LLEGÓ ANDRÉS Y LLOVIÓ; y es que la primera tormenta tropical de la temporada entró por el Pacífico con suficiente humedad para generar precipitaciones pluviales que, en Aguascalientes, nos tocarán sólo de ligeras a moderadas. Andrés es el primer fenómeno de los 20 estimados por el Servicio Meteorológico Nacional por el poniente, en tanto que por vía del océano Atlántico están previstos 21 más… LAS SIETE FAVORITAS fueron homenajeadas. Sus nombres son Leticia Ortiz Luna, Araceli Lechuga Cortez, Alejandra Elizabeth Torres Silvestre, María Guadalupe Montes Torres, Dulce María Rodríguez Monreal, Yolanda Campos González y Yessenia Esther Rosas, todas, enfermeras de diversos turnos del Hospital Miguel Hidalgo y ayer, fueron seleccionadas por sus propios compañeros como las enfermeras emblemáticas del nosocomio y merecedoras de reconocimiento público. Felicidades a ellas y al gremio en general… Y es que habrá dos sesiones, la ordinaria en la que estarán desahogando iniciativas y puntos de acuerdo pendientes, y una previa, Solemne, para inscribir en letras doradas el nombre del Magisterio de Aguascalientes, en el Muro de Honor del Salón de Sesiones. Esto será en reconocimiento a la destacada labor de los integrantes de ese sector en cuanto a la educación y en el desarrollo social de Aguascalientes… QUEDAN 25 DÍAS de campaña proselitista y los candidatos, así como sus equipos de trabajo ya muestran desesperación porque no logran permear en el interés ciudadano. Y es que la mayoría ha ido a tocar la puerta de sus correligionarios partidistas, de ahí que al apostarle a su voto “duro” pues no tiene chiste; el ciudadano común, ese que no se apasiona por los candidatos o partidos, está más ocupado en tratar de dar calidad de vida a sus familias, y otros se desgañitan y se acusan de todo, menos de ser la mejor opción por la que los electores podrían votar. Se espera que estos últimos días, sean mejor aprovechados para que se promuevan los intereses y propuestas de candidatos a diputados y alcaldes de los 11 municipios, para que llegado el momento, los electores puedan valorar las propuestas y no los tantos señalamientos que se han hecho como parte de los intentos de “campañas negras” que también han emprendido y que ni siquiera esas les han salido… SE QUISO PASAR DE VIVILLO y no le salió, así que Javier Luévano no podrá ser reelecto como diputado federal, como era su intención, si acaso se lo permiten, podrían ofrecerle alguna candidatura local, pero para esto, alguno de los contendientes tendría que cederle el espacio o aunque no quiera, aceptar los acuerdos entre grupos y no desproteger al ex alcalde de Calvillo, ex secretario general de Gobierno y ahora diputado federal a punto de cumplir su mandato. Dicen las malas lenguas que el sacrificado podría ser Enrique Galo, que pareciera tener el rosario en la mano, para no ser otra vez el sacrificado pues ya lo bajaron en alguna ocasión de la nube en que andaba, cuando mostró la intención de ser candidato a Presidente Municipal, inclusive se decía ser el “chiqueado” de quien entonces mandaba en el Ayuntamiento, su premio de consolación fue la posible reelección como diputado local, pero lenguas dentro del PAN, aseguran que no hay intención de dejar en la banca a Javier Luévano, y le podrían pedir a Galo que se conforme con un acomodo en la planilla de regidores del Ayuntamiento de la capital, quién sabe si acepte, pero por lo pronto, están las apuestas y los dedos cruzados en el albiceleste, en donde también tendrán que pelear esa sexta posición de la Circunscripción II que encabeza la alcaldesa con licencia y segura diputada federal plurinominal, a fin de poder colocar en ese espacio ahora acéfalo, a un militante de Aguascalientes… CERCA DE 60 DÍAS tuvieron que transcurrir, para que morenistas del Comité de Resistencia, entregaran las instalaciones de su edificio de la López Mateos. Desde el pasado 17 de marzo, los disidentes tomaron las instalaciones, como medida de presión para solucionar algunos conflictos internos, entre ellos la designación de candidaturas. Ayer, por medio de un video, Sebastián Martínez, vocero de los inconformes, anunció que han llegado a un acuerdo con el delegado en funciones de presidente, para entregarle las oficinas del partido. Sin embargo, negó que con ello sus reclamos queden en el olvido, luego de que los candidatos alternos continuarán en campaña, sin que eso signifique que se sumarán a los proyectos de los candidatos oficiales. Lo anterior, dijo, está planeado para fortalecer al partido de cara a las elecciones del 6 de junio, el cual dijo, tendrá las puertas abiertas para cualquier persona que desee sumarse al proyecto de MORENA… UNOS NO TIENEN COMPUTADORA y otros no tienen propuestas, habrá quizá algunos más que no cuenten con una ni otra cosa. Se trata de los candidatos del Partido Libre de Aguascalientes que no han participado en los debates organizados por la autoridad electoral. Su presidente, Vicente Pérez Almanza, precisó que aún cuando los abanderados han recibido las invitaciones correspondientes y tienen el visto bueno del partido, desertan de los espacios, al no contar con los recursos tecnológicos y carencias en herramientas que les permitan presentarse de manera virtual, formato establecido por la pandemia. Lo cierto es, que otros candidatos más han declinado las invitaciones, por miedo de ser exhibidos en los debates, ante las nulas propuestas presentadas en campaña… DESESPERAN EN LA ESPERA los médicos de consultorios privados en Aguascalientes, luego de que aún faltan alrededor de 800 por recibir la primera dosis del biológico anti-COVID, informó el médico Francisco Márquez Díaz. Comentó que el pasado viernes alrededor de 1,550 médicos recibieron la vacuna, sin embargo, la recomendación es que acudan a los municipios del interior a las jornadas de 50 a 59 años para aquellos médicos sobre todo que viven en las comunidades de los municipios foráneos. “La autoridad de la delegación de la Secretaría del Bienestar todavía no nos notifica cuándo vendrá otra campaña dirigida al resto del personal, pero esperemos que sea esta semana”…