MORENA TUVO MAYORÍA en la primera fila del Salón Universitario de Usos Múltiples durante la sesión solemne del Consejo Universitario que enmarcó el relevo rectoral de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, lo que permite anticipar una buena relación de la nueva administración encabezada por Sandra Yesenia Pinzón Castro, con el ala guinda de las autoridades… Y ES QUE JUSTO al frente del presídium, el personal encargado de llevar a sus sillas a los invitados especiales acompañó a la subsecretaria de la SEP, Nora Ruvalcaba Gámez, quien, como las “rockstars”, no paró de ofrecer “selfies” con todo aquel que lo solicitó, y no fueron pocos, por supuesto sin los desplantes de “Bad Bunny” y su desprecio por los celulares ajenos… EN ESTE PASEÍLLO, mucho tuvo que ver la enviada de la Cuarta Transformación y directora de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública, Carmen Enedina Rodríguez Armenta, pues resultó evidente que no dejó pasar la oportunidad de “placear” a la aguascalentense y reconocer en ella a una “alumna destacada” de la UAA… A LOS POCOS SEGUNDOS llegó el todavía senador Daniel Gutiérrez Castorena, a quien se le sigue reconociendo por la labor desempeñada como catedrático universitario y de quien se desconoce qué hace ahora en la Cámara Alta… AL CENTRO DE LA FILA se ubicó a la superdelegada, como encargada de despacho, como quiera llamársele, Silvia Licón, prácticamente inaugurando la presencia de un representante federal en una primera fila de tan solemne acto… MÁS TARDE, luego de haber saltado de la cuarta a la segunda fila y deslizarse con discreción al frente, se vio al dos veces perdedor de la elección por la alcaldía de Aguascalientes, Francisco Arturo Federico Ávila, en calidad de invitado general seguramente… POR PARTE DE LOS PANISTAS estuvo presente, por supuesto, el alcalde Leonardo Montañez Castro, el senador Toño Martín y el secretario de Finanzas Municipales, ingeniero Alfredo Cervantes García… INTEGRARON TAMBIÉN la fila el ex gobernador Otto Granados Roldán y el comandante del IV Regimiento Mecanizado de la XIV Zona Militar, Carlos Elizondo… POR SU PARTE, la gobernadora Tere Jiménez, con la intención de hacer buena conexión y romper el hielo, enumeró a la nueva rectora, una lista de coincidencias que consideró, existen entre ambas… “AMBAS TENEMOS la gran responsabilidad y oportunidad de inaugurar una nueva era de nuestro estado; ambas tenemos un gran reto y un gran compromiso, porque aunque seamos las primeras, estoy segura de que no seremos las únicas, tenemos el compromiso con los jóvenes universitarios y con las mujeres de nuestro estado para abrirles más y mejores oportunidades”… COMO ES CASI OBLIGADO en todo sainete donde se encuentren las máximas autoridades del Gobierno Estatal y del campus universitario, Jiménez refrendó el respeto de su administración a la autonomía de la institución… Y COMO EL PROMETER no empobrece y es costumbre de la clase política, la gobernadora dijo también que brindará todo su apoyo para que se concreten proyectos en beneficio de la educación con becas de movilidad y otros apoyos que impulsen el desarrollo de los jóvenes estudiantes… TAMBIÉN LA MANDATARIA aprovechó la ocasión para referirse al medio siglo que habrá de celebrar la benemérita institución, festejos en los que, como mero acto de adivinación, nosotros adelantamos que no faltarán los que a un mismo tiempo quieran repicar, andar en la procesión y salir, obviamente, en la primera fila de todas las fotografías… PARA TERMINAR el relato de lo visto y escuchado ayer en el campus, se sabe que Javier Avelar González, ahora ex rector, no tiene pensado retirarse de la vida académica, sino que se daría una pausa prolongada vacacional, para retornar a su trabajo como investigador… Y LOS QUE nunca supieron tomarse un descanso cuando de hacer el ridículo se trataba, fueron los diputados que conformaron legislaturas de triste memoria e infames resultados… PARA NO VARIAR, nuevamente le enmendaron la plana al Congreso del Estado de Aguascalientes desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación… CON ESTO, nuestros representantes locales se ponen –otra vez– en evidencia ante sus ansias de figurar y trabajar con una visión de cantidad antes que calidad en sus iniciativas, sin tener el menor cuidado en dar soporte jurídico a su trabajo… LA MEJOR INICIATIVA que podrían tener las y los diputados sería leer y releer la Constitución para que no terminen exhibidos como sucedió en esta ocasión a la legisladora Gladys Ramírez y compañía de la Honorable 64 Legislatura, al momento de levantar la mano a favor, sin el análisis de la legalidad de sus propuestas… SOBRE AVISO no hay engaño, así que recuerde bien que no habrá disminución en el costo de los recibos de agua potable cuando se vaya Veolia… AL MENOS en ese sentido fueron las palabras del presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro, quien también declaró que sería “irresponsable” prometer bajas tarifas… EL ALCALDE ARGUMENTÓ que el precio del servicio se ve influenciado por los costos de la energía eléctrica, por lo que sería prácticamente imposible pensar en un servicio más barato sea cual sea el modelo que llegue… AL SER CUESTIONADO si la concesionaria sólo “cambiará de razón social”, el edil comentó que lo importante es que el contrato se termina, lo que dará pase a la creación de mejores condiciones, independientemente de la empresa que se vaya a elegir. Eso está por verse… DONDE LAS COSAS no cambian mucho que digamos, ni pintan para cambiar, es en la sede local de la CTM, donde otra vez fue reelecto Alfredo González González como líder de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes por un periodo de seis años más… EL LÍDER SINDICAL comentó que uno de los compromisos que tiene en principio es seguir cumpliendo por el reto que tienen antes del 30 de abril de terminar todas las legitimaciones que tienen pendientes de los contratos. “Llevamos un avance del 30% y nos falta un 70% que tenemos que legitimar. Es una tarea importante, esperamos cumplir en tiempo y forma. Tengo la seguridad de que así lo vamos a lograr…”