EL MÁXIMO HISTÓRICO alcanzado en la Presa Calles se registró en enero de 1992 pues acumulando 328 millones de metros cúbicos de agua, llegó al 98% de su capacidad. Este evento ocurrió debido a lluvias intensas que comenzaron en diciembre de 1991 y se prolongaron durante 17 días, con precipitaciones continuas día y noche. El periodo de aguaceros que se extendió hasta enero, resultó en la mayor cantidad de agua registrada en la presa hasta la fecha… EN EL CONGRESO del Estado, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción aprobó la reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado y sus Municipios que ahora establece el principio de paridad de género en los organismos responsables de compras y licitaciones públicas. Los comités se integrarán equitativamente entre mujeres y hombres, con mejoras en sistemas y procedimientos… La Comisión de Educación y Cultura, por su parte, aprobó la Ley de Bibliotecas Públicas y Fomento a la Lectura, que abrogará la Ley de Promoción a la Lectura, el Libro y las Bibliotecas. La nueva norma, que consta de 29 artículos, busca garantizar el derecho a la educación y acceso a la cultura mediante una red de bibliotecas públicas y programas de fomento a la lectura. Además, se aprobó la reforma a la Ley de Educación para reforzar la prevención de adicciones en la educación básica… EL EXGOBERNADOR de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, se sumó a sus homólogos de otras entidades que esta semana reclaman a Marko Cortés la derrota de la coalición en todo el país, menos Aguascalientes. En un video publicado en su cuenta de Twitter, recordó cuando en visita a esta ciudad en 2021, en el despacho de Palacio de Gobierno habría adelantado, -como Moni Vidhente, refiere MOS-, que se la pasaría en Aguascalientes porque sería la única entidad que ganaría en 2022 y en 2024. Refiere Orozco que el resultado electoral del 2 de junio pasado, “ya estaba previsto o, lo peor, pactado por Marko Cortés y su equipo de gandayas que sólo les interesan las pluris y los negocios que puedan hacer”. Y agrega: “a su ingreso como presidente el PAN gobernaba 11 estados, hoy sólo 4; una población estatal menor a la que tiene en este momento MC”, mientras que en el Congreso de la Unión “hasta el Verde nos desplazó al tercer lugar”. Este fracaso vergonzoso tiene nombre y apellido: Marko Cortés, primer senador plurinominal, como si lo mereciera, reclama Orozco en su mensaje, rematando que su dirigente partidista es un perdedor y un mediocre… tsss… 15 RECURSOS DE IMPUGNACIÓN a los resultados de alcaldías y diputaciones locales, entre las que se incluye la distribución de regidurías plurinominales en el ayuntamiento capitalino, presentará Morena Aguascalientes en las próximas horas informó ayer su dirigente estatal, Gilberto Gutiérrez Lara. El líder morenista se dolió de lo que aseguró, fue un proceso electoral lleno de irregularidades como la entrega masiva de despensas y compra de votos. De esta forma, se espera un sinfín de recursos interpuestos que habrán de llevarse y traerse entre el consejo general del IEE, el Tribunal Local Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aunque pareciera un seguimiento de trámite, como ocurre elección con elección, en donde finalmente se confirman los resultados electorales, y las modificaciones son una excepción… SERÁ SEDE el Poder Judicial del Estado de un evento de talla nacional sobre Justicia Abierta, en el que se espera la participación del presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información, Adrián Alcalá Méndez, y otros comisionados del organismo garante de acceso a la información pública que estarán de visita en el estado, el próximo 18 de junio para participar en actividades con el fin de promover los mecanismos para acceso a la justicia a través de la transparencia. Se prevé que de este evento se puedan alcanzar acuerdos de colaboración entre ambas instituciones, además de cobrar especial relevancia por el escenario del Plan C, en el que Morena busca impulsar reformas al Poder Judicial y el INAI… A MEDIDA QUE LA PARIDAD del peso frente al dólar se aproxima a los 19 pesos, surgen preocupaciones sobre las consecuencias inflacionarias que esto podría desencadenar en la economía mexicana, comentó el asesor financiero Gerardo Sánchez Herrera. Recordó que México depende en gran medida de las importaciones de diversos productos básicos, como la leche en polvo, la carne de cerdo y de pollo, entre otros, que son esenciales en la dieta de millones de mexicanos, los cuales se pagan en dólares americanos. Así, un incremento en el valor del dólar frente al peso implica un mayor costo de importación, lo que a su vez se traduce en un aumento en los precios al consumidor final. Apuntó que este escenario inflacionario podría llevar a Banxico a reconsiderar sus estrategias respecto a la tasa de interés de referencia. Según Sánchez Herrera, el banco central tenía planeado reducir la tasa en un cuarto de punto para fin de mes. Sin embargo, con la actual situación cambiaria, es probable que el Banco de México mantenga la tasa en el 11%, su nivel actual. «Dejar la tasa en el 11% implica que el dinero sigue siendo relativamente caro, dificultando el acceso a créditos para muchas personas y empresas»… VAYA, AHORA RESULTA que Aguascalientes no sólo fue la entidad que salvó el honor del PAN en el país por ser el único sitio donde ganó Xóchitl y logró el control del Congreso Estatal, sino que también su aliado, el PRI es, a decir del delegado del CEN, Enrique Flores, “un referente para el priismo nacional, al aumentar el número de votos con respecto a las elecciones anteriores, pasando de 36 mil a más de 50 mil votos”. No, pues felicidades!…