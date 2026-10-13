A una megamarcha convocaron hoy trabajadores del IMSS en Aguascalientes y se realizara en concordancia con la misma concentración que tendrá lugar en la Ciudad de México; aquí arrancará a las 15:00 horas en José María Chávez.

Ha generado conversación el nuevo monumento que se instala en la Plaza Fundadores y que, en teoría, evoca a San Marcos Evangelista. Sin embargo, más allá de su estilo modernista, surge la pregunta: ¿qué tanto representa realmente la tradición y la identidad de Aguascalientes?

SI FALLAN LOS FIERROS, que no falle la tecnología, y de ello no se salva la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que desde la semana pasada presenta afectaciones en su plataforma de aula virtual, sí, esa que sacó adelante el ciclo escolar durante la pandemia como un “bomberazo” inesperado, sin embargo, ya años después con adecuaciones y mejoras, el sistema no jala y aún no se ha puntualizado cual es el problema que impide el funcionamiento de esta red utilizada como almacenamiento de materiales, trabajos, así como para el modelo de educación virtual y a distancia sobre el que la UAA aspira a incrementar su capacidad de cobertura educativa. Si esto no fuera suficiente, alumnos, personal docente y administrativo no logran acceder a sus cuentas institucionales de correo electrónico, sin justificación al respecto y como nunca faltan los rumores, ya corre el que señala que hubo ciberataque… QUE SIGAN CAYENDO registros de aspirantes a coordinaciones municipales de Morena se prevé de aquí al domingo 18 de octubre, especialmente en la capital, donde se han sumado Ana Gómez, Alejandra Peña, Manuel de Jesús Bañuelos, Martha Márquez e Ivonne González… A UNA MEGAMARCHA convocaron hoy trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social en Aguascalientes y se realizara en concordancia con la misma concentración que tendrá lugar en la Ciudad de México, con el propósito de exigir respeto a sus derechos laborales, mejores condiciones de trabajo y reconocimiento a la labor que desempeña el personal sanitario. Tome precauciones porque la movilización comenzará a las 15:00 horas y tendrá como punto de salida las instalaciones sindicales de la sección XXI ubicadas en la avenida José María Chávez, en la capital del estado… QUE VOLVERÁ a México antes de lo previsto Mariana Ávila Montejano informó el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes y ello debido a circunstancias laborales ajenas a su voluntad, situación que interrumpirá su proceso de incidencia y fortalecimiento en Europa. A través de un comunicado, la organización señaló que la defensora de derechos humanos continuará con su proceso de autocuidado y se reincorporará gradualmente a sus actividades, acompañada por observadores internacionales y redes de protección. El Observatorio precisó que su retorno no significa que las condiciones de riesgo hayan desaparecido, por lo que su regreso al país no debe interpretarse como el fin de las medidas de protección ni de su labor en favor de los derechos humanos. Asimismo, sostuvo que Ávila Montejano mantendrá su compromiso con la defensa de estas garantías, pese a la interrupción de las actividades que desarrollaba al otro lado del Atlántico… YA ES OFICIAL la licitación para la segunda etapa de ampliación, rehabilitación y equipamiento del Hospital General de Pabellón de Arteaga, obra que tendrá un plazo de ejecución de 240 días naturales y para la cual las constructoras participantes deberán acreditar un capital contable disponible de 25 millones de pesos. La convocatoria estatal publicada en el Periódico Oficial del Estado el 12 de octubre, establece que los trabajos comenzarían el 4 de noviembre de 2026 y concluirían el 1 de julio de 2027, bajo la supervisión de la Secretaría de Obras Públicas. Las empresas interesadas deberán contar con domicilio fiscal en Aguascalientes y cumplir los requisitos financieros, técnicos y fiscales establecidos en las bases. Además del capital contable, tendrán que demostrar solvencia por 25 millones de pesos, mediante recursos propios o una línea de crédito. El periodo de inscripción vence el 16 de octubre, mientras que la visita obligatoria al sitio de la obra está programada para el día 20. La recepción de propuestas y apertura técnica se realizarán el 27 de octubre, y la apertura económica tendrá lugar el 29 de octubre… HA GENERADO CONVERSACION el nuevo monumento que se instala en la Plaza Fundadores y que, en teoría, evoca a San Marcos Evangelista. Sin embargo, más allá de su estilo modernista, surge la pregunta: ¿qué tanto representa realmente la tradición y la identidad de Aguascalientes? Y es que la representación tradicional del león de San Marcos tiene elementos iconográficos específicos, como su relación con los Evangelios, que parecen quedar fuera de esta propuesta. La cuestión no es si el arte debe ser moderno, sino si una obra pública puede darse el lujo de prescindir de los símbolos que le dan sentido a su referencia histórica. Ahí, la figura comienza a prestarse a otras lecturas. Porque cuando un monumento pierde claridad sobre aquello que pretende representar, la interpretación queda abierta: ¿estamos ante un homenaje al evangelista, una apuesta estética o una representación del poder que hoy gobierna? En una ciudad donde los nombres, los símbolos y la política suelen cruzarse, quizá la pregunta más incómoda sea si este león mira hacia la tradición de Aguascalientes o si, de manera involuntaria, termina evocando a otro Leo-n… HAY AYUNTAMIENTOS y dependencias públicas que parecen olvidar que las cuotas al ISSSSPEA no son aportaciones voluntarias, sino obligaciones patronales que deben cumplirse puntualmente. Francisco Araiza Méndez, dirigente de la FEDESA, puso el dedo en la llaga al denunciar que existen trabajadores con 15 y hasta 20 años de antigüedad que ni siquiera fueron registrados oportunamente ante el Instituto, con el consecuente riesgo para sus futuras pensiones. Mientras se pide al Congreso blindar los recursos pensionarios, también habría que exigir cuentas a los entes públicos morosos, revisar adeudos y regularizar aportaciones. Porque los problemas financieros de las administraciones no tendrían por qué convertirse, llegado el retiro, en una factura que terminen pagando los trabajadores…