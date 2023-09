Lo que parecía un asunto doméstico escaló a la alta esfera jurídica y hoy, sin ternas y con impugnaciones, la Reforma Constitucional en materia Judicial está en veremos.

Una bomba de tiempo es desde hace años, y sigue siendo, la agenda de las pensiones en México, y en torno a ello el analista económico Gerardo Sánchez Herrera dijo que para la próxima administración el reloj estará por fenecer.

CACAREADO CON VARIAS semanas de anticipación por el Gobierno del Estado para su difusión en medios de comunicación, el Foro Internacional Agroalimentario Aguascalientes 2023 fue, a la mera hora, para invitados selectos y a la prensa sencillamente la dejaron fuera. Sus representantes no fueron invitados a cubrir la inauguración oficial de este evento que será instituido en el Estado, porque de acuerdo a las palabras del titular de la Sedrae, se trabaja para que Aguascalientes sea pionero en una nueva etapa de la revolución verde… a ver si es cierto… REPITIENDO EL MODELO, ayer mismo inició la difusión de la Asamblea Nacional de la Confederación Nacional Ganadera 2025 en esta ciudad, por parte de su dirigente nacional Homero García. A ver si para entonces la prensa no les estorba… HUBO REDISTRITACIÓN electoral federal y ahora los ciudadanos de las secciones 0083, 0322, 0401 o 0478 deben actualizar su Credencial para Votar debido a cambios demográficos. Esta demarcación garantiza igualdad en las próximas elecciones, basándose en el Censo 2020 y técnicas imparciales. Se invita a los habitantes de Aguascalientes a conocer su nuevo Distrito Electoral en el sitio web del INE y verificar su sección electoral en su Credencial para Votar para ejercer su voto en los comicios del 2 de junio… DE LA OFICINA DE AMLO salió la acción de inconstitucionalidad contra la polémica Reforma Constitucional Judicial para la reestructura del Poder Judicial de Aguascalientes. El expediente fue publicado este martes en listados digitales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con características similares a la polémica por la disolución del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Oaxaca aprobada por el Congreso local morenista, cuya acción fue controvertida por el Gobierno de México; de la misma manera, el caso de la nueva composición del Supremo Tribunal de Justicia en Aguascalientes se dirimirá en el máximo tribunal, y lo que parecía un asunto domestico, ya escaló a la alta esfera jurídica. Sin embargo, no hay un plazo previsto para su resolución y esto genera ruido entre la relación del Gobierno Federal con el Gobierno Estatal, lo bueno es que el asunto queda en manos de los tribunales. En primer lugar el asunto será canalizado a uno de los ministros de la Corte para su análisis y estudio, para determinar si procede la queja del Gobierno Federal, y una vez que se defina, podría presentarse el proyecto de resolución para su consideración al pleno. Lo más inquietante del asunto, es que un hecho tan trascendente como una reforma del Poder Judicial, ahora termine judicializada y politizada, en perjuicio de un Poder Judicial de Aguascalientes que en los últimos lustros se ha visto entre claroscuros y rezagos operativos que urge sean atendidos para la eficaz operación del sistema de justicia… UNA BOMBA DE TIEMPO es desde hace años, y sigue siendo, la agenda de las pensiones en México, y en torno a ello el analista económico Gerardo Sánchez Herrera dijo que para la próxima administración el reloj estará por fenecer. Destacó los números alarmantes que rodean este tema y planteó interrogantes sobre la sostenibilidad a largo plazo de las pensiones en el país. Según las cifras proporcionadas, el paquete económico para el periodo 2020-2024 asigna 1.99 billones de pesos, equivalentes al 5.8% del Producto Interno Bruto de México, para el pago de pensiones. Esto representa el 22% del gasto total del Gobierno, lo que significa que de cada 100 pesos recaudados por el Gobierno, 22 se destinan al sistema de pensiones. Esta carga financiera está socavando la capacidad del Gobierno para invertir en otras áreas críticas, como seguridad, salud y educación. También destacó un programa específico, el de adultos mayores con pensiones no contributivas, que ha aumentado su monto a 6 mil pesos bimestrales, lo que representa un desembolso de 465 mil millones de pesos para el periodo 2020-2024. Este programa beneficia a 11 millones de personas y se ha convertido en un elemento importante de la red de seguridad social del país. Sin embargo, la demografía del país está cambiando rápidamente. Actualmente, la población de adultos mayores representa el 9% del total de la población, pero se espera que para el año 2050 este porcentaje se duplique al 18%. Esta proyección plantea un desafío significativo en términos de financiamiento y sostenibilidad para el sistema de pensiones. Ante esta situación, Sánchez Herrera hizo un llamado a la próxima administración para que considere de manera urgente cómo financiar adecuadamente el sistema de pensiones a largo plazo. Destacó la necesidad de una legislación eficiente y una revisión exhaustiva del sistema actual para garantizar que las futuras generaciones de adultos mayores reciban la atención y el apoyo que necesitan sin poner en peligro las finanzas públicas… EL INTERÉS POR LA LECTURA entre los estudiantes universitarios ha mostrado un aumento, en gran parte gracias a las alternativas digitales, señaló Sandra Pinzón Castro, rectora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es esencial, dijo, identificar cuáles son los intereses de lectura de los jóvenes de hoy para fortalecer sus hábitos y potenciar su aprendizaje. Asimismo, reconoció la falta de un estudio específico sobre el hábito de lectura en la comunidad universitaria. A lo largo de sus 25 años en la docencia, Pinzón Castro ha observado un incremento en los hábitos de lectura. Recordó que, en el pasado, en el contexto del aula se manejaba un promedio de lectura de apenas 26 páginas. Sin embargo, ahora identifica estudiantes que llegan a leer hasta 100 libros al año, principalmente en formatos digitales… SE VENDIERON 4 mil 730 vehículos pesados al menudeo en agosto de 2023, y 4 mil 994 al mayoreo en el mercado nacional, con incrementos del 33.0% y 33.6% respectivamente, en comparación con agosto de 2022. En el periodo de enero a agosto de 2023, la producción de vehículos pesados aumentó un 17.9%, llegando a 150 mil 730 unidades, de las cuales 145 mil 856 fueron vehículos de carga y 4 mil 874 vehículos de pasajeros. Las exportaciones de vehículos pesados en el mismo periodo alcanzaron 120 mil 445 unidades, siendo Estados Unidos el principal mercado con una participación del 95.8% y un crecimiento del 12.8% con respecto a 2022. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) colabora con 11 empresas para recopilar estos datos en el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP)…