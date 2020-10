Hay restricción de operaciones crediticias a particulares en Aguascalientes, dicen, por parte de Bancomer, Banamex, Santander y Banorte, instituciones que ha extremado requisitos a sus solicitantes locales, ¿por qué?, pues porque así lo recomendó un comité de la Asociación de Bancos de México.

Con enorme emoción, ayer, diputadas priistas anunciaron y respaldaron la “Ley Quemón”, iniciativa promovida para exponer públicamente a padres de familia que falten a sus obligaciones de pensión alimenticia para sus hijos, así como a los agresores sexuales; quizá la CNDH o la CEDH deban interesarse desde ahora en esa iniciativa.

VAN CON TODO los 10 gobernadores que integran la Alianza Federalista, y es que ayer aquí advirtieron que no permitirán privilegios en la distribución de participaciones federales, declararon que estarán al pendiente de la distribución del Paquete Económico 2021 y que no permitirán que desaparezcan los fideicomisos y fondos, que son de invaluable apoyo social, y menos aún dejarán que los 68 mil millones de pesos que representan a esos organismos, con su desaparición, ese dinero pase directamente a manos de Hacienda para que les dé manejo discrecional y que buena parte se vaya a la campaña electoral de MORENA, cuando esos recursos deben quedarse en su destino origen, para seguir impulsando la ciencia, educación, deporte, cultura, entre otros rubros. Habrá que estar al pendiente de la Acción de Inconstitucionalidad para evitar la desaparición de los 109 organismos y de los amparos masivos, que promoverán los beneficiados que resultarán afectados. La última palabra la tiene la Corte y en su caso el Senado, pero es evidente la postura inquebrantable de los mandatarios, lo que sin duda, constituyen una piedra en el calzado de AMLO, porque se trata de los estados con alto desarrollo económico… QUE AL CABO NI QUERÍA IR, aseguró ayer, con todo y hombros alzados, el superdelegado Aldo Ruiz Sánchez al comentar sobre la reunión de gobernadores de la Alianza Federalista que tuvo lugar en Aguascalientes, “que afortunadamente no había sido invitado”. Sin embargo, aclaró que están trabajando bien coordinados con el Gobierno del Estado y con todos los niveles… HAY RESTRICCIÓN DE OPERACIONES crediticias a particulares en Aguascalientes, dicen, por parte de Bancomer, Banamex, Santander y Banorte, instituciones que ha extremado requisitos a sus solicitantes locales, ¿por qué?, pues porque así lo recomendó un comité de la Asociación de Bancos de México una vez que conoció que en el gremio notarial de Aguascalientes continúa la desesperación por la lenta recuperación de la información perdida por el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, de la que nunca se tuvo respaldo, lo que significa que no se cuenta con certificados confiables y bueno, pues así no se puede… es lo que trascendió… EL DATO SE CONFIRMÓ por vía de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, cuyo presidente, René Arturo Treviño dijo que este martes espera sostener una reunión con el director del Registro Público de la Propiedad, Ignacio Delgado o bien con el titular de la Seguot, Armando Roque a fin de recibir información respecto a la situación que priva aún en el RPPC luego de que los bancos anunciaron internamente que detendrán créditos a las operaciones de compra-venta de vivienda usada. “Este es un asunto que a los agentes inmobiliarios preocupa mucho porque hay operaciones detenidas, por lo que confiamos en la buena voluntad de las autoridades que permita destrabar esta situación por el bien de todos”… CIRCULA LA INVITACIÓN, por cierto, para la reunión oficial anual en Casa de Gobierno con motivo del Día del Notario, evento que se singularizará por la bienvenida a los notarios nombrados recientemente en relevo generacional y por la despedida a Guillermo Ballesteros, quien concluye su presidencia en diciembre… CON ENORME EMOCIÓN, ayer, la diputada Amabel Landín respaldó la “Ley Quemón”, iniciativa promovida por legisladoras del PRI mediante la cual se pretende exponer públicamente a los padres de familia que falten a sus obligaciones de pensión alimenticia para sus hijos, así como a los agresores sexuales, creando un registro público nacional. Deberán las legisladoras priistas recordar el artículo 22 de la Constitución Política que prohíbe las penas de infamia, inusitadas y trascendentales. La Suprema Corte de Justicia en jurisprudencia por contradicción, ha determinado que conforme al espíritu del citado artículo constitucional, el término inusitado aplicado a una pena debe entenderse como aquella que ha sido abolida por inhumana, cruel, infamante y excesiva; sabiendo que infamar, verbo transitivo, es causar deshonra, ofender la dignidad de una persona. Quizá la CNDH o la CEDH deban interesarse desde ahora en esa iniciativa… EL INEGI PRESENTÓ los resultados de los Indicadores Macroeconómicos del Sector Público 2019, con año base 2013, que forman parte de los productos del Sistema de Cuentas Nacionales de México y proporcionan información relevante sobre los distintos órdenes de gobierno mediante las cuentas de producción y la relativa a la construcción pública. A lo largo de 2019 el valor agregado bruto del Sector Público disminuyó en términos reales (-)2.9% respecto al año anterior. Al interior del sector, el Gobierno general descendió (-)0.6% y las Empresas públicas lo hicieron en (-)5.9 por ciento. La producción bruta del Sector público a precios básicos del año de referencia alcanzó más de 5 mil millones de pesos. Ésta se conformó principalmente por la generada en las empresas públicas que contribuyeron con el 52.1% y el Gobierno general aportó el 47.9% restante. Por componentes el valor de la producción bruta del Sector público se integró en 37.2% de Consumo Intermedio y el 62.8% restante de Valor Agregado, en el año del estudio. El valor de producción nominal de la Construcción del Sector Público representó el 16.7% del correspondiente al total del país, en tanto que el Sector Privado participó con 83.3 por ciento. El valor de la primera reportó en 2019 una variación real anual de (-)14% y en el Sector Privado de (-)1.3 por ciento… A CAUSA DE LA PANDEMIA, la Secretaría de Economía y Turismo Social del Municipio de Aguascalientes recibió este 2020 un presupuesto de 350 por ciento adicional a lo considerado en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el presente ejercicio. Ahí se canalizaron más de 20 millones de pesos para atender la demanda ciudadana en los diversos sectores…