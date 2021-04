El que se fue a la villa, perdió su silla. Es lo aplicable en San José de Gracia, pueblo mágico por su historia, sí, pero también por las acciones de sus gobernantes que aparecen y desaparecen, como la alcaldesa Cristina quien se fue y arrepentida, volvió.

Con los ojos vendados dice el presidente de la Asociación Estatal de Instituciones Educativas Particulares, Héctor Sánchez que están los maestros de escuelas particulares respecto de cuándo serán vacunados.

COMISIONES QUE QUEDARON MOCHAS en el Congreso local, tras la salida de diputados que buscan la reelección, están siendo completadas con los suplentes que no terminan de entrar al quite. Es así que ayer rindieron protesta como miembros de la Comisión de Seguridad Pública, Martha Imelda Gutiérrez Delgado, Saúl García Alonso, Alejandro González Dávila y Abdel Alejandro Luévano Núñez como presidenta, secretario y vocales, respectivamente. A ellos correspondió aprobar el dictamen que resuelve la iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública que en su momento propuso la diputada con licencia, Guadalupe de Lira, para que en las diversas acciones de la Secretaría de Seguridad Pública, se emplee un binomio canino… EL QUE SE FUE A LA VILLA, perdió su silla. Es lo aplicable en San José de Gracia, pueblo mágico por su historia, sí, pero también por las acciones de sus gobernantes que aparecen y desaparecen recursos y programas, mientras que el pueblo sigue siendo de los más pobres, aunque hay quienes aprovechan al sector turismo desde la existencia del Cristo Roto, que no los ha librado de gobernantes que aplican la Ley de Herodes, como ocurre ahora con la alcaldesa reelecta, María Cristina López González, esposa de Armando Rodríguez Domínguez, alcalde de ese lugar en el periodo de 2008-2010, siendo gobernador Luis Armando Reynoso Femat, en ese entonces, todavía panista. Pues nada, que ella llegó a la presidencia municipal por el PAN, pero de pronto vio la oportunidad de continuar con su carrera política en el nuevo partido de LARF quien corrió la invitación a la alcaldesa y la tentó a aceptar ser candidata a diputada federal por el Distrito 1, para lo cual, se vio en la obligación de solicitar licencia por tiempo indefinido al Cabildo y le fue autorizado, pero al paso de casi dos semanas se arrepintió, no vio condiciones de triunfo en FXMX y así como así, sin avisar a nadie, de pronto este lunes se presentó en “su” oficina dispuesta a trabajar, pero sorpresa, el Cabildo que algún día presidió, le pidió tiempo, pues presumiblemente primero debiera solicitar su reincorporación y hacerlo por escrito, para que ese documento fuera turnado a la Secretaría del Ayuntamiento y luego someterlo a votación del Cabildo, procedimiento que simplemente se ignoró y los ediles, no han aceptado tal forma. Una vez que arrancó su campaña, detectaron números sospechosos en la Secretaría de Finanzas, y de buenas a primeras, vieron el aumento de 50 mil pesos en el presupuesto para gasolina, pero no está claro cuál sería su destino y como el secretario de Finanzas, Ángel René López, no supo explicar el tema, los regidores decidieron destituirlo, al igual que al secretario del Ayuntamiento, en funciones de alcalde José Manuel Nájera, por pretender ceder la Alcaldía a María Cristina López sin convocar a sesión para nombrar a Rogelio Calvillo y Omar Armendáriz, respectivamente. Total que ayer no hubo gobierno en San José de Gracia. El secretario de Finanzas Ángel René, simplemente se salió de la Presidencia y no volvió para entregar cuentas. El riesgo de ingobernabilidad es tal, que aun respetando la autonomía municipal, este miércoles, algún representante de la Secretaría General de Gobierno, se hará presente en SJG para orientar a sus funcionarios y que acabe la confusión en lo legal y que sepan interpretar la ley en estos casos, sobre todo en cuanto a la intención de la alcaldesa en funciones de volver a ocupar el cargo. El caso aquí es que María Cristina quiere volver a gobernar, pero su Cabildo no le sigue la corriente… CON LOS OJOS VENDADOS dice el presidente de la Asociación Estatal de Instituciones Educativas Particulares, Héctor Sánchez que están los maestros de escuelas particulares respecto de cuándo serán vacunados. Y es que hasta el momento, el Instituto de Servicios de Salud no tiene una fecha estimada para la inoculación de los profesores y personal educativo, toda vez que dependen de la federación, sin embargo el gobernador Martín Orozco Sandoval trabaja para conseguir biológicos por sus propios medios y así acercar esta vacuna, aunque los colegios particulares desconocen hasta ahora si la autoridad estatal ha logrado tener éxito en su búsqueda y de esta forma dar un paso adicional sobre una posible fecha y lugar para la vacunación del personal educativo… DE SORPRESA EN SORPRESA van a diario en el PRI sobre todo con los militantes de a pie que tienen la intención de acabarse las suelas de los zapatos recorriendo calles para promover el voto a favor de los candidatos tricolores; pero desde la dirigencia estatal nada más no se apoyan, antes bien, desincentivan en mucho la participación de líderes de colonia o secciones, pues han enviado para su organización a personajes que no terminan de convencerlos. Es el caso de la ex regidora, Hazel Montejano, que sean peras o manzanas, lo cierto es que tiene que firmar cada determinado tiempo al Cereso para mujeres, luego de que se le acusó y encontró responsable de haber abusado de colaboradores, al tomar dinero de su nómina para un uso que no se supo, pero se presumió que fue con fines personales. A ella se le nombró delegada política del Distrito 14, y dicen que se le recomendó discreción, pero lo primero que hizo fue presumir su carta de nombramiento y que todo el mundo se entere. Otra cosa por la que priistas no la ven bien, es porque siendo regidora estuvo muy de acuerdo con todo lo que hizo la alcaldesa con licencia, Teresa Jiménez, a pesar de las afectaciones sociales y de los deseos de los priistas… LA COMISIÓN NACIONAL DE HONOR y Justicia de MORENA, emitió el acuse de admisión de quejas, promovidas por militantes locales del partido político en mención, ante lo que consideran imposiciones en la asignación de candidatos a alcaldías y diputaciones locales. Se trata de 19 recursos de apelación, en las que los inconformes, exigen transparencia en la designación de abanderados, por lo que no pierden la esperanza de que las denuncias causen efectos, generando que incluso Arturo Ávila, sea bajado de la contienda en la busca de la alcaldía capitalina….