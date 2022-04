En MORENA, el dirigente estatal, Eulogio Monreal, señaló a las autoridades estatales de ser responsables de que el arranque de las campañas electorales de cara a la renovación por la gubernatura se esté llevando a cabo de una manera ríspida, donde ya se han registrado hechos violentos.

Activistas antitaurinos acudieron la mañana de este miércoles afuera de las instalaciones de la Plaza de Toros San Marcos para pegar carteles donde señalan que “La Tortura no es Entretenimiento” y escribir leyendas de “Asesinos”, además de lanzar pintura negra a la fachada.

HOY, JUEVES SANTO, a partir de las 10 de la mañana, el Obispo Juan Espinosa Jiménez oficiará la Solemnidad de la Misa Crismal en la Catedral Basílica, donde se hará la consagración del Santo Crisma y la bendición de los aceites; en ella, participará el mayor número posible de sacerdotes de la Diócesis. Uno de los ritos incluidos en esta celebración es la renovación de las promesas sacerdotales. Por la tarde, a las 18 horas, regresará para presidir la Cena del Señor, en donde se conmemora que Jesús lavó los pies a sus discípulos. Las dos celebraciones podrán seguirse a través de Canal 26 y las redes sociales del Correo Diocesano… CONCLUYÓ EL PROCESO DE REVOCACIÓN DE MANDATO; el Consejo Local del INE sesionó y reportó que el 9.28% (96,142) de la lista nominal de un millón 035 mil 624 ciudadanos acudió a las casillas, donde el 1% anuló su voto, el 88.13% se manifestó a favor y un 10.86% en contra de la permanencia de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. Ignacio Ruelas Olvera, vocal ejecutivo del INE, detalló que el proceso de Revocación de Mandato cerró con “Bandera Blanca”, no obstante, las 21 incidencias registradas durante la jornada dominical, sin nada que lamentar… DOS CAMPAÑAS de responsabilidad social previas al inicio de la Feria de San Marcos lanzó la Presidencia Municipal de Aguascalientes. La primera de ellas se denomina “Crack”, mediante la que buscará concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de divertirse sanamente, prevenir accidentes, cuidar el medio ambiente y los espacios públicos. La publicidad buscará reforzar en los feriantes el llamado a conducir de manera responsable para evitar accidentes de consecuencias fatales, respetando los límites de velocidad y no ingiriendo bebidas alcohólicas si se va a conducir. Por lo anterior, indicó que, en breve, la candidata de MORENA podría solicitar la protección correspondiente para salvaguardar su integridad, al temer que las conductas violentas puedan seguir incluso a mayor escala conforme avance el proceso… QUE NO SE LES PASE el registro de ingreso a bachillerato. El Instituto de Educación de Aguascalientes informó que, de acuerdo con la Convocatoria de Nuevo Ingreso a Educación Media Superior, este viernes 15 se cerrará el registro para los jóvenes que ya cuentan con certificado de secundaria, así como de alumnos que estudian el tercer grado de secundaria en otros estados y deseen iniciar sus estudios en uno de los 170 bachilleratos públicos de Aguascalientes. Para registrarse, deben acceder a la página de educacionmedia.iea.edu.mx en la sección de Nuevo ingreso. Una vez que ingresen sus datos al sistema, deberán seleccionar mínimo 5 opciones diferentes de bachillerato/carrera y hasta un máximo de 10, luego se emitirá una ficha de registro y un formato de pago, el cual deberá ser cubierto. Para más información, pueden comunicarse a la Subdirección de Educación Media Superior del IEA, llamando o enviando un mensaje de WhatsApp al teléfono 449 149 24 00, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas… QUE HA RECIBIDO AMENAZAS, comentó ayer la candidata a gobernadora por Movimiento Ciudadano, Anayeli Muñoz, y refirió mensajes que le han llegado a ella y su equipo a partir de que inició la campaña por la gubernatura. Luego de acudir a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado para presentar dos denuncias en contra de la abanderada de la coalición Va por Aguascalientes, dijo que a la candidata del PAN-PRI-PRD no le conviene dar explicaciones; “y han dicho que no quieren ataques, pero éstos no lo son, ataque es lo que han hecho contra los ciudadanos de Aguascalientes comprometiendo recursos federales y del Municipio de Aguascalientes y también ataques en mi contra, porque eso es lo que ha hecho la candidata del PRI, nos han bajado los espectaculares, nos han censurado, nos han tratado de intimidar, nos han tratado de amenazar, han hecho muchas cosas porque saben que este movimiento va creciendo y que, desafortunadamente en los últimos años, nadie dijo nada”. Cabe recordar que los grupos animalistas y de defensa del medio ambiente, encabezados por la asociación Mundo Siempre Vivo que preside Aurea Escobedo, anunciaron, a través de redes sociales, la realización de la marcha antitaurina que llevan a cabo cada año que se realiza la Feria de San Marcos, la cual tendrá lugar el próximo 24 de abril, para lo cual están convocando a la población a partir de las 4:30 de la tarde teniendo como punto de partida el Jardín de San Marcos a las afueras de la Plaza de Toros Monumental…

