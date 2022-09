Brilló Por Su Ausencia el gobernador Martín Orozco Sandoval en el primer informe de gobierno del alcalde Leonardo Montañez Castro; algún pendiente se le atravesó en su agenda y envió a Enrique Morán Faz.

EN LAS PARADISIACAS playas de Cancún se llevó a cabo el fin de semana pasado la Convención Nacional de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga en la que se dio la presencia de la Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, quien reconoció que los retos del sector en conjunto con el gobierno federal pasan por el tema de inseguridad, hasta ahí todo bien en coincidencia con los representantes de la cámara, pero quedó para una mejor fecha la reunión con autoridades de la Guardia Nacional que ya estaba programada dentro de la agenda del encuentro, así que ante la inasistencia de algún representante que escuchara las peticiones de los transportistas, no quedó de otra que admirar las playas cristalinas del mar Caribe… BRILLÓ POR SU AUSENCIA el gobernador Martín Orozco Sandoval en el primer informe de gobierno del alcalde Leonardo Montañez Castro; algún pendiente se le atravesó en su agenda y envió a Enrique Morán Faz con su representación al Teatro Aguascalientes a donde llegó la crema y nata de la clase política para placearse en la antesala del cambio de gobierno… CON LA PROMESA de revelar la integración del gabinete de la gobernadora electa, una semana antes de la toma de posesión, Enrique de la Torre de la Paz figuró entre los colaboradores más visibles y aseguró que a pesar de la fractura de la alianza Va Por México, la próxima mandataria Tere Jiménez mantendrá sus compromisos e integrará a su equipo a cuadros de los partidos con los que ganó la gubernatura… DESVIÓ LAS PREGUNTAS relacionados con el nuevo amparo tramitado para evitar pisar la cárcel, el exalcalde y exgobernador Luis Armando Reynoso Femat, por su lado y lo que sí mencionó fue que está satisfecho con la gestión del actual alcalde, aunque aceptó que tendrá la difícil decisión de implementar un nuevo modelo en materia de agua potable… DISPUESTO A REVELAR los tramos en que iniciarán las obras de rehabilitación del Tercer Anillo una vez que entre en funciones la nueva gobernadora, Alfredo Cervantes ni cuenta se dio que ya le comió el mandado el presidente de la CMIC quien ayer informó a El Heraldo dónde y con cuánto arrancarán las ansiadas obras en esa vialidad que cada día es mas difícil transitar… TARDE PERO SIN HAMBRE, y agitados por la carrera llegaron al informe del alcalde el presidente del PAN, Javier Luévano, acompañado del alcalde de Calvillo, Daniel Romo Urrutia… SE QUISO COLGAR la medalla el regidor Gustavo Granados Corzo, asegurando que su bancada impidió el incremento al ISABI durante el arranque de la administración de Leo Montañez, ahora resulta que todas las expresiones que en su momento emitieron empresarios y representantes sociales, de nada sirvieron para dar marcha atrás, aunque sea un poco, a tan ambiciosa pretensión… FUE A PRINCIPIOS DE ESTE AÑO que salió a la luz el bochornoso caso en el que se vio envuelto el Ayuntamiento de Cosío con la entrega de listados de beneficiarios de programa sociales y de entrega de apoyos diversos a supuestos extorsionadores del Cartel Jalisco Nueva Generación quienes simplemente enviaron por correo un oficio apócrifo para que los servidores públicos cayeran redonditos, hoy es una constante que lleguen correos y llamadas a personal de diversas instituciones públicas tratando de sorprender a servidores públicos que puedan caer en la trampa para hacer depósitos con distintas y bien elaboradas tramas que hacen dudar a más de uno. Lo más controversial de este fenómeno de intentos de extorsiones a las oficinas públicas y sus trabajadores no es el hecho de que los delincuentes busquen robar recursos públicos o, en su defecto, el de los funcionarios, sino el reto que lanzan al Sistema de Gobierno con un claro mensaje de bravuconería, y lo más grave, el desafío que representa la desinhibición de su actuar, trátese de fingir la identidad de titulares o secretarios trátese quien se trate… EN CONTRAPARTE, aquí en la ciudad, el próximo 20 de octubre tendrá lugar la asamblea para elegir al próximo presidente o presidenta del Colegio de Economistas de Aguascalientes. El presidente actual, José Gil Gordillo Mendoza, comentó que del 5 al 15 de septiembre es el periodo para validar el padrón de afiliados, del 15 al 30 será el registro de participantes y el 20 de octubre se llevará a cabo la asamblea y habría 30 días para llevar a cabo el evento de toma de protesta… QUE NO ESTAN TAN MAL, los más de 400 mil pobres del Estado, dijo el vicepresidente regional de la Federación Nacional de Colegios de Economistas, Jael Pérez Sánchez, ante el más reciente dato del CONEVAL. Recordó que en los últimos datos oficiales, quienes están en pobreza extrema eran alrededor de 40 mil, es decir que no alcanzaban la canasta básica alimentaria. Subrayó que el tema de la pobreza está altamente relacionado con las presiones inflacionarias. “Hay mucha gente que dice ‘yo no soy pobre extremo, pero ya huelo a eso’, es decir, que está cerca para no alcanzar ni para comer, entonces si continúan las presiones inflacionarias automáticamente vamos a tener un mayor número de pobres, aunque sigamos generando más empleos y el dinamismo de la economía vaya un poco mejor”. Indicó que actualmente hay una doble combinación, por un lado hay un incremento sustancial de los precios que no se habían observado en los últimos 20 años en México y en el mundo, aunado a la baja en la actividad económica de Aguascalientes, lo cual repercute directamente en la creación de puestos de trabajo. “Hay menos puestos de trabajo y automáticamente los empleos son más precarios y eso afecta al bolsillo de las familias en el caso de Aguascalientes, y si el tema de la pobreza va a ser uno de los temas que seguramente en el año 2023 por junio o julio vamos a ver que el número de pobres aumentó, eso es seguro, nada más habrá que ver cuánto va a aumentar”… MEDIANTE UN OFICIO dirigido a los directivos de Nissan, el líder nacional de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, Pedro Haces Barba emplazó a dicha empresa a que de inmediato detengan las conductas de hostigamiento y acoso laboral a los trabajadores y a los delegados de CATEM, que se les permita ejercer su derecho a la libertad sindical, sin amedrentamientos. “Estas conductas constituyen violaciones a los convenios números 87, 98 y 135 de la Organización Internacional de Trabajo. CATEM valora el momento oportuno para proceder legalmente, ante tribunales nacionales e internacionales. La surte de los asuntos sindicales de los trabajadores de Nissan, solo le incumben a la base obrera. Saquen ya las manos de los asuntos sindicales”. Finalmente expresó su solidaridad con los trabajadores que reclaman un incremento salarial justo. “En CATEM esperamos su empatía y solidaridad, porque no hay paz sin justicia. Que se escuche fuerte, como le dicen a Verenisse Ruiz, los obreros en Aguascalientes: Vamos por el 11% de incremento salarial”…