de la entidad con el estado de Zacatecas…

DIGAN LO QUE DIGAN, y hagan lo que hagan, estando la cosa que arde en amplias regiones de Zacatecas, Jalisco y Guanajuato, no puede haber asunto más preocupante, urgente, prioritario y trascendental que el de asegurar que nuestra entidad no caiga en el caos y la vorágine… POR LO PRONTO, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Manuel Alonso García, dio a conocer el reforzamiento de la vigilancia de la frontera norte de la entidad con el estado de Zacatecas, tras las balaceras registradas entre grupos criminales rivales que dejó un saldo de ocho muertos en la región de Villanueva, el pasado viernes… DETALLÓ QUE SE ACTIVÓ un operativo de seguridad en el que participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, de las circunscripciones de los estados de Aguascalientes y Zacatecas, así como de la Policía Estatal… ESTA LABOR EN EQUIPO tiene la finalidad de resguardar la zona, ante la posibilidad de incursiones de grupos de la delincuencia organizada, en seguimiento al Blindaje Aguascalientes, que cada día se vuelve más complejo por la presencia de grupos en municipios jaliscienses y zacatecanos que rondan las fronteras de nuestra entidad… EN ASUNTOS menos estresantes, el Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes registra en este arranque de año cambios de dirigencias en diversos organismos asociados, lo cual está resultando refrescante y renovador… RESULTA NOTABLE el cambio de rostros de los y las dirigentes de colegios y asociaciones afiliadas al organismo empresarial. Este sábado se dio posesión a los nuevos titulares de organismos como el Colegio de Ingenieros Electricistas y la Asociación Mujeres Empresarias… TAMBIÉN SE DIO el relevo en la dirigencia de la Asociación de Agentes de Seguros y Fianzas, así como en el Colegio de Contadores… POR CIERTO QUE, el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes, Oziel Alonso Anguiano Rivera, afirmó que para este año 2024 no hay reformas fiscales y no es algo extraordinario. “Es ya la tendencia siempre, ya que es un año de elecciones. Entonces, en los años de elecciones históricamente no hay reformas fiscales, incluso tampoco en el primer año de un gobierno suele haber”…POR LO ANTERIOR, dijo que aun cuando sí hay la necesidad de una reforma fiscal, no se ve que para el 2025 venga una. Sin embargo, dijo que lo que sí habrá este año será un incremento en la recaudación, por lo que los contribuyentes cautivos, son a los que la autoridad fiscal les seguirá encajando la uña… “LA ESTRATEGIA del Gobierno que ha sido de los últimos años es fortalecer la recaudación. Las autoridades fiscales están haciendo uso de Inteligencia Artificial para llevar a cabo sus tareas, lo que los ha llevado a optimizar bastante la fiscalización y fortalecerla”… ESTANDO ASÍ LAS COSAS, hizo un llamado a todos los contribuyentes a revisar sus cuentas. “El mensaje es, sí hay que acercarse con sus actores fiscales, hay muchos estímulos, hay muchas facilidades que luego los contribuyentes no utilizamos y nos vamos por la fácil”… EN MEDIO DE LA CRECIENTE preocupación por el suministro de agua en la región, Javier Soto Reyes, secretario de Ayuntamiento, abordó las críticas del diputado José Altamira de la Comisión de Recursos Hidráulicos en el Congreso del Estado… ALTAMIRA CUESTIONÓ la eficacia del MIAA, la nueva entidad encargada del servicio, señalando la falta de resultados tangibles en un tiempo considerable. Según Soto Reyes, el Municipio se encuentra en una fase legal, lidiando con asuntos pendientes con la ex concesionaria… A PESAR DE RECONOCER deficiencias en el servicio, Soto aseguró que están comprometidos en mejorar y pidió paciencia a la ciudadanía. Admitió problemas como largas filas y dificultades en la distribución de recibos, pero afirmó que se están implementando mejoras tecnológicas… LA INCERTIDUMBRE sobre cuándo mejorarán las condiciones del suministro de agua persiste, y Soto evitó proporcionar una fecha precisa. Sin embargo, destacó la detección y acción contra aquellos empleados que no cumplían con los estándares, subrayando el compromiso de la administración con la eficiencia… EN CUANTO A LOS TEMAS pendientes con la ex concesionaria, se mencionó que aún reciben facturas y órdenes de pago, pero se están resolviendo gradualmente. Soto confirmó la continuación de juicios en tribunales, aunque expresó confianza en que, con el tiempo, la confianza de la ciudadanía en el nuevo servicio se fortalezca… ESO está por verse todavía…