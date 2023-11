Siguen los relevos en el Obispado; este domingo el Obispo Juan Espinoza anunció cambios en la Comisión Diocesana de Pastoral Juvenil. El Padre Juan Ortiz Reyes será sustituido por el Padre Caín López Mendoza.

UN CABALLO ADULTO recibió en donación la presidenta del Sistema DIF Estatal, Aurora Jiménez Esquivel, al encabezar la inauguración del Festival “El Caballo y su Mundo”. Y es que la Escaramuza India Mayahuel de Lagos de Moreno, entregó al “Yakesito”, un ejemplar para brindar equinoterapia a niños con discapacidad… SIGUEN LOS RELEVOS en el Obispado; este domingo durante la solemne celebración eucarística, el Obispo Juan Espinoza Jiménez anunció cambios en la Comisión Diocesana de Pastoral Juvenil. El Padre Juan Ortiz Reyes, hasta ahora asesor de la comisión, será sustituido por el Padre Caín López Mendoza. Destacó el trabajo dedicado y entusiasta del Padre Juan Ortiz, quien concluye su ciclo de servicio al frente de la pastoral juvenil entregando ahora la responsabilidad al Padre Caín López. Para fortalecer la labor, se anunció que el Padre Caín contará con el apoyo de dos sacerdotes jóvenes, el Padre Osvaldo y el Padre Nacho, quienes ya han colaborado activamente en la pastoral juvenil bajo la coordinación del Padre Juan Ortiz. El cambio en la Comisión Diocesana de Pastoral Juvenil representa un nuevo capítulo para la Iglesia local, con la esperanza de fortalecer la conexión con los jóvenes y promover su participación activa en la vida eclesial… CADA AÑO ACUDEN más corredores a la Carrera del Barrio de El Encino; decenas se congregaron ayer en la exitosa competencia en varias categorías. Se extrañó en el evento la presencia del personal de Obras Públicas municipales que se hubieran divertido, ejercitado y además sorprendido del deterioro en que tienen las calles y avenidas en torno al barrio, obligando a los participantes a sortear toda clase de baches, desniveles y fisuras en las viejas vialidades de la Zona Centro. No se diga sobre la avenida Ayuntamiento, donde tuvieron que correr sobre aguas negras pues hay una fuga en el bajopuente de Galeana y lo más que se les ha ocurrido instalar son trafitambos, pero no han reparado la falla y eso ya le toca al Gobierno, pues no hay más Veolia para echarle la culpa. En fin, no hubo daños que lamentar sólo fluyeron comentarios respecto de lo chafa de la urbanización en el corazón citadino… LA INFLACIÓN a la segunda quincena de octubre se ubicó en 4.26% anualizada, comentó el asesor financiero Gerardo Sánchez Herrera, y subrayó que tras el paso del huracán Otis, podría éste impactar a la canasta básica o a la mesa de todos los mexicanos. Recordó que, en el sector agrícola, el estado de Guerrero producía mango y ocupaba el primer lugar con 411 mil toneladas; también ocupa el segundo lugar en la producción de ajonjolí, con 14 mil toneladas producidas; en cuanto al melón, dicha entidad también ocupa el segundo lugar con 104 mil toneladas. En la cuestión de la sandía, Guerrero producía 85 mil toneladas de sandía y se ubica en el cuarto lugar a nivel nacional. “Si agregamos que Acapulco en el último año tuvo una producción, de 21 mil 827 millones de pesos en servicios turísticos, creo que Otis todavía va a impactar más a la inflación y a la mesa de los mexicanos en los siguientes meses, cuando veamos ciertos productos que Guerrero producía y que ya van a estar muy escasos en el mercado o su precio estará por las nubes”… 500 TRÁMITES al mes lleva a cabo de manera ordinaria el Instituto Nacional de Migración, señaló el delegado Ignacio Fraire Zúñiga, refiriendo regulación migratoria. Detalló que ello tiene que ver con gente que viene a trabajar aquí a Aguascalientes en la industria automotriz, maquiladora, de alimentos, en cultura, en corte, entre otras áreas. Afirmó que este trabajo se realiza en el área de regulación del INM, donde se da el permiso a todas las personas extranjeras que quieren una estancia legal y regulada en la ciudad de Aguascalientes… LA LLUVIA DEL SÁBADO por la noche no impidió con el concierto de Julio Preciado arrancara el Teatro del Pueblo de la Feria Regional de la Revolución 2023 de Pabellón de Arteaga, pues el artista mazatleco dio gusto a todos sus seguidores. Por otro lado, como parte del programa cultural de la 75 Feria Regional de la Revolución, el alcalde Humberto Ambriz Delgadillo inauguró la Expo Fotográfica “Retratos de Anita Brenner”, un proyecto coordinado por Alina Ramírez Navarrete instalado en el Teatro Bicentenario. En el mismo recinto se inauguró el “Museo Bichos”, que permanecerá hasta el 20 de noviembre con entrada libre… A LA FERIA REVOLUCIONARIA llegarán hoy, por cierto, perros y gatos a recibir servicios veterinarios gratuitos a través de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, que instalará la Caravana de la Salud Canina y Felina en el municipio de Pabellón de Arteaga en horario de 09:00 a 14:00 horas, en la Plaza de los Símbolos Patrios, ubicada en la calle Heroico Colegio Militar No. 26, Zona Centro. Los propietarios podrán acceder de manera gratuita a servicios como esterilización, vacunación antirrábica, valoración médica, desparasitación, vacunas para cachorros y perros adultos, orientación sobre la tenencia de animales de compañía entre otros servicios… SEGUNDO INFORME de Gobierno rendirá este viernes 17 de noviembre el alcalde Leo Montañez en Sesión Solemne de Cabildo, programada para las 11:00 horas en el Teatro Morelos. Por la tarde, estará en el complejo Tres Centurias a las 19:00 horas para compartir de manera directa con los ciudadanos los pormenores de su informe y así fortalecer el vínculo con la población, mediante un diálogo cercano…