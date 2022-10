Va para largo la reparación del puente elevado del fraccionamiento México, reconoció la encargada de despacho de Obras Públicas Municipales, Gloria Castillo, quien dijo que hasta noviembre quedará listo.

TRASCENDIÓ que aún no recibe nombramiento oficial, pero el ex fiscal estatal René Urrutia va ahora como vicefiscal de Investigación de la Fiscalía Estatal. ¿Será?

¿Y LAS VACUNAS? Luego de que la Agencia Federal de Aviación dio a conocer que el uso de cubrebocas ya no será obligatorio en vuelos de aerolíneas mexicanas, el médico infectólogo Francisco Márquez Díaz cuestionó qué va a pasar con la vacunación en México, dado que se está ofreciendo ya una quinta dosis en México, pero las vacunas de Astra-Zeneca, Pfizer y CanSino están diseñadas para la variante de Wuhan, no para Ómicron, cuando las vacunas combinadas llevan la variante original y otras dos de Ómicron que están circulando en este momento. “Chile ya empezó esta semana a vacunar, Canadá y Estados Unidos ya están vacunando así como algunos otros países en Europa con esta vacuna combinada”. Afirmó que si en México las autoridades ya están quitando el uso obligatorio del cubrebocas, tienen pendiente definir qué va a pasar con la vacunación. “La vacunación debería continuar y no se tiene ninguna información al respecto”… QUE ESTÁN LISTOS para lo que viene, dicen en MORENA. Y es que este martes estuvo en Aguascalientes Carlos Castillo Pérez, secretario de Movimientos Sociales del Comité Nacional, e inició los trabajos con la estructura estatal para identificar causas y sectores que les puedan redituar en la conformación de una red medianamente funcional para un proceso electoral y no tengan que traer gente de fuera atiborrando hoteles durante la época de campaña. Por cierto, que fue compañero de mil batallas de Claudia Sheinbaum en el movimiento de huelga de la UNAM en el año 2000. Habrá que señalar que los perfiles de Nora Ruvalcaba y Arturo Ávila habrían sido arropados desde el Gobierno Federal con el cobijo de la nómina gubernamental, pues la primera despachará en la Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP, mientras que el segundo fue cantado como próximo titular de enlace con gobernadores y alcaldes de la Secretaría de Gobernación, encabezada por Adán Augusto López… VA PARA LARGO la reparación del puente elevado del fraccionamiento México, reconoció la encargada de despacho de Obras Públicas Municipales, Gloria Castillo, quien platicó que al momento de trabajar en el tensado de los cables para juntar las trabes de la estructura, una nueva inspección identificó desgaste en los neoprenos, lo cual generará más labores de mantenimiento y entonces no será posible cumplir con la apertura de la parte superior del puente, la cual se tenía programada para esta semana. El nuevo término corre hasta finales de noviembre. Añadió que se estarán realizando pruebas de carga para asegurarse de que no exista riesgo para quienes transiten por esta vía, sin embargo, todavía falta quitar cerca de 90 toneladas de peso a la estructura. Una vez finalizada la obra, se iniciará con una campaña de inspección para verificar el estado que guardan todos los puentes de la capital… PERMANECE LA SILLA VACÍA en las instalaciones del tricolor, contrario a lo que algunos miembros del Partido Revolucionario Institucional han señalado, pues no se ha emitido la convocatoria para la elección del dirigente del Comité Directivo Estatal, así que José Carlos Lozano Rivera Río no ha sido ni nombrado, ni presentado como líder del partido que va en cogobierno con los panistas y perredistas, calma… HUBO CAMBIOS en el Ayuntamiento de Jesús María. César Fernando Medina Cervantes fue designado secretario del Ayuntamiento y director general de Gobierno con el voto unánime de los integrantes del Cabildo. El funcionario ya ha desempeñado diferentes cargos en las administraciones de Arámbula López, como secretario de Servicios Públicos y recientemente secretario de Obras Públicas, ahora su designación obedece a que Adolfo Suárez, quien ocupaba ese cargo, se integró a la nueva administración estatal… TRASCENDIÓ que aún no recibe nombramiento oficial, pero el ex fiscal estatal René Urrutia va ahora como vicefiscal de Investigación de la Fiscalía Estatal. ¿Será?, por lo menos ayer en el evento de rueda de prensa conjunta de la gobernadora Tere Jiménez y Jesús Figueroa, se pudo apreciar de bajo perfil al hasta ese momento vicefiscal de Investigación Antonio Zermeño Romo… A VEINTE AÑOS de haber introducido actividades teatrales a los cementerios de Aguascalientes, el espectáculo Mitos y Leyendas ya arrancó y reafirma el gusto de las personas por vivir la singular experiencia en los panteones La Cruz y Los Ángeles, pues a estas fechas ya son muy pocos los boletos que quedan disponibles en el Centro de Atención Municipal, para quienes están interesados en presenciar alguna función a mediados de noviembre, según comentó el secretario de Servicios Públicos, Carlos España, quien señaló que en esta ocasión se tendrán 100 funciones, cada una con un cupo máximo de 90 personas… CON TODO EL PROTOCOLO previsto en la norma, el Instituto Estatal Electoral iniciará este jueves al mediodía el proceso de destrucción de la documentación y material electoral y la desactivación del líquido indeleble, utilizados en el Proceso Electoral Local 2021-2022… EN EL CONGRESO continuó ayer el foro “Diagnóstico de Salud del Estado”, y en la conferencia denominada “Sexualidad en los Adolescentes”, a cargo de Carmen Alférez Cruz, se propuso a las congresistas legislar para que exista una matrícula de educación sexual en educación básica, a fin de que este sector poblacional pueda prevenir embarazos no deseados, enfermedades sexuales, entre otros; además se pronunció a favor de que se les garantice su derecho a la información sexual y sobre todo que los padres de familia hablen abiertamente del tema con sus hijos e hijas… ACERCA DEL SUICIDIO, habló el psicólogo Francisco Javier Pedroza Cabrera y mencionó que la depresión provoca la incapacidad de hasta 40 días en promedio, además señaló que derivado de la pandemia se incrementaron hasta en un 20% los casos; de ahí la necesidad de trabajar en la salud mental de las personas… DE LAS ADICCIONES, expuso Angélica Ospina Escobar y señaló que en Aguascalientes el 12% de las personas con edad entre los 12 y 65 años de edad reconoció haber usado una sustancia ilegal. De igual manera, reveló que a nivel nacional las edades de inicio de consumo de diversas sustancias, es entre los 15 a 19 años de edad y “en Aguascalientes es entre los 10 a 14 años”…