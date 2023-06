Va un cruce peatonal para la 5 de Mayo, bien, pero… tal parece que la autoridad no volvió a tomar en cuenta a los ciudadanos y residentes.

4 HORAS DURÓ EL APAGÓN que ayer afectó una parte del Centro de la ciudad, el cual tuvo lugar al filo de las 7:30 de la mañana hasta las 11:30. Esta situación generó afectaciones en varios comercios de distintos giros, aunado a que se vieron apagados semáforos de la López Mateos, José María Chávez y demás, a grado tal que tuvieron que intervenir elementos de la Dirección de Vialidad para dar fluidez en dicho punto y evitar que se registraran accidentes. Personal de la Comisión Federal de Electricidad, otrora de clase mundial, informó que la falla fue generada debido a problemas en algunas cuchillas, lo que provocó que se escuchara un fuerte estruendo en el centro y se diera el apagón. Las obras de reparación tardaron, según ellos, debido a que también tuvieron que atender otro servicio al norte a la altura del Centro Comercial Altaria, dado que se dio un accidente que provocó la caída de unos postes, lo que dejó también sin energía a dicho sector de la ciudad… VA UN CRUCE PEATONAL para la 5 de Mayo, bien, pero… tal parece que la autoridad no volvió a tomar en cuenta a los ciudadanos y residentes, pues actualmente la parroquia del Sagrado Corazón está festejando sus fiestas patronales lo que significa que será un punto de encuentro y peregrinaciones por varios días hasta la culminación de la fiesta el día 16 de junio, sin embargo, la obra para peatonalizar ese tramo iniciará hoy 13 y terminará el 17, lo que significa que los feligreses que acudirán al recinto religioso se encontrarán con máquinas trabajando, obras, trabajadores y demás que obstaculizarán su camino sobre todo a las personas de la tercera edad, sin contar que podría disminuir el número de visitas a las kermesse y celebraciones, lo que se traduce en menor flujo de gente y menos ventas para los comercios establecidos en esa zona… bueno, ya qué… A RAÍZ DEL HOMICIDIO de un joven en la zona de la Feria Nacional de San Marcos, parece que diputados locales se dieron a la difícil tarea de tratar de resolver el mundo con iniciativas, al grado de querer remediar el lamentable homicidio con la idea de criminalizar la portación de objetos punzocortantes, entiéndase cuchillos, navajas, machetes, dagas, picahielos y así cualquier pico filoso. Lo paradójico es que este tipo penal identificado como portación de armas prohibidas ya se encontraba años atrás en el Código Penal, pero fue retirado porque se consideraba que no puede meterse a alguien a la cárcel por llevar una navaja de bolsillo o un cuchillo cebollero, si finalmente no se advierte la intención de causar daño a alguien. En el trasfondo, se encuentra la búsqueda de tratar de atender la problemática de las riñas, que se presenta en el oriente de la ciudad, lo cual pone en duda la efectividad de arreglar una cuestión de prevención y vigilancia con medidas punitivas, considerando que el uso de armas de fuego ya sale a relucir entre las riñas de pandilleros con lamentables consecuencias mortales. Por lo pronto, quien ya marcó su raya, fue el diputado perredista Cuauhtémoc Escobedo, quien advierte que esta propuesta tiene visos de inconstitucionalidad… UNA FUERTE CRÍTICA ha expresado la senadora Martha Márquez sobre la inseguridad en Aguascalientes, destacando que la falta de prestaciones adecuadas para los policías municipales afecta su compromiso y desempeño en su labor como primeros respondientes. Mencionó que en la entidad se han incrementado los delitos de alto impacto. Por ello anunció que a partir de esta semana llevará un registro de los homicidios dolosos que se registren en el estado, con el objetivo de monitorear el crecimiento de este tipo de delitos. Según datos del Semáforo Delictivo, hasta abril se han registrado 34 homicidios en el municipio capital, 18 en Jesús María, 2 en El Llano, 9 en Pabellón de Arteaga y 5 en San Francisco de los Romo, sumando un total de 68 muertes en el periodo de enero a abril. Ufff… más los que se acumulen… UNA BUENA… el asesor financiero Gerardo Sánchez Herrera, informó que este año creció el reparto de utilidades en 10 sectores. Afirmó que la PTU es una prestación que tienen los trabajadores siempre y cuando la empresa genere utilidades en el ejercicio fiscal anterior, y es la participación de los trabajadores en las utilidades. Destacó que este año se beneficiaron 13.5 millones de trabajadores con este derecho, contra los 13 millones que recibieron utilidades el año pasado. Señaló que en promedio este año la PTU que recibió cada trabajador fue de 14 mil 024 pesos, comparado con el año 2022 que fue de 11 mil 557 pesos. Respecto a los sectores que más utilidades repartieron, destacaron el turismo y hotelería, que creció en 800% este año, la industria automotriz y de ensamble aumentó un 365%, también las empresas del comercio al por mayor crecieron 326%. Otros sectores que reportaron aumentos significativos fueron el farmacéutico, la banca, el comercio de materias primas, tiendas departamentales, minería, cobre y níquel, así como la manufactura de autopartes… CON EL TEMA DE “LA CRISTIADA”, del 16 al 18 de junio tendrá lugar el primer Festival de Gastronomía Historia y Arte donde participarán 12 artistas plásticos con obras inéditas, poetas y escritores con lecturas en voz alta de literatura cristera, así como coleccionistas de antigüedades de la época y un panel con personajes que buscan construir la paz a través de nuevos modelos de convivencia social en la Casa Victoria, un proyecto que busca promover la cultura entre los habitantes de la comunidad. Se ubica en el espacio físico que corresponde a una casona del siglo XVIII, en la esquina de las calles Victoria y Allende, en el Centro de la ciudad de Aguascalientes, que impulsa un equipo conformado por Cecilia Cristina Franco Ruiz Esparza, Adolfo Muñoz Torres, David Díaz de León Herrera y Rosa Esperanza Sánchez Gracia. Esta finca fue rescatada en 1999 por el entonces senador de la República Enrique Franco Muñoz, quien la restauró de la mano del Instituto Nacional de Antropología e Historia buscando devolverle su majestuosidad original… DESMIENTE la Universidad Autónoma de Aguascalientes las informaciones falsas que han sido difundidas recientemente a través de varios correos electrónicos, cuentas hechizas de Instagram y distintos números telefónicos que buscan afectar la reputación y credibilidad de la institución como de la propia rectora Sandra Pinzón. Y es que, efectivamente, a las cuentas de correos de las redacciones de los medios y los reporteros han sido enviados informaciones anónimas de cuentas como “Círculos Universitarios” y otras, además de números de WhatsApp “479 193 58 88”, “449 587 12 03”, “449 635 36 07”, entre otros, aventando la piedra y escondiendo la mano, pues escudados en el anonimato no hay quien dé la cara, sólo los mandan para ver a quién embaucan y les hace el juego sucio. Bueno pues la UAA reitera que tiene a disposición un área especializada de atención a medios y canales oficiales establecidos para obtener información fundada, de interés general y no particular…