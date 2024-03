Se prepara la Diócesis de Aguascalientes para la Procesión del Silencio 2024 que se realizará el Viernes Santo, 29 de marzo a las 19:00 horas. Para ello se buscan participantes para distintos papeles.

YA SOMOS UN MILLÓN 101 mil 271 los ciudadanos registrados en el Padrón Electoral, de las cuales 1 millón 098 mil 400 estamos incluidas en la Lista Nominal del INE. Además hay 14 mil 185 empadronados que residen en el extranjero, de los cuales solo 5 mil 830 activaron su credencial para ejercer el voto por el cargo de presidente a distancia… NUEVAMENTE DE LUTO, el Obispado de Aguascalientes anunció el sensible fallecimiento del M. I. Sr. Cango. Dn. Eulogio Gutiérrez López y expresó esperanza en la resurrección y la vida eterna. Invitó a la oración por el descanso de su alma y el consuelo de su familia y respecto a las exequias señaló que fecha y hora serán comunicadas en su oportunidad… SE PREPARA la Diócesis de Aguascalientes para la Procesión del Silencio 2024 que se realizará el Viernes Santo, 29 de marzo a las 19:00 horas. Para ello se buscan participantes para distintos papeles como niños con túnicas blancas para la sección del Señor en el Huerto, así como hombres y mujeres en vestimenta negra para acompañar las andas de imágenes sagradas, incluyendo a la Virgen de la Soledad. Además, se invita a quienes deseen realizar penitencias como cargar la cruz, portar cadenas y caminar descalzo. Las inscripciones están abiertas hasta el 24 de marzo, con más información disponible en WhatsApp al 449 284 74 78, email pastoralculturalda@gmail.com, o por Facebook en Pastoral de la Cultura. Mayores detalles se darán el 26 de marzo sobre el contingente, horarios y lugar de encuentro… EJERCICIO CUARESMALES para profesionistas se llevan a cabo esta semana en el Auditorio del Seminario, ubicado en Olivos 202, Jardines de la Cruz, de 20:00 a 21:00 horas. Este Miércoles 13 de marzo: Pbro. Dr. Francisco Delgadillo Aguayo, Capellán y Profesor en la UAA. El Jueves 14 de marzo: Pbro. Lic. Ricardo Veloz Cuéllar, Vicario Episcopal del Clero. El Viernes 15 de marzo: Mtro. Christian Medina López Velarde, Miembro del Equipo de Pastoral de la Cultura y Subdirector del INAH Aguascalientes. Finalmente, el Sábado 16 de marzo: S. E. Mons. Juan Espinoza Jiménez, VIII Obispo de Aguascalientes. Los interesados podrán seguir la transmisión en vivo de los ejercicios a través de las cuentas oficiales de Pastoral de la Cultura Ags en Facebook y YouTube. Para más información, se puede visitar el sitio web www.pastoralculturagas.com/en-vivo… DOS CAJEROS AUTOMÁTICOS de la Comisión Federal de Electricidad se convirtieron en el blanco de delincuentes y el suceso, que tuvo lugar en la zona centro y en una transitada plaza comercial al norte de la ciudad, ha puesto de manifiesto una vez más la importancia de la vigilancia y seguridad. La mañana de ayer, trabajadores de la CFE se toparon con una escena desoladora: los equipos de cobranza automática habían sido vaciados. Inmediatamente, se dio aviso a las autoridades locales que respondieron con celeridad y desplegaron elementos en los puntos afectados para iniciar las investigaciones, en un esfuerzo por esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por parte de las autoridades, el monto total sustraído no se determinó. Esta incertidumbre ha sembrado preocupación entre los habitantes de la ciudad, quienes esperan una pronta resolución de este acto delictivo… CONGREGADOS en Zacatecas en la I Reunión Regional de la Zona Occidente del año, los titulares de Seguridad Pública estatales participaron en la conferencia nacional del ramo y por supuesto ahí estuvo Manuel Alonso García. Se enfocaron en el reforzamiento de la coordinación interinstitucional y en el intercambio de buenas prácticas… LA ACIUAA realizará del 2 al 5 de abril la consulta entre sus trabajadores para la ratificación de la revisión contractual para el periodo 2024-2025, informó su dirigente, Jorge Antonio Rangel Magdaleno. Este requisito es indispensable para cumplir con los lineamientos generales de los procedimientos de democracia sindical, vigentes en la Ley Federal del Trabajo desde el 17 de agosto de 2022. Los trabajadores serán consultados sobre la aceptación de los acuerdos de negociación alcanzados entre la UAA y el sindicato de catedráticos de la institución educativa, por un incremento del 3.8% en sus prestaciones, efectuado el pasado 23 de febrero. El proceso de consulta se realizará mediante la instalación de puntos de votación en los diversos centros académicos y espacios donde se encuentran los catedráticos en funciones… NO SERÁN LOS ÚLTIMOS AJUSTES, por cierto, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en posiciones clave de la institución, luego de la salida de Juan José Shaadi Rodríguez de la Secretaría General, pronostican desde los verdes pasillos universitarios… AGUASCALIENTES DESTACA en la Expo ANTAD 2024 en Guadalajara, Jalisco, con 44 empresas locales que exponen más de 70 productos bajo el distintivo Hecho en Ags de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología. Este evento que concluye mañana es una plataforma crucial para que las micro, pequeñas y medianas empresas del estado establezcan contactos comerciales esenciales para su inserción en las principales cadenas de distribución nacionales. Entre las marcas participantes se encuentran Lácteos del Camino, Curros Sol, Craft, Mazapanes Elisa, entre otros, abarcando sectores como alimentos, bebidas, cosmética y textiles…