“¡NI LE MUEVAN!”, es lo que parecen decir las autoridades municipales, estatales y hasta los profesionales del urbanismo, respecto a la permanencia de la manufacturera JM Romo en el corazón de la capital del oficialmente denominado Gigante de México… Y ES QUE COMO EL CORPORATIVO, que ocupa prácticamente 3 manzanas del tradicional Barrio El Encino, “no da problemas”, parece que piensan: ¿para qué inventar desafíos enormes como pedirles a los dueños que, por favor, desalojen el área y se trasladen a alguno de los parques industriales del estado, donde deben estar las fábricas, para proceder a despejar una parte importante de la zona centro de la ciudad?… SUS DECLARACIONES en ese sentido más bien evidencian que la enorme planta, el gran parque prácticamente en desuso y el extenso corral que sirve de patio para tráileres, que van desde la calle Colón, pasan por Jesús Díaz de León y 16 de Septiembre y terminan al filo de Josefa Ortiz de Domínguez, no están en el radar del desarrollo urbano del Siglo XXI… ¿APLICARÍA PARA LA AÑEJA industria algún apartado del nuevo y muy cacareado Código Urbano? ¿Cómo es que no está en la mira del Plan Aguascalientes 2045 que en el No. 11 de sus 15 objetivos estratégicos menciona: “desarrollar modelos urbanos sostenibles y de accesibilidad universal a la vivienda, que contribuyan a un desarrollo regional equilibrado y fortalezcan la resiliencia de las localidades”?… ¿A ALGUIEN SE LE OCURRIRÁ incorporar este fenómeno industrial-urbano en la actualización del desarrollo que se prepara con miras al 2050? LA PREGUNTA SALE a colación porque las autoridades hablan mucho de la “redensificación de la ciudad”, especialmente al interior del primer anillo, y se han invertido cantidades nada despreciables en rescatar fincas antiguas del primer cuadro y para presumir sus barrios como “mágicos”… SIN EMBARGO, no dan señales claras respecto a dónde aterrizará el discurso. Así que si en el análisis todos somos felices con que J.M. Romo se quede donde está, bueno, pues que se quede ahí para siempre… CON MOTIVO del Día del Maestro, este viernes se efectuó la celebración de las catedráticas y catedráticos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con una comida que tuvo como sede el Complejo Tres Centurias… A ALGUNOS, los más temerosos, se les amargó el banquete al enterarse que una amenaza anónima rondaba en redes sociales… EN EL MENSAJE, se convocaba a estudiantes de la institución para que poncharan las llantas de los coches que estuvieran estacionados sobre la avenida Gómez Morín, como acto de protesta ante las denuncias de omisiones por el caso del suicidio de la estudiante de la carrera de Arte y Gestión Cultural… SOBRE ESTO Y COMO SE SABE, no han faltado las expresiones de reclamo de quienes consideran que hizo falta apoyo institucional hacia la joven… EL ASUNTO es que, como era de esperarse, al final del día nada de la amenaza ocurrió. Desde la oscuridad es fácil lanzar consignas y otros reclamos a nombre de la comunidad universitaria, pero se antoja difícil que un integrante de dicha comunidad actuara de manera genuina y se presentara a causar daños a autos de particulares, que finalmente nada tendrían que ver con las causas que se reclaman… SIGUIENDO CON LOS FESTEJOS de las y los maestros, durante el pasado jueves, en el baile especial que el magisterio organizó para los jubilados, se generaron descontentos a raíz de la solicitud del personal magisterial de presentar la credencial de elector como requisito de entrada… ESTE HECHO HA GENERADO diversas opiniones y especulaciones, en especial la preocupación de algunos jubilados de que esta medida pueda ocultar fines electorales en el futuro… EN ENTREVISTA con la maestra María de Jesús Rangel Velázquez, activista de los jubilados y pensionados, expresó su descontento ante esta acción. Para ella, la solicitud de la credencial de elector resulta innecesaria y podría ser interpretada como una forma de discriminación hacia los jubilados… ADEMÁS, levanta sospechas sobre posibles intereses políticos detrás de esta medida, ya que se teme que la información recopilada pueda ser utilizada en futuras campañas electorales… SIN EMBARGO, es importante considerar otros puntos de vista antes de sacar conclusiones apresuradas y de ver por todos lados “moros con tranchetes”… POR UN LADO, los organizadores podrían haber implementado esta medida como una precaución para evitar la asistencia de personas ajenas al grupo de jubilados, garantizando así la seguridad y la exclusividad del evento. Por otro lado, si existen sospechas legítimas de que esta solicitud de credencial esconde motivaciones políticas, es responsabilidad de las autoridades correspondientes investigar y tomar las medidas adecuadas, lo cual se antoja difícil… LO QUE NO RESULTA nada difícil para los diputados locales es despertar pena ajena. La Suprema Corte de Justicia de la Nación volvió a enmendarle la plana a nuestro flamante Poder Legislativo, al invalidar una serie de modificaciones que efectuó la anterior legislatura a la Ley de Archivos del Estado, entre las que se encontraron múltiples deficiencias y errores, además de incurrir en modificaciones legislativas que sólo corresponde efectuar al Congreso de la Unión… LOS CAMBIOS A LA LEY DE ARCHIVOS del Estado de Aguascalientes que fueron publicados en el mes de marzo del año 2021 fueron controvertidos por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos… LO ANTERIOR se debió a que se encontraron una serie de contradicciones que ponen en evidencia la baja calidad de análisis jurídico con el cual se reformó la ley, además de excederse en los criterios de selección del Director General del Archivo, con restricciones sobre inclusivas, al anteponer requisitos de no haber sido sentenciado anteriormente por un delito, por encima de las capacidades para ocupar el cargo.