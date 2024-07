En el marco del Día de la Abogacía, los litigantes también se dieron prisa con los expedientes, para acudir a diversos eventos efectuados en conmemoración de su profesión…

Destacó los significativos avances en la reparación y mantenimiento de la red sanitaria de la ciudad, el presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro…

ANUNCIÓ EL VICARIO Episcopal de Pastoral de la Diócesis de Aguascalientes, Juan Carlos Reyes, que el V Plan Diocesano de Pastoral entra a una etapa de revisión de lo acordado en las dos fases de la Asamblea Diocesana de Pastoral y luego enviarlo a la imprenta para su promulgación oficial el 27 de agosto, por parte del Obispo Juan Espinoza, coincidiendo con el 125 aniversario de la diócesis. En esa fecha, se llevará a cabo una ceremonia con la presencia del Nuncio Apostólico en México, Joseph Spiteri, en el salón Convenciones de la Isla San Marcos. El plan representa un esfuerzo colectivo para fortalecer la fe y la comunidad, delineando los próximos diez años de acción pastoral en Aguascalientes… ESTE VIERNES los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación se “envolvieron en el lábaro patrio” con la realización de ceremonia cívica de Honores a la Bandera, y a su término, realizaron un pronunciamiento público ante los medios de comunicación sobre su rechazo a la Reforma Judicial. El acto efectuado en la sede del Poder Judicial de Salida a Calvillo contó con la presencia de trabajadores de los juzgados federales que estuvieron arremolinados entre la prensa para respaldar a sus jefes, jueces y magistrados. También se contó con el respaldo de la magistrada del Poder Judicial del Estado, Ana Luisa Rea Lugo, quien acudió en representación del máximo organismo jurisdiccional en el estado. Al final todos los trabajadores se tomaron una fotografía oficial, y rompieron filas hacia sus escritorios para seguir con la revisión de expedientes y celebración de audiencias… EN EL MARCO DEL DÍA de la Abogacía, los litigantes también se dieron prisa con los expedientes, para acudir a diversos eventos efectuados en conmemoración de su profesión, para lo cual se organizaron desayunos entre diversas agrupaciones colegiadas de abogados, mientras que en el Palacio de Gobierno se organizó un evento por la tarde en la que se convocó a lo más selecto del gremio, aglutinado entre las diversas agrupaciones de abogados. Es pues un momento para felicitar a su abogado de confianza, que nunca queremos ver, pero que en los momentos más apremiantes siempre puede apoyarnos, aunque cause honorarios… DESTACÓ LOS SIGNIFICATIVOS avances en la reparación y mantenimiento de la red sanitaria de la ciudad, el presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro, lo que ha reducido notablemente la aparición de aguas negras en las calles durante la temporada de lluvias. A pesar de las precipitaciones menos intensas comparadas con otras regiones, las mejoras continuas en las infraestructuras subterráneas han sido cruciales. Montañez Castro explicó que las reparaciones en la red sanitaria, aunque no son visibles, tienen un impacto profundo en la gestión de aguas residuales, mejorando considerablemente este servicio. Además, comentó que la temporada de lluvias ha sido beneficiosa, ayudando a aliviar la demanda de agua en áreas como parques y camellones. Sin embargo, también trae desafíos adicionales, especialmente en el mantenimiento del alumbrado público y los semáforos. “Los registros de alumbrado sufren cortocircuitos debido al agua, provocando fallas que nuestras cuadrillas atienden de manera constante”, explicó… MIENTRAS TANTO en Jesús María, el Gobierno Municipal ha estado muy activo con las lluvias registradas en las últimas horas, a través del área de Protección Civil Municipal, por lo que han atendido varios reportes de inundaciones. Asimismo, el personal continúa pendiente para atender cualquier situación de emergencia. En este sentido el jefe de Protección Civil de Jesús María, Héctor Manuel Reyes, indicó que tan solo la noche del jueves y madrugada del viernes, se atendieron algunas inundaciones, principalmente en las calles Niágara y Guadalupe Victoria de la zona centro, así como en la avenida Paseo de las Maravillas en Corral de Barrancos. Por ello, elementos de Protección Civil, Bomberos Municipales, así como de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (CAPAS), procedieron a efectuar desazolves en dichos puntos y efectuaron distintas maniobras para solucionar los problemas de desagüe en los domicilios… POR OTRO LADO, en el Día Nacional del Combatiente de Incendios Forestales, el Consejo Forestal del Estado, presidido por Sarahí Macías Alicea, secretaria de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua (SSMAA), entregó reconocimientos a estos valientes y guardó un minuto de silencio por los caídos. Héctor Anaya Pérez, procurador estatal de Medio Ambiente, resaltó el avance en la coordinación, ejemplificado por el Centro Estatal de Manejo del Fuego. El protocolo de atención inmediata incluye la SSMAA, Protección Civil, Conafor, Semarnat, Proespa, Bomberos, Conanp, el Ejército y Profepa. Sarahi Macías Alicea subrayó la responsabilidad y profesionalismo de estos combatientes en la prevención y educación ambiental, destacando su papel crucial en la regeneración natural y la seguridad de las áreas naturales… AUNQUE ALGUNOS NIÑOS ya se encuentran de plácemes en sus casas disfrutando de vacaciones, no hay que irse con la finta, pues los maestros tienen pendiente cubrir el consejo técnico intensivo que se realizará la próxima semana para poder decir que finalmente ya se encuentran de vacaciones, por lo cual, el último día de actividades sería el día 19 como lo marca el calendario escolar, aunque sin niños en las aulas…