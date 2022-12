Parece que este año el Grinch llegó a la Plaza de la Patria y no dejó espacio más que para un túnel, brillante sí, pero por demás simple, pues de navideño sólo tiene el letrero.

SI ALGUIEN SABE de estudios de calidad del agua en el estado, es el rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Francisco Javier Avelar González, quien como investigador se ha empeñado en realizar estudios vinculados a la toxicología del agua en el subsuelo, y asegura que sigue haciéndolo aún en su periodo como dirigente de la institución. Desde hace varios años que su investigación ha sido referencia de las condiciones del líquido que se extrae en diversos puntos de la entidad, y reconoce que lamentablemente los tiempos políticos se han vuelto enemigos de la atención integral del tema del agua potable… LO BUENO ES QUE HAY espíritu navideño y ese saca a relucir las sonrisas de grandes y chicos. LO BONITO es que la refresquera desempolvó el gran árbol navideño que no por tener muchos años desmerece, pues, aun cuando algunos opinan que está pasado de moda, otros lo ven como todo un clásico. LO MENOS BUENO Y BONITO es que la iluminación navideña en el Centro Histórico se pasó de minimalista, por decir lo menos, y francamente quedó a deber. No hace tanto tiempo se colocó una pequeña villa iluminada sobre la explanada, acompañada de grandes adornos que fueron escenario ideal para cientos de familias, que, aun entrada la noche, acudían a tomarse fotografías del recuerdo, pero eso es pasado y parece que este año el Grinch llegó a la Plaza de la Patria y no dejó espacio más que para un túnel, brillante sí, pero por demás simple, pues de navideño sólo tiene el letrero. En fin, son tiempos de fiesta y hasta el mal gusto puede verse con actitud positiva… LA CENA MÁS CARA de los últimos 20 años será la navideña de este 2022, a decir del asesor financiero Gerardo Sánchez Herrera, quien detalló que una cena para aproximadamente 10 personas oscilará de los 2,500 a los 5,000 pesos, por lo menos, y agregó que no sólo los platillos tradicionales han incrementado sus precios, sino que el ponche de frutas, los dulces y las bebidas embriagantes han ido al alza. Por su parte, la pasta, la carne de res y cerdo, así como el pescado, han subido su precio de un 10 a un 20%, y no se diga de los refrescos y las demás bebidas envasadas que han elevado en un 10% su valor. Por ello, el especialista sugirió a la población elaborar un presupuesto a fin de que cada hogar pueda lograr una cena digna sin quedarse con los bolsillos vacíos… SE LE LLENA LA BOCA al líder magisterial, Ramón García Alvizo, cuando habla de la relación que ha establecido el SNTE en Aguascalientes con la gobernadora Tere Jiménez, para quien no tiene más que porras, fanfarrias y agradecimientos. Y cómo no, si hace apenas tres meses padecía todavía la rispidez de trato del anterior inquilino del Palacio de Gobierno, de quien prefiere no acordarse. Ahora, está centrado en los planes que hay para que el gremio acceda a vivienda, vía créditos bastante blandos. Se recuperaron los 500 pesos que hace 5 años se les quitó a los bonos navideños de los maestros jubilados y pensionados, también se devolvió la base a los teachers que la consiguieron en el gobierno de Carlos Lozano y se les arrebató igualmente hace un lustro. Por cierto, el maestro Alvizo respondió ayer, en rueda de prensa, al tuitazo de un exgobernador que cuestionó si efectivamente esos teachers nuevamente basificados saben inglés. El líder sindical aseguró que sí, que todos tienen su título de Licenciatura en Inglés y, bueno, de las acreditaciones de Cambridge u otras instituciones; mejor cambio de tema… CURSOS DE MECANOGRAFÍA, de esos que ya no hay y tiene uno que explicarles a los jóvenes de qué se trataban, impartió el ICTEA a personal del Poder Judicial. También recibieron formación en programas como Word, Excel y otros de mantenimientos en electricidad, hidráulica y neumática, además de Lengua de Señas. Los diplomados que acreditan la enseñanza de todo ello los entregó ayer el presidente del Poder Judicial, Juan Rojas García, en un evento cuya foto salva el honor de la titular del ICTEA, Karla Espinosa, de quien nada se supo después de la pasarela de presentación del gabinete estatal, y ahora con ello puede decir que está trabajando y hasta colabora con la administración de justicia en el Estado. Lo cierto es que cursos más, cursos menos, el personal del PJE para lo que ya está listo es para vacacionar, pues este viernes será la última jornada antes del periodo que gozarán del 19 de diciembre al 2 de enero, para reanudar actividades el martes 3… CALVILLO ESTRENÓ AMBULANCIA para el Centro Regulador de Urgencias Médicas de la Secretaría de Salud, con la cual se incrementa la infraestructura médica y se disminuye el tiempo de respuesta en la atención de los habitantes de Calvillo. Se trata de una unidad de emergencias básicas, equipada con alta tecnología, que se gestionó ante la Administración de la Beneficencia Pública, y que también permitirá brindar atención más eficaz a los pacientes del Hospital General que requieran trasladarse a un nosocomio de tercer nivel en el municipio capital… PARA NADIE ES SECRETO que trasladarse hacia las comunidades del sur oriente de la entidad, en las regiones rurales de los municipios de El Llano y el municipio de la capital, por sus carreteras y brechas, es motivo de preocupación, porque estas vías son en las que se movilizan los grupos delictivos que provienen de comunidades de estados vecinos, como sucede con Los Azulitos y Bajío de San José. Es cuestión de platicar un poco con los habitantes de poblados como Los Conos y el Duraznillo para notar el dejo de tristeza ante la presencia de los malos, como una más de sus inquietudes en asentamientos que hace muchos años eran tierra de mucha calma. Los asaltos registrados en la región cercana a Los Cuervos son un nuevo foco de alarma, en el que deben redoblar esfuerzos las corporaciones federales que recién enviaron más de 250 elementos para contener a los malosos, así como la necesidad de más presencia de las propias corporaciones estatales y municipales… ASESORÍA GRATUITA ofrecerá ahora el PRD, según anunció su presidente Iván Sánchez Nájera al anunciar el programa de “Asesoría Legal por Temporada de Fraudes”, a través del cual un equipo jurídico especialista ofrecerá información de forma gratuita vía WhatsApp y telefónica, para quienes pasen por una situación de posible fraude. El líder perredista detalló que existen ya muchas formas de ser defraudado, que van desde mensajes donde señalan que ganaron un automóvil, pero piden depositar una cierta cantidad de dinero, hasta supuestos descuentos que lo llevan a una página web que absorbe sus datos para ser usados y robar su dinero. Adicionalmente, Sánchez Nájera aconsejó a la población no responder llamadas de números con ladas foráneas que no se conozcan, o bien, que en su teléfono indique “SPAM”, y colgar inmediatamente cuando reciban llamadas en las que se solicitan datos personales como claves interbancarias o dinero. Para recibir asesoría legal, los interesados podrán mandar WhatsApp o llamar al número: 5520946447 en un horario de 8:00 a 20:00 horas de lunes a domingo. En una de esas, hasta militantes ganan el partido del Sol Azteca…