INSÍPIDA Y GRIS PARA ALGUNOS, ungida y brillante para otros, Claudia Sheinbaum, cuasi candidata a la Presidencia de México por MORENA estará en Aguascalientes, por segunda ocasión, desde que se le dio el nombramiento de “Coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación”… ES POR ESA RAZÓN, los que tienen la vara alta en el club de la 4T en la entidad convocaron a rueda de prensa que tendrá lugar hoy jueves 14 de diciembre para dar a conocer los detalles de la fecha y sede de la visita… EL DEL MICRÓFONO será el presidente estatal del movimiento,Gilberto Gutiérrez, a las 10 de la mañana en el salón Winchester del Hotel Real Plaza, ubicado en la avenida López Mateos… LUEGO DE QUE EL LUNES pasado protestaron abogados encabezados por el abogado Sergio Delfino Vargas, presidente de la CONCAAM, como cabeza visible del movimiento, contra la autorización de la cancelación de los periodos de suspensión general de labores para el próximo año en el Poder Judicial del Estado, el tema ya pasó a análisis de agenda de gobernanza política…SOBRE ESTE ASUNTO, el vocero de los abogados informó que sus representados continuarán manifestándose para exigir la cancelación del calendario que los mantendría atados, pues las vacaciones generalizadas afectarían directamente la planeación y los tiempos de respuesta para los litigantes y sus clientes… POR OTRO LADO,el hecho de que litigantes tomen la calle de manera simbólica no es cosa recurrente, de ahí que se hayan activado los mecanismos oficiales desde la Secretaría General de Gobierno para darle el adecuado tratamiento al asunto… EL GREMIO JURÍDICOesperaba que antes de que iniciara el periodo vacacional decembrino el Consejo de la Judicatura reculara en la decisión, pero aún no se ha dado el milagro esperado antes de la Navidad…EN TODO CASO,abogados afirman que irán contra la medida a través del amparo una vez que inicie el año 2024, para que se configure la afectación del acto. Más allá de las razones de unos y otros, queda claro que aquí hubo fallas de operación política en una medida que bien puede tener nobles fines pero no se consensuó y dialogó, generando ruidos innecesarios… EN OTRA SUERTE DE SONIDOS Y SONIDEROS,el fiscal del Estado Jesús Figueroa Ortega fue captado sacando “los pasos prohibidos” en la posada de la Fiscalía Estatal y resultó toda una revelación en el baile. No es la primera vez que el fiscal es protagonista involuntario de videos donde aparece haciendo actividades cotidianas. Será acaso que el fiscal simplemente está contagiado por el espíritu navideño, o habrá quién le vea dotes de eso a lo que tanto recurren los candidatos a puestos de elección popular, ponerse a bailar con tal de congraciar al electorado… CON EL PASITO APRETADO, o bien, haciéndolo todo “a las carreras” veremos este día a los diputados locales. Y es que el Congreso del Estado de Aguascalientes sesionará de modo maratónico, con 33 puntos en el orden del día acordado para hoy jueves, en la cual se aprobará el Paquete económico del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2024, en sus Leyes de Ingresos y Presupuesto de Egresos… PARA PONERLE más fruta al ponche se analizarán y aprobarán las 11 leyes de ingresos de los municipios del estado y también se aprobará la nueva Ley de Bienes para el Estado así como la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado en la que se propone la creación de un centro de justicia para niñas, niños y adolescentes…POR SI FUERA POCO, se discutirán reformas constitucionales y Nuevas Leyes Judiciales, incluyendo la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y la Ley de Servicio Profesional de Carrera Judicial… TAMBIÉNSE EVALUARÁNiniciativas relacionadas con programas de vivienda para cuerpos de seguridad y el desarrollo de proyectos habitacionales para combatir el rezago en vivienda. ¡Quién los viera tan productivos!…