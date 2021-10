Otra jornada de vacunación, gestionará la Comisión de Salud del Congreso del Estado, ante la Secretaría de Bienestar, para que la población con rezago en su esquema de vacunación cumpla.

MEDIANTE UN CONVENIO con la Universidad Santa Fe, el Instituto Superior de Seguridad Pública municipal se encuentra en un proceso de apoyo y preparación a 60 elementos capitalinos para que hagan el examen de Ceneval relativo al acuerdo 286 el próximo mes de enero y de esta manera aumenten su grado académico de secundaria a la preparatoria. Hay 600 policías que estudiaron hasta la secundaria, muchos de ellos ya no están interesados en acceder a otro grado académico, al ser elementos que ya están cercanos a la jubilación, empero se trabaja con los jóvenes recién egresados y que quieran ascender dentro de la corporación, de acuerdo a los requisitos vigentes… EL ÚLTIMO LUSTRO, el Instituto Superior de Seguridad Pública municipal registró una deserción entre 10 y 15%, lo cual se dio al inicio de los cursos de formación como cadetes y muchos la dejaron al no sentirse cómodos con la disciplina, la exigencia y las horas de trabajo… OTRO CONVENIO, pero éste entre el Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas y el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes fue suscrito para desarrollar en forma conjunta un programa de cooperación y colaboración educacional. Dentro de los beneficios que recibirán las personas que estudien, trabajen o pertenezcan al Patronato Pro-Educación de los Adultos A. C. del INEPJA, será el otorgamiento de una beca del 50% de descuento para estudiar en cualquiera de las especialidades que oferta el ICTEA en alguno de sus 7 centros de estudios repartidos en los municipios de Aguascalientes, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo, Calvillo, Cosío y El Llano… EL TERCER CONVENIO, ayer, fue entre la Universidad Politécnica de Aguascalientes y la Universidad Aeronáutica en Querétaro para colaborar y unir esfuerzos, capacidades y recursos para desarrollar proyectos con fines interinstitucionales, mediante la investigación e intercambio de información, para beneficiar a los estudiantes de ingeniería en aeronáutica de ambas instituciones. La UNAQ realizó la donación de cinco paneles de arnés eléctrico, para que los estudiantes de ingeniería en aeronáutica de la UPA realicen prácticas de laboratorio y aprendan sobre las conexiones de los tableros de aeronaves… OTRA JORNADA DE VACUNACIÓN, gestionará la Comisión de Salud del Congreso del Estado, ante la Secretaría de Bienestar, para que la población con rezago en su esquema de vacunación cumpla, pues hay muchos que aún acudiendo a formarse para recibir la primera o segunda dosis, no alcanzaron el biológico y les cerraron las puertas, o bien, otros en sus empleos, según justifican, no les permitieron salir y estar por horas esperando la vacuna. Se tiene el registro aproximado de 150 mil personas, a decir de las mismas autoridades locales, que no tienen el esquema completo. Sería importante que el titular de salud del estado se involucrara en esto, y se haga un equipo de valoración y confirmar si habrá una segunda vacunación en el estado, aunque claro es, esto es sólo una mera sugerencia… CON UN COSCORRÓN y unos cuantos pesos fue sancionado el ex diputado del Partido Verde Ecologista de México, Sergio Augusto López Ramírez, quien fue acusado por la ex candidata a presidenta municipal de su partido, Saraí Ornelas, de violencia política en razón de género, lo cual fue sancionado por el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, que en sesión de ayer, resolvió que la falta sí fue cometida y por tanto, deberá pagar una multa de 50 UMAS, es decir 4 mil 841 pesos, además de reparar el daño según lo marca el cuerpo de la sentencia de la autoridad del tribunal electoral… DE EX FUNCIONARIOS SANCIONADOS de distintas instancias gubernamentales en el último año, 19 en total, el diputado Enrique García López comentó que la Ley de Responsabilidades Administrativas es clara y si bien, hay quienes pueden ser sancionados en lo inmediato, hay otros que pudieran gozar de fuero, no obstante resulta que las responsabilidades administrativas no expiran, de manera que aquellos que resulten señalados por alguna presunta responsabilidad por daño al erario público, llegará el momento en que puedan ser castigados, porque los procedimientos pueden ser suspendidos en tanto que algún investigado pueda gozar de fuero, pero una vez que se termine, el procedimiento continúa… LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA de Aguascalientes fue sede del Foro Regional de Consulta para el Diseño del Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. Se contó con la participación de más de 30 instituciones de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Nayarit. El rector, Francisco Javier Avelar, expresó la importancia del esfuerzo en conjunto de las universidades públicas y particulares para la conformación de estrategias que impulsen el desarrollo de la educación superior en el país. Recordó que, por ejemplo, hace 30 años gracias al trabajo colaborativo de las IES se lograron conformar los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, máximo organismo evaluador de la calidad académica en México. Durante el evento se abordaron temas como el análisis del modelo y las políticas de evaluación y acreditación de la educación superior, los retos para la evaluación derivados del contexto nacional e internacional de la educación superior y la gobernanza del sistema de evaluación y acreditación de la educación superior… QUE DEBE SER MÁS SELECTIVO MORENA, consideró el diputado por MORENA, Juan Regalado Ugarte, aprender la lección y cuidar la postulación de candidatos, principalmente con figuras externas que han dado muestra de acuerdo a los resultados que no son la mejor opción en las contiendas. Lo anterior, al recordar por enésima ocasión que es el único legislador afiliado a dicho partido, mientras que el resto de la bancada es de candidatos externos que se niegan a seguir los preceptos de la Cuarta Transformación. Finalmente, indicó que se sigue analizando el camino a tomar, para evitar que incluso temas dentro de la agenda parlamentaria no sean mermados por “morenistas” que al final no comulgan con el partido guinda…