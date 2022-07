Llevó casi todo el sexenio, pero al final el Ejecutivo se salió con la suya y dictó el acuerdo cumplimiento a la Sentencia Ejecutoria dictada por la SAPJE, que declaró la cancelación del Fíat Notarial número 60, otorgado a Alberto Solís Farías

Como que se le hizo bolas el engrudo al magistrado Juan Rojas García y ayer la celebración por el Día del Abogado se convirtió, por un momento, en una retahíla de quejas y lamentaciones contra justificaciones y plañideras.

CONTINUARÁ LA REHABILITACIÓN de vialidades en la zona Centro de la capital, informó Gloria Castillo González, encargada de despacho de la Secretaría de Obras Públicas Municipales. Esta semana arrancó la instalación de sobrecarpeta asfáltica en la calle Álvaro Obregón, en el tramo que comprende General Barragán e Ignacio Zaragoza. En ese tenor, la encargada de SOPMA detalló que se rehabilitarán 440 metros lineales, se colocarán 5 mil 492 metros cuadrados de carpeta asfáltica, así como 1,888 metros de pintura de tráfico, vialetas solares, boyas, también se harán las renivelaciones correspondientes de pozos de visita y cajas de válvula, lo que se traduce en una inversión de 4 millones de pesos. Asimismo, se inició con la rehabilitación en vialidades de Petróleos Mexicanos y Zaragoza. Gloria Castillo mencionó que los trabajos se estarán realizando de manera nocturna, con el propósito de generar “las menos molestias para la ciudadanía”… LLEVÓ CASI TODO EL SEXENIO, pero al final el Ejecutivo se salió con la suya y, el pasado 29 de junio, MOS dictó el acuerdo cumplimiento a la Sentencia Ejecutoria dictada por la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado, dentro del Juicio de Nulidad número 2058/2016, con lo que se declaró la cancelación del Fíat Notarial número 60, otorgado en su momento a Alberto Solís Farías…eso sí, de que les costó trabajo, les costó. Ahora, en la recta final del sexenio, ¿quién ostentará ese numeral para el ejercicio de la fe pública? Porque algo seguro es que no quedará acéfalo… TAMPOCO QUITAN EL DEDO DEL RENGLÓN los constructores que insisten en la reposición del fallo de Ciudad Justicia, encabezados por Carlos David Frausto Díaz, quien, enfrentado con el Gobierno del Estado, pugna por revertir el procedimiento que tuvo como final que el “Plan Maestro Ciudad Justicia del Estado de Aguascalientes” fuera pospuesto para mejores tiempos de la entidad, no obstante ser un compromiso de la actual administración, que en esta materia no cumplió al 100… COMO QUE SE LE HIZO BOLAS el engrudo al magistrado Juan Rojas García y ayer la celebración por el Día del Abogado se convirtió, por un momento, en una retahíla de quejas y lamentaciones por parte de abogados litigantes organizados, así como de justificaciones y plañideras por parte de quien encabeza un muy pobre Poder Judicial del Estado, pues eso de argumentar que hay mucho trabajo y poco dinero no parece un discurso de altura, ya que sí, con unas u otras palabras, eso fue lo que dijo. Peor aún son las sillas vacías y que no tienen para cuándo ser ocupadas por dos magistrados faltantes que mantienen “mocho” al Supremo Tribunal de Justicia, con decenas y decenas de apelaciones en rezago. Con un abierto señalamiento al seno del foro legal del Estado en el sentido de que el procedimiento para ocupar la vacante que este lunes dejó, a fuerza, Alfonso Román Quiroz, en la Sala Administrativa, será mero trámite, pues el puesto fue ¿pactado?, a favor de un excolaborador de la gobernadora electa, a quien ya le pusieron nombre y apellido de tan conocido que, dicen, fue el acuerdo. Y no se diga de los servicios a medias que, también dicen, reciben los litigantes, cuyos expedientes caminan a paso de tortuga… QUE ESTARÍA IMPEDIDO, por cierto, se comentó ayer justo entre los festejos de los litigantes, para llegar a la exoficina de Román Quiroz, el multiseñalado Jaime Beltrán, toda vez que los requisitos marcados en el artículo 53 de la Constitución local, para buscar la designación, en su párrafo 5, exige “no haber tenido cargo de Secretario o su equivalente en el Poder Ejecutivo del Estado, Fiscal General del Estado, Diputado Federal, Diputado Local o dirigente de partido político durante el año previo al día de su designación. Y se mencionó con cierta jiribilla, pues si bien Beltrán no ha tenido esos cargos en específico, ha sido funcionario municipal y, bueno, ya ve usted cómo son los abogados, desde ahora piensan en argumentar que el espíritu de la norma sería que no acceda a dicho cargo por el tipo de función desempeñada en la administración pública, vamos, buscarían hacerlo extensivo y, en una de esas, les sale. En fin, mucho anticipo para un procedimiento cuya convocatoria aún no nace… SATISFECHO Y CONTENTO se declaró ayer, en conferencia de prensa, el gobernador Martín Orozco Sandoval, cuando dio a conocer los resultados de su gira por Japón, así como en el tema de economía general en el Estado, aunque tuvo dos años fatales por la pandemia y, lamentablemente este 2022, sigue pegando el asunto de los componentes relacionados con la exportación… VIENE A PABELLÓN de Arteaga, hoy, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Pedro Zenteno Santaella, donde abordará el tema de mejoramiento de las Unidades Médicas en Aguascalientes. La rueda de prensa será a las 08:45 horas en la Unidad de Medicina Familiar de aquel municipio. Que le vaya bien… A CAUSA DE LA ALTA INFLACIÓN en México, los costos de producción en las empresas de Aguascalientes han aumentado de modo significativo y oscilan de 3 a 10%, de acuerdo con los diferentes sectores industriales, cuyas empresas no han repercutido ese impacto en los precios de venta, informó el titular de la SEDEC, Manuel Alejandro González Martínez. Detalló que el recorte de utilidades será notorio en un amplio número de empresas de la entidad, correspondiente al ejercicio 2022, y, por consiguiente, habrá un impacto en los dividendos a los accionistas y a los propios trabajadores. Sin embargo, se confía en que esta situación se solucione pronto y, de hecho, los gobiernos de México y de Estados Unidos ya trabajan para contener la inflación, pero, mientras no se componga la cadena de suministro de todos los insumos y energéticos hacia las empresas, difícilmente se podrán reducir esos índices inflacionarios… La inflación en la canasta básica desde diciembre del 2018 a junio del 2022 fue del 19.48% y la del último año fue del 8.56%, casi la mitad de todo el periodo previamente señalado. Lo anterior ha generado que las familias tengan que destinar más proporción de sus ingresos al consumo básico; así lo dio a conocer Jael Pérez Sánchez, vicepresidente regional de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana…

