QUE NO HABRÁ VOTO CORPORATIVO, jura y perjura el líder magisterial Ramón García Alvizo, aludiendo a la libertad de voto de los maestros en el próximo proceso electoral, como una forma de echar abajo esos rumores de que el SNTE ya está con X o Y, para el 2 de junio. Don Ramón afirmó que se garantizará la total libertad para que los maestros ejerzan su voto de manera independiente y dando ejemplo de participación, como lo ha hecho por años, «pero también es plural», recalcó el secretario general del SNTE. Esta pluralidad se manifiesta en la variedad de candidatos que cuentan con el respaldo de los maestros, desde presidentes municipales hasta senadores. Sin embargo, la libertad de voto va más allá de la simple elección de candidatos. García Alvizo exhortó a los maestros a analizar a fondo las propuestas de cada contendiente y a identificar quiénes están realmente comprometidos con el gremio. Estimó que alrededor de 50 compañeros estarán involucrados en la contienda política. Estos maestros ocuparán diversos cargos, desde presidentes municipales hasta regidores, demostrando así la diversidad de intereses y perspectivas dentro del magisterio. Aprovechó para desmentir su posible incursión en la política y por supuesto reafirmó que su compromiso, corazón y tiempo está con sus colegas maestros… TAN CHICO el Foro de las Estrellas para la demanda que tiene; TAN GRANDE para las manos de quienes lo manejan. Todas las buenas intenciones que seguramente hubo para la primera noche de San Marcos, que incluyó la coronación de Rita I, se diluyeron ante la desorganización y fallas de logística en esa covacha pomposamente llamada foro artístico. Hace algunos años que el improvisado escenario ha demostrado que ya dio de sí y nada se ha hecho para mejorar uno de los atractivos más solicitados de la feria de Aguascalientes. Anoche, el desorden fue la regla y nadie sabía dónde iban los invitados porque los encargados de operar el sitio no tenían idea de qué hacer, o bien, se dedicaron a cuidar a los suyos. Con invitación en mano, un asistente consultó a tres personas y obtuvo tres indicaciones diferentes. La primera lo mandó al corral de la prensa. La segunda, –una persona de traje plateado–, lo pasó para adelante y lo dejó de pie. La tercera le dijo que se fuera para atrás porque adelante iban los diputados y tras un titubeo rectificó y le dio pase a donde antes le dijeron que no. Era un invitado especial, pero no hubo quien lo tratara así. El último más que una deferencia seguramente recordó que diputados hay muy pocos, porque de 27 que había, 14 aventaron la chamba para irse de campaña de reelección, ¿acaso los suplentes habrán sido prioridad sobre los invitados especiales a la ceremonia?…SIN DIPUTADOS presentes, la Expo Ganadera de la Feria Nacional de San Marcos habría abierto sus puertas este sábado, de acuerdo a la información difundida por la SEDRAE, si bien será a partir de este domingo cuando el grueso de visitantes acuda, una vez que sea formalmente inaugurada en el recorrido que encabezará la gobernadora Tere Jiménez, desde el Premio de Arte Joven en la Casa de la Cultura, hacia corredores, explanadas y demás atractivos del polígono ferial, hasta la Isla San Marcos. La primera etapa corre del 13 al 28 de abril; el lunes 29 será cerrada y del martes 30 de abril al domingo 5 de mayo se presentará la segunda fase de la tradicional exposición de ganado. En total sumaran más de 2 mil ejemplares de las diferentes especies y razas las que se exhibirán en esta verbena abrileña, en un total de 14 exposiciones… NI JUNTOS NI REVUELTOS… es un hecho que no se vislumbra la reunificación de los organismos empresariales en Aguascalientes en una sola organización, señaló el presidente del Consejo Estatal Empresarial, Antonio Robledo Sánchez. Reconoció que hizo esfuerzos y gestiones para que ambos consejos se reagruparan en uno sólo, pero no se tuvo respuesta, aunque se mantiene la apertura para dialogar. Subrayó que el Consejo Estatal Empresarial se mantendrá en funciones, luego de que diversas cámaras y organismos salieron del Consejo Coordinador Empresarial por diferencias en la conducción de este organismo. Indicó que el CEE ejerce un liderazgo a nivel local y nacional con la presencia de cámaras fuertes y espacios de representación que lo han consolidado. Expuso que su permanencia como presidente del Consejo Estatal Empresarial está en análisis, luego de haber sido designado con un cargo de coordinación en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción a nivel nacional… COLABORA EL ISSSSPEA con la Fiscalía Anticorrupción en la indagatoria sobre el fraude que sufrió la institución, aseguró su director Mario Alberto Álvarez Michaus. Aunque no hay certeza sobre el avance del proceso, se han citado a varias personas para declarar, reveló y destacó que, anticipando problemas, se modificaron los reglamentos para proteger los fondos de pensiones de los trabajadores y evitar malos manejos… PUNTA DE LANZA en movilidad para niños de dos años es Aguascalientes, destacó Josafat Martínez de Luna, conocido como el Alcalde de la Bicicleta, quien habló de las acciones que los colectivos ciclistas llevan a cabo en favor de los menores de la entidad, así como los planes para expandir esta iniciativa a nivel nacional, subrayando el enfoque inclusivo y progresista de las políticas locales. Ha sido reconocido por el gobierno alemán de energía y medio ambiente, que ha distinguido a Aguascalientes como uno de los mejores 30 programas en este campo. Dijo que una de las iniciativas más destacadas es el programa «Niños y Niñas en Balance», que ha sido implementado con gran éxito en la región. Este innovador enfoque, basado en normas internacionales y los principios de la ONU, busca transformar la educación vial y fomentar la movilidad activa entre los más jóvenes. «Es la forma correcta de darse educación vial y movilizada»…