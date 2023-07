Al centro del mitote se acomodaron decenas de morenistas para hacer bola y nada más que bola en la conferencia de prensa que ayer dio Marcelo Ebrard en su paso por Aguascalientes.

Por poco se ceba la fiesta preparada por el Gobierno para los abogados en su día, donde nadie abordó el tema de la reforma constitucional en materia judicial que impacta directamente el ejercicio de la profesión.

UN MINUTO DE SILENCIO pidió la presidenta de la Diputación Permanente, Alma Hilda Medina Macías, por la muerte accidental de una familia en el fraccionamiento Mirador de las Culturas, derivado de la fuerte lluvia que aconteció la noche del martes. La plegaria también se hizo por el deceso de Martín Gerardo Chávez del Bosque, quien fuera representante popular en la LX Legislatura, presidente municipal de Jesús María, y que en la actualidad fungía como director de Educación Media-Superior del Instituto de Educación de Aguascalientes… Lamentablemente, esta ocasión a quien le tocó sufrir estas peripecias fue a la corcholata Ebrard, durante su encuentro con medios locales y nacionales, ante la falta de organización de sus principales operadores, quienes le hicieron pasar las de Caín con una bocina de ínfima calidad y tropezones por todos lados. A pesar de una infinidad de colados, las preguntas y respuestas se dieron, ante el desencanto del aspirante presidencial, quien lució arropado por distintos liderazgos locales, lástima que ninguno le ayudara a organizar una rueda de prensa en forma. Quizás por esta razón su extenso equipo de seguridad tuvo momentos complicados, primero como encargados de cuidar las puertas del hotel, entorpeciendo el acceso a los reporteros, y ya en el encuentro con el sector empresarial, tuvieron un conato de bronca previo al inicio del evento, en que un activista identificado con MORENA, y que suele lanzar gritos e improperios mientras graba con su celular, terminó contenido en el suelo por un integrante de seguridad y unos cuantos magullones… POR POCO SE CEBA la fiesta preparada por el Gobierno para los abogados en su día, cuando minutos antes de que iniciara el evento del Día del Abogado en el Salón de Exposiciones del Complejo Tres Centurias, comenzó a surgir olor a cables quemados y humo de una mufa en el interior del inmueble, cuando ya se encontraba sentada y dispuesta la comunidad jurídica para participar en el acto. Por fortuna, rápidamente arribaron los Bomberos para controlar la situación, sin que pasara a mayores, salvando así la tarde para el gremio de los litigantes, que así pudieron escuchar discursos y lo más importante, disfrutar de la comida que en su honor dispuso la autoridad estatal. De esta forma, el dirigente del partido Movimiento Ciudadano Dante Delgado Ranauro y el senador por el PRD Miguel Ángel Mancera no se llevaron una mala impresión en su condición de invitados principales al convite. Nadie, por cierto, abordó el tema de la reforma constitucional en materia judicial que impacta directamente el ejercicio de la profesión, y no es raro, porque hace casi un año que los abogados de Aguascalientes no cuestionan nada y ayer, que era su día de fiesta oficial, menos… SIGUE EN SUSPENSO el tema del amparo que busca despenalizar el aborto en Aguascalientes, que varias agrupaciones feministas promovieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la sesión que tuvo lugar este miércoles 12 no fue incluido el tema, sin embargo, informó Angélica Contreras Ruvalcaba, representante de la Asociación Cultivando Género, que el tema ya quedó programado para la sesión que tendrá verificativo el próximo miércoles 9 de agosto. “Lo importante es que ya va a salir, si esperamos 35 años, unas semanas más es lo de menos”, dijo la activista… A RATITOS. Con motivo del arranque de la Feria de los Chicahuales 2023, el alcalde José Antonio Arámbula López dijo que se tendrá en funcionamiento el operativo alcoholímetro. “No va a ser permanente porque nos absorbe cerca de 30 a 40 elementos en la feria, pero sí queremos invitar a la gente a que tome con moderación y si toma que no manejen”. Afirmó que el costo de una multa por alcoholímetro es de cerca de 7 mil pesos a quien da positivo, “pero tenemos trabajo comunitario y descuentos por buena conducta y puede salir hasta en 2 mil pesos”… BAJÓ LA INFLACIÓN… pero en Estados Unidos. El asesor financiero, Gerardo Sánchez Herrera, dio a conocer el más reciente dato de la inflación en el vecino país del norte, la cual se ubicó en 3% anualizada, con lo que baja un punto porcentual respecto al mes de mayo. De ahí que la FED va a tomar la decisión en su próxima reunión de agosto próximo de no aumentar las tasas de interés y dejarlas en 5.25%, lo cual hará que el peso mexicano aún se fortalezca más. “Hoy en día vemos a nuestro peso en 16.80 pesos por billete verde, esto va a empezar a afectar a las exportaciones, al turismo, a la industria manufacturera y gracias a que la FED se ha fortalecido nuestra moneda, al ver que la inflación ha sido controlada en Estados Unidos, lo que hará que ya no aumente las tasas”… EL CENTRO DE ATENCIÓN y Orientación Familiar (Caofam) del DIF Estatal ofrece servicios como terapia psicológica, orientación y asesoría jurídica, mediación y pláticas educativas para ayudar a las familias en dificultades. La mayoría de los servicios son gratuitos, excepto las terapias familiar e individual y otros servicios legales. El Caofam se encuentra en la calle Sevilla s/n esq. Av. de la Convención sur, col. España, C.P. 20210. Para más información, se puede llamar al 449-910-25-85 ext. 6572… TOCA A LOS AGENTES DE VIAJES. Este jueves tendrá lugar el festejo del día del Agente de Viajes, el cual se celebra todos los 7 de julio de cada año y en esta ocasión la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes en Aguascalientes organizó un evento en el Ficotrece para todos sus socios en el Estado, informó su presidenta Miroslava Viridiana Velásquez Hernández. “Para nosotros como AMAV es relevante reconocer la labor que ejercen los agentes de viaje afiliados en el estado, al ser importantes gestores en los viajes de la gente”…