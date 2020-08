No es berrinche de Gabriela Espinosa Castorena quedarse de magistrada de por vida, como se ha pretendido hacer creer en radiopasillo y a través de medios informales; se trata de ejercer un derecho que la Constitución confiere a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, de ser ratificados y dar continuidad a su carrera judicial, por el tiempo que decidan, si bien una vez avalados por el Congreso para quedarse, pueden ser inamovibles.

Para octubre programó la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes la presentación del Informe de Gobierno de la alcaldesa Tere Jiménez ante el Cabildo capitalino, en Sesión Solemne que se supone que será antes del aniversario de la ciudad y que tendrá que ser presencial.

Parece que no es su deseo, sino concluir los dos años que le restan como presidenta y luego retirarse; la magistrada presidenta cuenta casi 32 años de servicio en el Poder Judicial del Estado y su trayectoria no ha causado sobresaltos, ni siquiera cuando cubrió al 100 por ciento la carga de trabajo en aquella magistratura cuyo titular promovió un amparo para su reinstalación y eso le llevó dos años, al cabo de los cuales lo ganó y regresó a su oficina luego de cubrir jugoso cheque equivalente a dos años de salarios caídos… FERNANDO GONZALEZ DE LUNA, por su parte, decidió jubilarse y muchos creen que su decisión fue por demás acertada, consciente de que en su paso por la presidencia de la STJ, el sexenio pasado, generó muchos señalamientos en su contra, que no se olvidan y que seguramente no le habrían ayudado a lograr la ratificación en el Congreso y tal vez ni siquiera en la propia Judicatura. El caso es que está feliz, rejuvenecido, dicen, con pensión, con haber de retiro, y más que listo que nunca para ejercer como titular de la Notaría Pública numero 58… PUES NADA que en la convocatoria que lanzó el Congreso, para integrar la Comisión de Selección que designará a los miembros del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, no se especifica el tiempo que durarán en su cargo los seleccionados; ni se indica cuántos serán ungidos, por la asignación escalonada. Y eso de que será un proceso transparente y objetivo, está por verse, ya que hace tres años, el abogado fiscalista J. Guadalupe López Ramírez, quien fuera seleccionado en febrero del 2018, renunció al cargo en un acto de congruencia, ya que siendo el de mayor experiencia en la materia, su encargo duraría un año, mientras que a otros de bajo pelo, les asignaron más años, por estar en el ánimo de las bancadas que se repartieron la designación de los candidatos. Lupe López no tenía la venia de alguna de las fracciones parlamentarias, porque no es político, sino técnico, pero no pudieron excluirlo, porque su currículum era impresionante y para no evidenciarse, le dieron como premio de consolación un año, situación que no aceptó el profesionista, porque hacerlo, además de humillante era seguirles el juego a los legisladores. Habrá que esperar para ver a cuántos seleccionarán este año y a qué intereses responderán…. NO SE DA ABASTO la Guardia Sanitaria con los operativos de verificación del transporte público, porque en su mayoría los usuarios no usan cubrebocas y los choferes no pueden o no quieren negarles el paso a las unidades, porque bajarían sus ingresos económicos. Y en el caso de los camiones urbanos, si realmente se quiere guardar la sana distancia, la CMOV debe considerar mayor frecuencia en rutas, para que las unidades no se asemejen a latas de sardinas. Se entiende que la gente, prefiere la aglomeración que llegar tarde a su trabajo, luego entonces, que se disponga de más unidades, situación que debe resolver la nueva responsable de la coordinación del ramo. Los relatos se centrarán en temas como: violencia o discriminación en el espacio doméstico, estrategias para mitigar el estrés del encierro, falta de convivencia en el grupo de adultos mayores, nuevos arreglos familiares y adaptación y uso de tecnologías… La recepción de los trabajos vence a las 12:00 horas del martes 25 de agosto… Informes en los teléfonos: 449-975-3728 y 449-996-8797 o en la Calle Área “A” esq. Área “K” s/n Unidad Habitacional Benito Juárez del fraccionamiento INDECO, de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes… LUEGO DE MÁS DE DOS AÑOS, dejó el cargo de presidente del Consejo de Abogados de Aguascalientes, Erick Monroy Sánchez; su lugar a partir de este viernes lo ocupa Fernando Dávila Díaz de León, quien rendirá protesta en el marco de la asamblea que se celebrará por la mañana para tal efecto… EN ASCUAS continúan los integrantes del Sindicato de Trabajadores Independientes del ISSSTE que en Aguascalientes preside Rosa María Bonilla Barrón tras la petición de salida de la subdirectora administrativa Araceli Sánchez Ramírez, acusada de tráfico de influencias, despido injustificado de trabajadores, ejercicio indebido de la función pública, por la falta de medicamentos y materiales así como de un subejercicio de cerca de 26 millones de pesos. Tras la visita de personal de oficinas centrales y conocer la versión de todos los involucrados en este pleito, quedaron desde la semana pasada de dar una respuesta, sin embargo ésta no ha llegado. A decir de la líder del SITISSSTE, quizá sea porque están esperando a cerrar la quincena para poder hacer los cambios respectivos…

