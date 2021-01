4 días dio el gobierno de México, –la 4T–, a Aguascalientes para aplicar la vacuna a las 4 mil 785 personas del sector salud que atienden a pacientes COVID en primera línea, pero anoche, al cierre de la primera jornada de inmunización el reporte fue de 2 mil unidades aplicadas.

ÚLTIMA HORA. El abogado, catedrático universitario, exprocurador general del Estado, aficionado taurino y por supuesto notario público Xavier González Fisher, fue electo anoche por unanimidad nuevo presidente del Colegio de Notarios de Aguascalientes; releva en el cargo a Guillermo Ballesteros Guerra… 4 DÍAS DIO el gobierno de México, –la 4T–, a Aguascalientes para aplicar la vacuna a las 4 mil 785 personas del sector salud que atienden a pacientes COVID en primera línea, pero anoche, al cierre de la primera jornada de inmunización el reporte fue de 2 mil unidades aplicadas. Por la mañana el director del ISSEA, Miguel Ángel Piza, aseguró que esa labor la podrán terminar en un par de días, pues fue contratada gente extraordinaria y se integró un gran equipo de 80 vacunadores; así que tal como lo anticipó el doctor Piza, seguramente concluyen hoy y habrán de decirle a la federación, “ya cumplimos, mándame más trabajo”, en espera de que se envíen suficientes para adultos mayores y antes de 21 días, las segundas dosis para los que están siendo inoculados ahora. Refirió que a todos los que están recibiendo la vacuna se les dará seguimiento para saber si acaso presentaron algún síntoma adverso o favorable… AVENTÓ LA PIEDRA PERO ESCONDIÓ LA MANO; el presidente del Colegio de Arquitectos y del Consejo Consultivo de la Construcción, Gustavo Jiménez Armas, tocó sensible tema y luego reculó. Resulta que en conferencia de prensa acusó que en algunos municipios donde todavía hay mañas, pero no quiso decir en cuáles, ni tampoco anunció que vaya a señalarlas ante la autoridad. Se limitó a decir que resulta sospechoso que en algunos lugares el trabajo de obras públicas se entrega a constructoras informales y de manera directa, es decir, incumpliendo la Ley de Obras Públicas. Sin embargo no se atrevió a delatar a los funcionarios municipales infractores de la ley, con los que, dijo, buscará acercamiento para solucionar el problema, y que las malas prácticas dejen de tenerse. Ajá… VOLVIMOS A LOS PRIMEROS LUGARES… pero de ocupación de camas con ventilador en los hospitales, a nivel nacional. Ayer en la conferencia de prensa de las autoridades federales de salud resonó Aguascalientes con una ocupación del 50% de dichos espacios, a causa del Covid por supuesto. Compartiendo el segundo lugar con Baja California, Tlaxcala e Hidalgo, en el parámetro que va del 50 al 69%…AY, QUÉ NERVIOS!… este fin de semana será el registro de precandidatos a diputados locales, federales y presidentes municipales en el PRI. ¿Quiénes serán?… COMO UNA GROSERÍA calificó la presidenta de la Asociación Mujeres Jefas de Familia, Gwendolyne Negrete Sánchez los 75 millones de pesos que serán destinados para las campañas políticas en Aguascalientes durante este año. Consideró que es un insulto cuando no hay dinero para medicamentos, para más camas de hospital, ni para que los médicos y todo el personal que está en las instituciones de salud haciendo frente a la pandemia, tengan un respiro y puedan contratarse a más médicos para que puedan turnarse. “Es increíble cómo la gente se está moviendo para las campañas políticas pero no para ser solidarios con sus semejantes”… MUCHO MOVIMIENTO, por cierto, dicen que se registra en la sede del partido por el que Luis Armando Reynoso Femat anunció que contenderá por la presidencia municipal de Aguascalientes… COMO ERA DE ESPERARSE, el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes que coordina Violeta Sabás Díaz de León reprobó las declaraciones del fiscal Jesús Figueroa Ortega en torno a la investigación del caso de Montserrat Johana Vargas García, encontrada sin vida el pasado 14 de diciembre, tras declarar en dos ocasiones que se trató de un accidente, aún y cuando la investigación no ha terminado. Nada nuevo en este organismo taaan cercano a unas autoridades y tan crítico con otras…