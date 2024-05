Ya salió el peine… ahora resulta que al presidente del PAN, Javier Luévano Núñez, no le gusta el formato implementado por el IEE para los debates porque no es atractivo para el público.

Desafío ardiente es el que enfrenta la población local con el termómetro en ascenso. Muchas calles, normalmente bulliciosas, se ven ahora silenciadas por el sofocante calor.

SE VAN A CALAR… en el Congreso del Estado se pretende reformar el artículo 16 de la Ley de Movilidad para mejorar la seguridad vial, especialmente para los grupos más vulnerables como personas con discapacidad, peatones y ciclistas. Según datos del INEGI, en 2022, Aguascalientes registró 4,171 accidentes de tránsito, un aumento del 0.7% respecto al año anterior, con 38 casos fatales. La iniciativa plantea otorgar a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado facultades para implementar estrategias de seguridad vial y que la Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad local desarrolle programas de capacitación para funcionarios en temas de movilidad… a ver qué pasa… YA SALIÓ EL PEINE… ahora resulta que al presidente del PAN, Javier Luévano Núñez, no le gusta el formato implementado por el IEE para los debates porque no es atractivo para el público. Vaya, salió exigente y seguramente el detalle le sirve para justificar la ausencia de los candidatos del PAN y los partidos coaligados en los encuentros realizados por cada uno de los cargos locales en disputa. El dirigente no chicahual destacó la importancia de que la ciudadanía esté bien informada y aprovechó que la iniciativa de José Manuel González Mota no tuvo eco, para criticar el plantón y que los contrincantes le haya sacado la vuelta. Respecto a la ausencia de la coalición señaló que, si bien los tiempos establecidos pueden haber sido un factor, aseguró que la coalición estará presente en la mayoría de los casos, lo cual el calendario del IEE lo desmiente, pero para salirse por la tangente prefirió mencionar la importancia de participar en foros de la sociedad organizada y universidades, donde ya se han comprometido a acudir… seguramente el formato de la IP es más bonito… LE QUEDÓ CHICO el ámbito local y Marisol Pareja Sena, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios de Aguascalientes (SUTEMA) destacó la iniciativa del sindicato de ampliar sus esfuerzos más allá, trabajando en colaboración con otras entidades para formar la Federación de Sindicatos Estatales de Aguascalientes (FEDESA), la cual busca asegurar beneficios equitativos para todos los trabajadores, independientemente de su ubicación geográfica dentro del estado. «Estamos haciendo más cosas para todos ellos», afirmó Pareja Sena, subrayando la importancia de una alianza sólida para obtener mejoras significativas. Entre las iniciativas en curso se incluye la negociación de acuerdos con municipios y el Gobierno Estatal, con el objetivo de extender beneficios similares a los alcanzados en el Municipio de Aguascalientes a otras localidades. Al abordar el progreso de las negociaciones, Pareja Sena señaló que, a pesar de algunos obstáculos, se ha logrado un avance considerable. «Ya casi estamos cerrando al Gobierno», declaró, agregando que la mayoría de los municipios han expresado su compromiso con el proceso… DESAFÍO ARDIENTE es el que enfrenta la población local con el termómetro en ascenso. Muchas calles, normalmente bulliciosas, se ven ahora silenciadas por el sofocante calor. Las plazas y parques, que suelen ser puntos de encuentro y esparcimiento, se han convertido en refugios buscados sólo por los valientes que desafían las altas temperaturas. Las autoridades locales han lanzado alertas sobre los riesgos de salud asociados con esta ola de calor e invitan a mantener la hidratación, buscar refugio en lugares frescos y evitar la exposición prolongada al sol. Los grupos vulnerables, como los niños y los ancianos, son particularmente susceptibles a los efectos adversos del calor extremo, por lo que se recomienda precaución adicional para proteger su bienestar… TIENE FINES POLÍTICOS el posicionamiento dirigido por gobernadores a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solicitando el rechazo a la desaparición de la prisión preventiva, señaló El catedrático de Derecho de la UAA, Luis Eloy Morales Brand. Busca ejercer presión social para deslindarse de sus responsabilidades en materia de seguridad, agregó al tiempo de advertir que este escrito, elaborado por la Conferencia Nacional de Gobernadores, es una estrategia que emerge en tiempos electorales para distanciarse del problema, a pesar de que la Corte no está facultada para revertirlo y sólo está resolviendo amparos individuales sobre prisión preventiva. Subrayó que el único poder que podría evitar el cumplimiento de los tratados internacionales que México ha firmado, donde se declara la invalidez de la prisión preventiva oficiosa, es el Legislativo. Morales Brand mencionó que la discusión sobre la prisión preventiva se ha convertido en una situación mediática en la que la clase política intenta responsabilizar a la Corte de los defectos en el combate a la inseguridad… PLANTAR ESPECIES NATIVAS en hogares, cocheras o aceras favorece la sustentabilidad del medio ambiente, priorizando el uso racional del agua, señaló el biólogo Hugo Noé Araiza Arvilla. No importa el tamaño de las zonas ecológicas que cada uno destine en casa, sino que la plantación de las especies sea consciente de los cuidados que cada planta, árbol o arbusto necesita, subrayó el responsable del Jardín Botánico “Rey Netzahualcóyotl” de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Aguascalientes se encuentra en una zona semiárida del país, donde la vegetación debe estar en concordancia con las condiciones que aquí se tienen, como evitar grandes tramos de pasto, lo que permite un ahorro sustancial de agua, enfatizó. Señaló la importancia de mantener un equilibrio medioambiental en las ciudades con el desarrollo de áreas verdes en las zonas habitacionales, para que las personas destinen mayores espacios para especies vegetales nativas de la región…